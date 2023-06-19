Как смеются в интернет-переписке на разных языках

В переписках жители разных стран изображают свой смех совершенно по-разному.
Интернет-переписка посредством всевозможных мессенджеров настолько прочно вошла в жизнь современного человека, что многим гораздо проще выразить свои мысли или чувства с помощью букв, символов и, конечно же, смайликов. Я думаю, практически у каждого человека в телефоне найдется от 3 до 10 чатов для общения с родственниками, друзьями, любимыми и, конечно же, коллегами. И каждая беседа по-своему уникальна, ведь в ней люди обсуждают дела насущные, вместе переживают какие-то важные события, решают проблемы и, конечно же, смеются.
Интернет-язык, в отличие от классического русского языка, имеет одно важное отличие – скорость и краткость. Никто из «электронных» собеседников не будет тратить лишнее время на описание своей эмоции или чувств в данный конкретный момент. Скорее, он отправит соответствующий своему настроению смайлик или эмоджи, а быть может картинку или же просто забавную рожицу, составленную из знаков препинания. И эта, казалось бы, мелочь очень хорошо характеризует мир, в котором мы живем. Мир занятых и вечно спешащих по делам людей.
Мир, где проще написать, чем позвонить. Мир, где такие чистые и искренние эмоции, как смех и слезы, все чаще заменяются бездушными плоскими смайликами. Но такова се ля ви, как говорится... Прогресс неумолим, и если мы хотим оставаться современными и актуальными в динамичном и постоянно меняющемся 21 веке, придется играть по его правилам.
Одной из самых частых эмоций, которую испытывает человек, это радость: смех, веселье, счастье и все в таком духе. Русскоязычные граждане для отражения этой эмоции в электронной переписке чаще всего используют улыбающиеся довольные смайлики или же ограничиваются краткими «ха-ха» (если очень смешно и весело, то «ха-ха-ха»).
Оно и понятно: в век высоких технологий и вечной спешки никто не станет в ответ, скажем, на шутку писать: «Это так смешно, что я сейчас просто упаду со стула!». Нет, конечно, есть и такие, кто для образности обязательно распишет свое состояние во всех подробностях, однако большинство пользователей мессенджеров ограничатся простым «ха-ха». Или смайликом.
«Ха-ха» - это текстовое подражание звуку, который издают люди, когда смеются. И это явление даже имеет свое название – ономатопея. К слову, этим термином называют не только слова, изображающие звук смеха, но и, к примеру, жужжание пчелы, мычание коровы, мяуканье кота и так далее.
Проще говоря, в реальной жизни мы все, вне зависимости от национальности и страны проживания, смеемся более-менее одинаково – «ха-ха». Кто-то громче, кто-то тише, кто-то более заливисто, кто-то почти бесшумно, но принцип один и тот же. А вот в переписках жители разных стран изображают свой смех совершенно по-разному.
Ближе всего к русскому обозначению смеха в тестовых переписках находятся греки, а все потому что в Греции, как и в России, используется кириллица. Поэтому если в интернет-переписке жители Греции захотят от души посмеяться, они это сделают, написав «хахаха». Ничего оригинального – все просто и понятно!
Схожее с русским обозначением смеха и у жителей англоязычных стран. Свой смех они отображают словами «ha-ha» («ха-ха») или «ha-ha-ha» («ха-ха-ха»). Причем американцы, склонные к упрощению слов, и здесь нашли для себя лазейку и сократили смех в переписке до «haha» («хаха»), избавившись от дефиса. Ну а если смех с хитринкой, нотками самодовольства или даже коварства, он превращается в «hehe» («хехе»). В неформальных переписках также существуют формы «hah» и «lol», но смысл остается прежним.
Чуть интереснее дела обстоят у арабов. Дело в том, что в арабской письменной речи гласные не обозначаются, поэтому если в переписке появляется необходимость обозначить смех уже привычным «ха», то для этого выбирается всего одна буква - ﻩ. Ну, а повторив эту букву несколько раз, можно получить задорное «ха-ха-ха».
Коренные жители Португалии и Бразилии, а также все те, для кого португальский является родным языком, в электронных переписках смех обозначают буквой «К». Соответственно, если нужно изобразить текстом гомерический смех или открыто подчеркнуть, что шутка или фраза очень смешная, букву «К» прописывают несколько раз, получая «Кккккк» - по сути, эквивалент «ха-ха-ха». Хотя в некоторых случаях португальцы обозначают свой смех в переписке буквами «rsrsrs», что является сокращением от слова «risos» («смех»).
К слову, несмотря на то, что между португальцами, бразильцами и корейцами нет совершенно ничего общего (за исключением того, что все они люди), последние в качестве текстового отображения смеха в переписках также используют букву «К», только на корейский манер – ее заменяет иероглиф «ㅋ».
