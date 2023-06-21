Том Хэнкс полон сюрпризов, и вот 10 тому доказательств

Забудьте про подушки-пердушки и «белую спину» — первое апреля полагается отмечать просмотром «Спасти рядового Райана» и «Поймай меня, если сможешь», ведь это официально день Тома Хэнкса!

Кевин Терк, один из основателей праздника, признался, что все началось со случайности: в 2004 году он, будучи студентом, вместе с однокурсниками «наткнулся на киномарафон фильмов Тома Хэнкса в День Дурака». Идея таким образом чествовать Хэнкса прижилась, и ребята начали ее продвигать. То, что начиналось как легкая забава, теперь превратилось в скоординированное международное мероприятие, доходы от которого идут в пользу любимых благотворительных организаций Хэнкса.