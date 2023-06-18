Проклятое место. Автобус с россиянами разбился в Турции на хайвее D-400 по дороге в аэропорт Анталии

Как пишет МК, ДТП на отрезке хайвея D-400 в районе Манавгата происходят столь часто, что местные жители считают это место проклятым: 31 мая 2022 года в районе Манавгата попал в аварию автобус с 13 российскими туристами: водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги, повалила два дерева и врезалась в столб, 11 россиян получили травмы. 2 августа 2021-го года на этом же отрезке злосчастной трассы произошло ДТП с автобусом с российскими туристами, 3 человека погибли. Если задаться целью, то на «проклятом» отрезке можно найти автоинциденты разной степени тяжести каждое туристическое лето.