В Самаре водитель электросамоката столкнулся с участником соревнований по триатлону

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На эмоциях велосипедист несколько раз пнул ногой самокатчика. Его понять можно. Минус велосипед, минус соревнования, ушибы.
Судя по видео, дорогой велосипед (средняя цена в районе 200-500 тысяч рублей, а есть варианты и за 1,5-2 млн) получил значительные повреждения.
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