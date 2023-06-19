Как смеются в интернет-переписке на разных языках

В Таиланде все еще интереснее, поскольку в своих электронных переписках тайцы обозначают смех цифрой «5». Соответственно, чем больше пятерок в сообщении, тем более бурная реакция у собеседника. Дело в том, что тайский язык относится к тайско-кадайской языковой группе, где есть один очень важный нюанс: смысл слов меняется в зависимости от интонации. К тому же, слово «пять» на тайском языке звучит почти также как и «ха», поэтому они и используют в переписках пятерки, чтобы еще и реагировать на шутку практически молниеносно!