В иврите, как и в арабском языке, также на письме не обозначаются гласные, поэтому, чтобы в переписке отобразить смех, ставится буква «ח» («ха»), которая, собственно, произносится как «kh». Прописывать эту букву можно сколько угодно раз, ведь шутка, высказанная собеседником, может оказаться очень смешной! И тогда без «חחח» («ха-ха-ха») не обойтись.
Испанцы, знаете ли, тоже большие любители сокращать и без того недлинные слова и даже эмоции. Так, в соответствии с нормами испанского языка, смех в переписках правильно обозначать как «Ja, ja,ja». В испанском «J» звучит как «H», поэтому и «Ja,ja,ja» является аналогом русского «ха-ха-ха». Но испанцы, как и американцы, не желают тратить лишнее время и, видимо, символы, и в интернет-переписках позволяют себе сокращать обозначение смеха до «jajaja» («хахаха»), и чем длиннее сегмент, тем, соответственно, ярче эмоция: например, ««jajajaааааа» (то есть, «хахахаааааааа»).
Чаще всего смех в электронных переписках французов обозначается также как и у большинства других жителей Земли – «hahaha». Однако время от времени они обращаются к корням и заменяют универсальное «hahaha» чисто французским «mdr» - сокращением от фразы «mort de rire» («умирать со смеху»). К тому же, такой способ обозначения смеха является универсальным, подойдет под любую ситуацию, да и набрать проще и быстрее.
В Таиланде все еще интереснее, поскольку в своих электронных переписках тайцы обозначают смех цифрой «5». Соответственно, чем больше пятерок в сообщении, тем более бурная реакция у собеседника. Дело в том, что тайский язык относится к тайско-кадайской языковой группе, где есть один очень важный нюанс: смысл слов меняется в зависимости от интонации. К тому же, слово «пять» на тайском языке звучит почти также как и «ха», поэтому они и используют в переписках пятерки, чтобы еще и реагировать на шутку практически молниеносно!
Итальянцы в интернет-переписках смеются тоже не слишком оригинально – «Ahahah». Причем последняя «h» отнюдь не лишняя, хотя и немая – она не произносится, но имеет способность преображать стоящие перед ней гласные. Кроме того, при обозначении смеха на письме данная буква просто необходима, ведь только благодаря ей становится понятно, что собеседнику смешно. Если же в спешке забыть ее прописать, то реакция на шутку будет непонятной, поскольку слово «ha» - это итальянский глагол «иметь».
«Høhøhø» - так смеются в текстовых сообщениях норвежцы. И нет, они не ошиблись при написании и поэтому перечеркнули почти все слово целиком. «ø» - полноценная буква норвежского алфавита, и она незаменима при текстовом изображении смеха. К слову, большинство современных норвежцев во время интернет-общения смеются также, как почти весь продвинутый мир – «hahaha», и лишь большие оригиналы, желающие подчеркнуть свою уникальность, выбирают форму «høhøhø».
Датчане, кстати, которые тоже в тексте смеются «hahaha», могут запросто поставить в тупик своего собеседника, отреагировав на шутку загадочным «hæhæhæ». Но не пугайтесь, ничего страшного в этой эмоции нет, поскольку это всего лишь аналог русскому «хе-хе-хе».
Жители Конго, для которых родным является язык лингала, в интернет-переписках смеются при помощи буквосочетания «kiekie», сегмент которого удлиняется в зависимости от силы эмоции. В Нигерии смех на письме обозначается аббревиатурой «Lwkmd», что в свободной интерпретации можно перевести как «смеюсь до смерти». Японцы в Интернет-переписках смеются при помощи слова «warai». Однако писать его долго, поэтому при обмене быстрыми сообщениями японцы ограничиваются буквами «www». Ну, или когда очень смешно, то «wwwww».
Несмотря на то, что «смех» по-китайски обозначается иероглифами «笑声» ("xiào shēng"), мандаринский диалект опирается на звукоподражание смеха, когда требуется обозначить его, например, в переписке: так « 哈哈» звучит как «hāhā», а «呵呵» - «hēhē». Кстати, хихиканье тоже имеет место быть и изображается как «嘻嘻» - соответственно «xīxī».
В Малайзии пошли дальше и упростили текстовый смех до нельзя. Обозная смех в переписке, малазийцы просто ставят «Ha», а когда хотят выразить более сильную эмоцию и показать, что им очень смешно – «Ha3», то есть «Ha» умноженное в три раза!
В Исландии в сообщениях смеются при помощи таких буквенных сочетаний, как «haha», «hehe» и «híhí». Шведы, как и французы, ограничиваются местной аббревиатурой «asg» - сокращение от «asgarva», что является обозначением смеха.
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АААХВАХХВХАХЫХАХЫХАХУХХАХВХАХВХКХВХКХВХКХУ .....у с любовью с ноги отправили целовать кафель, Саид хехешка, такой: АОАООАОАОАОА