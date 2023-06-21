В городском парке Владимира завёлся асоциальный охранник

FISHKINET
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений Гуру экспресс-ремонта, которые насмешили всех Гуру экспресс-ремонта, которые насмешили всех В Сочи задержали неадеквата, таранившего головой проезжающие машины В Сочи задержали неадеквата, таранившего головой проезжающие машины В Осетии водитель переоценил свои силы и утопил маршрутку с пассажирами В Осетии водитель переоценил свои силы и утопил маршрутку с... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Лицом в асфальт и не дергаться: в Москве за неповиновение полиции задержали дерзких выходцев из Киргизии Лицом в асфальт и не дергаться: в Москве за неповиновение полиции... В Чебоксарах умелец смастерил генератор мыльных пузырей для детишек В Чебоксарах умелец смастерил генератор мыльных пузырей для детишек Попытки девушек выбраться из бассейна Попытки девушек выбраться из бассейна Не спешился и полетел вверх тормашками Не спешился и полетел вверх тормашками США не разрешили британцам проводить поиски пропавшего батискафа с двумя миллиардерами на борту США не разрешили британцам проводить поиски пропавшего батискафа с... Эффектный финал роллер-прогулки Эффектный финал роллер-прогулки В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации бокса и его друга В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял... К чему приводит непристёгнутый ремень безопасности К чему приводит непристёгнутый ремень безопасности Девушка чуть не поплатилась за свое безрассудное поведение Девушка чуть не поплатилась за свое безрассудное поведение Sabionari: уникальное наследие гениального мастера Sabionari: уникальное наследие гениального мастера "Да он готовый вообще". Пьяный дальнобойщик устроил ДТП на встречной полосе "Да он готовый вообще". Пьяный дальнобойщик устроил ДТП на... Мужчина утверждает, что разгадал кошачий язык, и пользователи решили проверить его советы на практике Мужчина утверждает, что разгадал кошачий язык, и пользователи... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Поэтесса и телеведущая, повлиявшая на «Песню года» и становление песенной культуры Поэтесса и телеведущая, повлиявшая на «Песню года» и становление...
В городском парке Владимира завёлся асоциальный охранник

В городском парке Владимира завёлся асоциальный охранник

Автор:
21 июня 2023 08:17
Метки: Видео   Владимир   люди   негатив   охранник   подростки   
921
1
2


Он кричит матом на посетителей (в основном, на подростков) и применяет физическую силу. Мэрия проводит расследование.

На сотрудника ЧОП пожаловались местные жители. По их словам, мужчина в форме самоутверждается за счёт несовершеннолетних. В частном охранном предприятии «Ирбис», с которым у парка «Добросельский» заключён контракт и что в ситуации разбирается администрация.

«Расследование проводит администрация города Владимира. Пока оно не будет закончено, всё останется без комментариев. Все обстоятельства выясняются, потому что вырывать все элементы из контекста, я считаю, неправильно. Надо провести полную проверку. Ждём результатов».


В мэрии города сообщили, что проводится проверка и такое поведение охранника назвали недопустимым.


«Подобное поведение лиц, которые охраняют учреждение культуры, недопустимо. О произошедшем проинформировано руководство ЧОО «Ирбис». Охранным предприятием по факту, заснятому на видео, будет проведена служебная проверка. Вопрос на контроле администрации города Владимира».

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Владимир   люди   негатив   охранник   подростки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Дмитрий 39 минут назад
Да не! Конечно взрослый здоровый мужик, просто так, с бухты барахты, дое...копался до этих светлых, невинных, добрых и любящих своих родителей деток! Ведь они настолько ранимы, что не ругаются матом, не ломают "просто всё и вся"! Не устраивают срач на любом месте, где появляются. Не мешают другим людям....Просто даже сложно предположить, что именно не устроило этого "асоциального охранника" в действиях этих святых существ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
153
cmacy 8 минут назад
Я, как отец втащил бы за такое, но я как бывший пацан понимаю, что "невинный подросток" это оксюморон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий 40 минут назад
вахтёр рьяно исполняющий обязанности))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

793175



Другие посты автора
Популярное
В Санкт-Петербурге подняли огромные флаги СССР, Российской империи и триколор РФ
В Санкт-Петербурге подняли огромные флаги СССР, Российской империи и триколор РФ
Пост, который по-настоящему прочувствуют лишь женщины: всё о подругах
Пост, который по-настоящему прочувствуют лишь женщины: всё о подругах
Набирающие популярность
Ого, надо же, какой интересный набор туристов был на пропавшем батискафе
Ого, надо же, какой интересный набор туристов был на пропавшем батискафе
Игра «Заплатки»
Игра «Заплатки»
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот это поворот

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#в мире#машина#аварии#авто аварии#США#дети#история#фильм#Китай
#автомобили#фото#Прикол#ДТП#Автовсячина#новости#кино#полиция#девушки#Приколы
#люди#автомир#интересно#животные#забавно#позитив#улыбнуло#истории#Еда#подборка
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться