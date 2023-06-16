Как знаменитые фильмы выглядели бы в Средневековье

Французский художник Саймон Де Тюильер рисует юмористические постеры знаменитых фильмов, мультфильмов, сериалов и видеоигр в средневековом стиле.
Узнаваемая, в том числе по многочисленным мемам, рисовка и подписи на французском языке освежают знаменитые кинообразы, делая их крайне забавными.
А ещё у художника явно есть тяга к жёстким сценам. Ну а что делать, Средние века были суровым периодом.
Крик (1996)
Хищник (1987)
Картина с участием сира Арнольда де Сойрз э Нагерра.
Мой сосед Тоторо (1988)
Черепашки-ниндзя
Матрица (1999)
Криминальное чтиво (1994)
Битлджус (1988)
Обратите внимание на то, как автор обыгрывает названия фильмов, стилизуя их под средневековый французский. Выглядит забавно даже без перевода.
Одни из нас (2023)
Привидение (1990)
Далее немного шок-контента, приготовьтесь.
Пацаны (2019-…)
Смертельная битва (1995)
Всё, можно выдохнуть.
Плохие парни (1995)
Коломбо (1968-2003)
Визуально отлично обыгрывается особенность сериала, в котором убийцей чаще всего является видный человек, весь эпизод активно общающийся с Коломбо.
Анчартед: На картах не значится (2022)
Основной инстинкт (1992)
Трансформеры (2007)
Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
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