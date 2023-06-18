Проклятое место. Автобус с россиянами разбился в Турции на хайвее D-400 по дороге в аэропорт Анталии

Стали известны подробности субботней аварии с автобусом, который перевозил российских туристов в Турции и потерпел аварию, став неуправляемым и врезавшись в стоящий на обочине грузовик. Как сообщают турецкие СМИ, погибший водитель потерял сознание из-за чего и произошло столкновение. Генконсульство России в Анталье подтвердило, что в результате аварии пострадали пять наших сограждан. Всего в туристической группе было 25 человек.
ДТП произошло около 5 вечера в субботу. Автобус вёз отдыхающих из отелей Алании в аэропорт. По предварительным данным, водитель туристического автобуса потерял управление вследствие резкого ухудшения самочувствия.
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На пути неуправляемого автобуса оказалась фура с открытой грузовой платформой, припаркованная на обочине возле бензозаправки. Основной удар принял на себя водитель — 60-летний Нури Окуйдан. Краем грузовой платформы его буквально впечатало в водительское сиденье, без помощи специальных служб вытащить его не удалось.
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Пятерым раненым из числа пассажиров до приезда скорой помогали соседи по автобусу, которым повезло отделаться легким испугом, а также сотрудники автозаправочной станции. Они и потушили пожар, который после удара начал распространяться из водительской кабины в салон.
Как пишет МК, ДТП на отрезке хайвея D-400 в районе Манавгата происходят столь часто, что местные жители считают это место проклятым: 31 мая 2022 года в районе Манавгата попал в аварию автобус с 13 российскими туристами: водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги, повалила два дерева и врезалась в столб, 11 россиян получили травмы. 2 августа 2021-го года на этом же отрезке злосчастной трассы произошло ДТП с автобусом с российскими туристами, 3 человека погибли. Если задаться целью, то на «проклятом» отрезке можно найти автоинциденты разной степени тяжести каждое туристическое лето.
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