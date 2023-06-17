В Санкт-Петербурге подняли огромные флаги СССР, Российской империи и триколор РФ

Причём на самые высокие флагштоки в Европе. Флаги будет видно из любой точки города.
Сегодня в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялось торжественное поднятие флагов России, СССР и Российской империи. В церемонии принимал участие президент Владимир Путин, наблюдавший за мероприятием с яхты в Финском заливе.
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Отмечается, что высота каждого флагштока — 179,5 метров и они являются самыми высокими в Европе и самыми высокими в мире среди флагштоков, возведённых на воде. Площадь полотнищ составляет 2400 квадратных метра и весят около 500 килограмм каждое.
Как рассказали в администрации президента, водружение флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Императора Петра I.
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Пресс-секретарь АП Дмитрий Песков посоветовал журналистам не искать скрытых смыслов в сегодняшнем мероприятии. По его словам, водружение флагов всего лишь символизирует историческую преемственность российской государственности.
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Вы реально не знаете истории?
Так что 330 лет это вранье.
Это был флаг торгового флота, но никак не государственный.
А вот красный флаг, как традиционный русский флаг, имеет гораздо более древнюю историю чем 300 лет. И он реально был государственным.
И именно под красным флагом были главные победы у России. В том числе и у Петра.
так надо не останавливаться, и прекратить уже драпировку Мавзолея на День Победы.
Тут сейчас набежит кодла власовцев, и будет вам рассказывать, что с триколором
Сталин побеждал Наполеона.