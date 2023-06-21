В городском парке Владимира завёлся асоциальный охранник

Он кричит матом на посетителей (в основном, на подростков) и применяет физическую силу. Мэрия проводит расследование.
На сотрудника ЧОП пожаловались местные жители. По их словам, мужчина в форме самоутверждается за счёт несовершеннолетних. В частном охранном предприятии «Ирбис», с которым у парка «Добросельский» заключён контракт и что в ситуации разбирается администрация.
«Расследование проводит администрация города Владимира. Пока оно не будет закончено, всё останется без комментариев. Все обстоятельства выясняются, потому что вырывать все элементы из контекста, я считаю, неправильно. Надо провести полную проверку. Ждём результатов».
В мэрии города сообщили, что проводится проверка и такое поведение охранника назвали недопустимым.
«Подобное поведение лиц, которые охраняют учреждение культуры, недопустимо. О произошедшем проинформировано руководство ЧОО «Ирбис». Охранным предприятием по факту, заснятому на видео, будет проведена служебная проверка. Вопрос на контроле администрации города Владимира».
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