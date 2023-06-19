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"Мужчина начал плакать во время ссоры": реакция девушек на слёзы парней

"Мужчина начал плакать во время ссоры": реакция девушек на слёзы парней

Автор:
19 июня 2023 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция девушек   Что делать   в твиттере   комментарии   мужчина заплакал   отношения   соцсети   фото   
1498
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В обществе не принято, чтобы мужчины плакали. Обычно девушки открыто показывают эмоции. Но вот в Твиттере пользовательница решила уточнить, что бы сделали девушки, если бы поменялись местами.

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А как бы вы поступили в такой ситуации?

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Метки: Реакция девушек   Что делать   в твиттере   комментарии   мужчина заплакал   отношения   соцсети   фото   
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8  комментариев
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23k
Volga_34 59 минут назад
последняя грань перед отрезанем яиц..

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6k
vasilykopkov 20 минут назад
Мужчина не плачет, мужчина огорчается. Исключения могут быть, например смерть близкого человека.
Но плакать в споре с женщиной?
Не мужик.
Или хороший актёр...
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18k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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10k
Б.Касторский 45 минут назад
Видел плачущих мужчин, каждый раз это вызывает недоумение. Желание просто уйти и не видеть подобного.
Правда сейчас модно быть "открытым" в эмоциональном плане. Делятся эмоциями, обсуждают партнеров прилюдно. Мир меняется, даже если мне это и не нравится.
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331
dogz Б.Касторский 24 минуты назад
Сейчас одни гомосятины сопли пускают, а не мужчины.
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7k
sedoisever 53 минуты назад
Мужчины плачут. Бывает. Но, если мужчина плачет при ссоре с девушкой, это уже большие проблемы психического характера.
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