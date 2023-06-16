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Как знаменитые фильмы выглядели бы в Средневековье

Как знаменитые фильмы выглядели бы в Средневековье

Автор:
16 июня 2023 10:18
Сообщество : Кино
Метки: Прикол   Саймон Де Тюильер   Юмор   афиша   забавно   кино   средневековье   фото   
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Французский художник Саймон Де Тюильер рисует юмористические постеры знаменитых фильмов, мультфильмов, сериалов и видеоигр в средневековом стиле.

Узнаваемая, в том числе по многочисленным мемам, рисовка и подписи на французском языке освежают знаменитые кинообразы, делая их крайне забавными.


А ещё у художника явно есть тяга к жёстким сценам. Ну а что делать, Средние века были суровым периодом.


Крик (1996)

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Хищник (1987)

Картина с участием сира Арнольда де Сойрз э Нагерра.


Мой сосед Тоторо (1988)


Черепашки-ниндзя


Матрица (1999)


Криминальное чтиво (1994)


Битлджус (1988)

Обратите внимание на то, как автор обыгрывает названия фильмов, стилизуя их под средневековый французский. Выглядит забавно даже без перевода.


Одни из нас (2023)


Привидение (1990)

Далее немного шок-контента, приготовьтесь.


Пацаны (2019-…)

Смертельная битва (1995)

Всё, можно выдохнуть.


Плохие парни (1995)


Коломбо (1968-2003)

Визуально отлично обыгрывается особенность сериала, в котором убийцей чаще всего является видный человек, весь эпизод активно общающийся с Коломбо.


Анчартед: На картах не значится (2022)


Основной инстинкт (1992)


Трансформеры (2007)


Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)

Дарт Вейдер — всегда главная звезда всех визуаль



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Метки: Прикол   Саймон Де Тюильер   Юмор   афиша   забавно   кино   средневековье   фото   
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Uganda Полчаса назад
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Rodaslav 14 минут назад
Автор, надо было названия фильмов ПОД картинками писать, так веселее было бы...
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GoodNeon

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