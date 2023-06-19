В Самаре водитель электросамоката столкнулся с участником соревнований по триатлону

FISHKINET
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф... Проклятое место. Автобус с россиянами разбился в Турции на хайвее D-400 по дороге в аэропорт Анталии Проклятое место. Автобус с россиянами разбился в Турции на хайвее... Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД В Нижнем Новгороде мужчины заступились за девушек, к которым приставали кавказцы В Нижнем Новгороде мужчины заступились за девушек, к которым... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки A6M Zero. Лучший палубный истребитель Императорского флота Японии A6M Zero. Лучший палубный истребитель Императорского флота Японии Вкусно и точка! Вкусно и точка! Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Бык опозорил экстремала перед толпой Бык опозорил экстремала перед толпой Правда ли, что жёлтые божьи коровки ядовиты, а красные – нет? Правда ли, что жёлтые божьи коровки ядовиты, а красные – нет? 13 дизайнеров, у которых случился перебор с воображением 13 дизайнеров, у которых случился перебор с воображением Есть такая работа людей пинать ногами Есть такая работа людей пинать ногами Мама спешит на помощь! Самка шакала отбила детеныша у орла Мама спешит на помощь! Самка шакала отбила детеныша у орла Роковое селфи с маленьким бычком Роковое селфи с маленьким бычком В США есть рок-группа музыкантами в которой являются... котики В США есть рок-группа музыкантами в которой являются... котики В Москве разбойники ограбили проститутку В Москве разбойники ограбили проститутку Прогулка по&nbsp;Ленинграду 1969 года Прогулка по Ленинграду 1969 года Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый...
В Самаре водитель электросамоката столкнулся с участником соревнований по триатлону

В Самаре водитель электросамоката столкнулся с участником соревнований по триатлону

Автор:
19 июня 2023 10:17
Метки: Видео   Самара   велосипед   забавно   соревнования   столкнулись   электросамокат   
1192
1
1

На эмоциях велосипедист несколько раз пнул ногой самокатчика. Его понять можно. Минус велосипед, минус соревнования, ушибы.


Судя по видео, дорогой велосипед (средняя цена в районе 200-500 тысяч рублей, а есть варианты и за 1,5-2 млн) получил значительные повреждения.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Самара   велосипед   забавно   соревнования   столкнулись   электросамокат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Александр Час назад
откуда вообще там взялся самокатчик шизанутый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
369
Дро4ер Полоумный 18 минут назад
Мало он ему дал, надо было ещё всыпать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Хрюн 20 минут назад
Неужели дождёмся ?! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi Полчаса назад
самокатчик, какой-то великовозрастный долбоклюй, как будто специально на центр пч выехал и остановился. мож под чем-то был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Немного последовательность действий перепутал: сначала повернул, а потом посмотрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
krokodilov 50 минут назад
Он же специально остановился, это злой умысел . Происки конкурентов .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Лучше бы со столбом столкнулся,или под каток заехал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Шапкин 55 минут назад
Для триатлона они что-то слишком резво едут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

276166



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 июня
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 июня
В Японии впервые с 1907 года повысили возраст сексуального согласия
В Японии впервые с 1907 года повысили возраст сексуального согласия
Набирающие популярность
Фирма Philips веников не вяжет
Фирма Philips веников не вяжет
Маленький сахарный дом
Маленький сахарный дом
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#США#интересно#драка
#в мире#СССР#Юмор#милота#Прикол
#люди#история#забавно#новости
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться