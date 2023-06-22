Звонок из глубины океана, длиною двое суток и ценою 28 жизней Эта история об очень длинном телефонном звонке. Именно звонке — это когда телефонный аппарат издает звенящий звук «др-р-р-р-р-ринь». Пожалуй, это был самый длинный телефонный вызов в мире, но, к...