В мае 2013 года судовой повар Харрисон Окене провел почти три дня под водой и выжил за счет маленького воздушного кармана, где укрылся после того, как его судно-буксир перевернулось примерно в 30 километрах от побережья Нигерии.

Окене был единственным выжившим из экипажа из 12 человек; в общей сложности он провел 62 часа в Атлантическом океане на глубине около 30 метров, и при себе у него была лишь бутылка «кока-колы». Мужчина позже рассказал, что чувствовал запах мертвых тел своих товарищей и слышал, как их поедает рыба. Два фонарика, которые он нашел, отказали менее чем через день, но в конце концов его спасли дайверы, наткнувшиеся на затонувшую лодку.

Окене потом еще долго снились кошмары, и хотя он поклялся никогда больше не выходить в море, с тех пор он стал коммерческим водолазом и ныряет на глубину 50 метров.

На видео запечатлено удивительное спасение, когда Окене протянул руку и коснулся одного из спасателей, дав понять, что он жив.