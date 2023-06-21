Том Хэнкс полон сюрпризов, и вот 10 тому доказательств

Том Хэнкс — один из самых надежных и «прибыльных» актеров в мире. Значит ли это, что он предсказуем? Определенно нет! Вот лишь малая часть неожиданных фактов из жизни звезды.
Благодаря фильму «Аполлон 13» (1995) Хэнкс наконец-то исполнил свою детскую мечту облачиться в скафандр и отправиться к звездам… Ну, почти исполнил. Однако детская любовь к космосу на этом не иссякла, и вскоре Хэнкс стал одним из членов Совета управляющих NSS (Национальное космическое общество США). В общем-то, неудивительно — кому еще доверить такое ответственное дело, как не «знаменитости, пользующейся наибольшим доверием в Америке», как его назвал Forbes в 2006 году.
Сложись все немного иначе, и мы бы не увидели легендарную актерскую игру Хэнкса в одном из лучших фильмов всех времен; ведь изначально на роль Гампа всерьез рассматривали Джона Траволту. Но звезды не сошлись — актер уже нацелился на «Криминальное чтиво», которое в итоге вышло в том же году, что и «Форрест Гамп». В беседе с MTV о ролях, от которых он отказался, Траволта сказал: «Я рад, что отказался от некоторых из них, потому что они запустили карьеры других людей». Это точно про Хэнкса!
Забудьте про подушки-пердушки и «белую спину» — первое апреля полагается отмечать просмотром «Спасти рядового Райана» и «Поймай меня, если сможешь», ведь это официально день Тома Хэнкса!
Кевин Терк, один из основателей праздника, признался, что все началось со случайности: в 2004 году он, будучи студентом, вместе с однокурсниками «наткнулся на киномарафон фильмов Тома Хэнкса в День Дурака». Идея таким образом чествовать Хэнкса прижилась, и ребята начали ее продвигать. То, что начиналось как легкая забава, теперь превратилось в скоординированное международное мероприятие, доходы от которого идут в пользу любимых благотворительных организаций Хэнкса.
В Хэнксе действительно есть что-то неуловимо президентское, так что почти неудивительно (но только почти), что он связан кровными узами с бывшим президентом США Авраамом Линкольном. Матерью Линкольна была Нэнси Хэнкс Линкольн — прабабушка Тома Хэнкса в 5-м поколении. Однако даже с учетом их родства Хэнкс посчитал себя недостойным играть этого великого человека и отказался от роли в фильме «Линкольн» Стивена Спилберга в 2012 году, за которую в итоге взялся Дэниел Дэй-Льюис.
Фильм «Прекрасный день по соседству» (2019) перенес зрителей за кулисы культовой детской передачи, которую вел несравненный мистер Роджерс. Его и сыграл Том Хэнкс, и лучше кастинга не придумать — ведь они родственники!
Портал Ancestry.com обнаружил, что Хэнкс и Роджерс являются «семиюродными братьями», а их общим предком был Йоханнес Мефферт, а последующие их предки носили фамилию Меффорд. Как ни странно, Хэнкс узнал об этом, уже начав съемки.
Интерес Хэнкса к старым пишущим машинкам, коих в его коллекции уже несколько сотен, только придает ему шарма — по словам актера, эти машинки держат ключи к счастью. В документальном фильме California Typewriter (2017) Хэнкс описывает пишущую машинку как «очень специфический аппарат, предназначенный всего для одной задачи, и он выполняет ее идеально».
В 2017 году Хэнкс выпустил свой первый сборник рассказов, в русском переводе получивший название «Уникальный экземпляр: Истории о том о сём». Критики тепло встретили сборник, и уже в 2023 году Хэнкс выпустил роман под названием “The Making of Another Major Motion Picture”. Теперь мы точно знаем, чем займется актер, когда решит выйти на пенсию!
Том Хэнкс и Мэг Райан — главные звезды ромкомов 90-х, так что неудивительно, что NASA назвало в их честь два астероида, 12818 Tomhanks и 8353 Megryan. Интересно, что в сентябре 2011 года «состоялось космическое рандеву, когда они максимально приблизились к Земле».
Хэнкс и Райан могли бы сняться аж в трех культовых романтических комедиях Норы Эфрон: после «Неспящих в Сиэтле» и «Вам письмо» она приступила к работе над сценарием «Когда Гарри встретил Салли» режиссера Роба Райнера. Само собой, на главную роль рассматривали Хэнкса, но он просто не смог прочувствовать персонажа. Об этом потом рассказала его жена Рита Уилсон: «Многие, наверное, не знают этого, но Тому предлагали сняться в «Когда Гарри встретил Салли», и он отказался, потому что как раз разводился и был очень рад тому, что больше не женат. И поэтому он не мог понять, что у человека, переживающего развод, могут быть любые другие эмоции кроме “Как же я счастлив!”».
Вторая жена Тома Хэнкса — актриса Рита Уилсон. Они женаты уже более тридцати лет и считаются одной из самых любимых пар Голливуда. И не зря, ведь Хэнкс на многое пошел ради будущей супруги — даже отрекся от своей веры и принял греческое православие. Интересно, что в 2002 году он даже выступил продюсером популярной комедии «Моя большая греческая свадьба».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Для профилактики советую посмотреть фильм с его участием "Война Чарли Уилсона"
Что ещё придумано в этой писанине?
это уже ИИ пишет, или все ещё рукожепы?
Странно, что приходится вам повторять, раз уж: "Я то пойму..."