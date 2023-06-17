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В Санкт-Петербурге подняли огромные флаги СССР, Российской империи и триколор РФ

В Санкт-Петербурге подняли огромные флаги СССР, Российской империи и триколор РФ

Автор:
17 июня 2023 16:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Лахта-центр   СССР   Санкт-Петербург   видео   российская империя   рф   финский залив   флаги   
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Причём на самые высокие флагштоки в Европе. Флаги будет видно из любой точки города.

Сегодня в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялось торжественное поднятие флагов России, СССР и Российской империи. В церемонии принимал участие президент Владимир Путин, наблюдавший за мероприятием с яхты в Финском заливе.

Отмечается, что высота каждого флагштока — 179,5 метров и они являются самыми высокими в Европе и самыми высокими в мире среди флагштоков, возведённых на воде. Площадь полотнищ составляет 2400 квадратных метра и весят около 500 килограмм каждое.

Как рассказали в администрации президента, водружение флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Императора Петра I.

Пресс-секретарь АП Дмитрий Песков посоветовал журналистам не искать скрытых смыслов в сегодняшнем мероприятии. По его словам, водружение флагов всего лишь символизирует историческую преемственность российской государственности.

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Метки: Лахта-центр   СССР   Санкт-Петербург   видео   российская империя   рф   финский залив   флаги   
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27  комментариев
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10k
Бритва 2 часа назад
каждый определит, какие для него два лишние.
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Fishki_surfer 23 минуты назад
Прекрасная идея флага России, который символизирует преемственность:
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36k
russger 23 минуты назад
Сбой в матрице?

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8k
mbr Полчаса назад
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8k
mbr Полчаса назад
Ну как бы триколор не имеет отношения к государственности.
Так что 330 лет это вранье.
Это был флаг торгового флота, но никак не государственный.
А вот красный флаг, как традиционный русский флаг, имеет гораздо более древнюю историю чем 300 лет. И он реально был государственным.
И именно под красным флагом были главные победы у России. В том числе и у Петра.
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5k
Кистень 37 минут назад
Из всех трёх флагов мне больше нравятся чёрно-жёлто-белый и красный.
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164
twincam 49 минут назад
Красиво!
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928
Евгений 59 минут назад
Флагшток в Благовещенске на границе с Китаем (75 м).
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223
Irokez Час назад
Красиво. Жаль что скорее всего выгорят быстро.
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278
Звёздный князь Час назад
Комментарий к фото
Удачный ракурс.
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3k
Pioner76 Час назад
Ну сейчас хохлы в ответку подмимит самые большие флаги свое даунов (сине-желтое), хозяйнов янки и флаг LGBT.
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5k
Старичок Час назад
"символизирует историческую преемственность российской государственности."
так надо не останавливаться, и прекратить уже драпировку Мавзолея на День Победы.
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4k
Григорий 2 часа назад
триколор это флаг торгового флота времён Петра, так надо писать, а не вот это.
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3k
poбт 2 часа назад
да можно и не по праздникам, а на постоянку и повсеместно
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