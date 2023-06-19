"Мужчина начал плакать во время ссоры": реакция девушек на слёзы парней

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В обществе не принято, чтобы мужчины плакали. Обычно девушки открыто показывают эмоции. Но вот в Твиттере пользовательница решила уточнить, что бы сделали девушки, если бы поменялись местами.
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А как бы вы поступили в такой ситуации?
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Но плакать в споре с женщиной?
Не мужик.
Или хороший актёр...
Правда сейчас модно быть "открытым" в эмоциональном плане. Делятся эмоциями, обсуждают партнеров прилюдно. Мир меняется, даже если мне это и не нравится.