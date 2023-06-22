Пока у берегов Ньюфаундленда продолжаются поиски пропавшего без вести батискафа с туристами, которые хотели посмотреть на затонувший «Титаник», самое время вспомнить чудесные истории спасения из морской стихии — от нигерийца, который выжил под водой почти три дня, просидев в воздушном кармане, до рыбака, прожившего на крохотной лодке 438 дней.
В мае 2013 года судовой повар Харрисон Окене провел почти три дня под водой и выжил за счет маленького воздушного кармана, где укрылся после того, как его судно-буксир перевернулось примерно в 30 километрах от побережья Нигерии.
Окене был единственным выжившим из экипажа из 12 человек; в общей сложности он провел 62 часа в Атлантическом океане на глубине около 30 метров, и при себе у него была лишь бутылка «кока-колы». Мужчина позже рассказал, что чувствовал запах мертвых тел своих товарищей и слышал, как их поедает рыба. Два фонарика, которые он нашел, отказали менее чем через день, но в конце концов его спасли дайверы, наткнувшиеся на затонувшую лодку.
Окене потом еще долго снились кошмары, и хотя он поклялся никогда больше не выходить в море, с тех пор он стал коммерческим водолазом и ныряет на глубину 50 метров.
На видео запечатлено удивительное спасение, когда Окене протянул руку и коснулся одного из спасателей, дав понять, что он жив.
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В августе 1973 года 35-летний Роджер Маллинсон и 28-летний Роджер Чепмен прокладывали телефонный кабель в Атлантическом океане недалеко от побережья Ирландии, когда их мини-субмарина Pisces III затонула и опустилась на глубину 480 метров. У Маллинсона и Чепмена оставалось лишь 80 часов воздуха, и им приходилось каждый час менять фильтры углекислого газа, чтобы не задохнуться. В спасательной операции участвовали три подводные лодки, несколько кораблей, самолетов и вертолетов, и в конечном итоге их спасли, когда кислорода оставалось всего 12 минут. После этого печального опыта Чепмен занялся разработкой беспилотных подводных лодок.
Молодой рыбак с Филиппин почти два месяца боролся с голодом, жаждой и отчаянием на крошечной лодке посреди океана.
Роландо Омонгосу был всего 21 год, когда в январе 2017 года шторм разлучил его с сейнером, на котором находились другие рыбаки. Топливо у Роландо кончилось через пять дней, и в итоге его маленькая лодка доплыла до Папуа-Новой Гвинеи, где он в конце концов был спасен японским судном. «Я никогда не терял надежды», — скажет потом Роландо.
Он сказал, что выжил благодаря дождевой воде и мху, растущему на корпусе его небольшой лодки. Он также часто ныряя в воду, чтобы спастись от солнца и зноя.
Роланло отправился в путь в декабре 2016 года вместе со своим 31-летним дядей Рениэлем Омонгосом и другими рыбаками на борту кошелькового сейнера из южного филиппинского порта. Его дядя, который находился на второй маленькой лодке, тоже унесенной штормом, умер через месяц в открытом море.
Потерпевший кораблекрушение Хосе Сальвадор Альваренга провел 438 дней в море и выжил, по его словам, на собственной моче и черепашьей крови, а также мясе птиц и рыбы, которых ему удавалось поймать.
Рыбак из Сальвадора потерпел кораблекрушение у берегов Мексики в ноябре 2012 года, и ступил на берег Маршалловых островов лишь в январе 2014, преодолев почти 11 тысяч километров.
Лодка, на которой он плыл с товарищем по команде Эсекьелем Кордобой, пострадала в шторме. Родственники Кордобы утверждали, что тот стал жертвой каннибализма, но Альваренга отрицал все обвинения и сказал, что друг скончался от голода, и он выбросил его тело в воду.
Альваренга был в удивительно хорошем состоянии после всего произошедшего, хотя он утверждал, что был настолько голодным, что хватал медуз из воды и глотал их целиком.
Позже Альваренга сказал, что почти потерял надежду на спасение после того, как несколько крупных кораблей приблизились к его маленькой рыбацкой лодке, но ни один так и не попытался его спасти.
Бретт Арчибальд упал за борт с туристического катера в Индонезии в 2013 году и проплыл 18 километров за 29 часов несмотря на то, что на нем не было спасательного жилета. Отец двоих детей сказал, что был как минимум восемь раз близок к тому, чтобы утонуть, когда его жалили медузы и атаковали чайки.
В итоге Арчибальда вытащил из Ментавайского пролива австралийский серфер Дейв Карбон. На тот момент у Арчибальда было давление 68/44, его лицо и голова сильно сгорели на солнце, язык налился кровью, глаза покраснели и болели, а в носу была дыра, которую проклевали чайки. Уже после спасения он пережил два тяжелых панических приступа, но пару месяцев спустя начал публично рассказывать о своем опыте и собирать деньги на благотворительность. Арчибальд также рассказал свою жуткую историю в книге под названием «Один: потерянный за бортом в Индийском океане».
Одна из самых известных операций по спасению затонувшей подводной лодки произошла почти столетие назад, когда американское судно Squalus затонуло на глубине 73 метров у восточного побережья Америки в 1939 году.
Судно находилось у берегов Нью-Гэмпшира с 56 военными и тремя гражданскими лицами на борту, когда машинное отделение затопило из-за неисправности воздушного клапана. Около 26 человек утонули почти сразу же, но остальные 33 в носовых отсеках отправили маркер своего местоположения и использовали азбуку Морзе для связи со спасателями ВМФ.
Пока они ждали, им пришлось бороться с газообразным хлором, который начал вытекать из аккумуляторного отсека. Но всех 33 членов экипажа подняли с судна с помощью новой спасательной камеры, хотя им и пришлось подниматься по двое, что в общей сложности заняло 13 часов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Получается что мы намного аккуратнее и профессиональнее в мореходном деле и в такие истории не попадаем?
Я не утверждаю этого, а просто сделал вывод по содержанию статьи.
Или нам просто запрещают выкладывать такие истории про россиян?
Автор, поясни хотя бы.