Как знаменитые фильмы выглядели бы в Средневековье

Узнаваемая, в том числе по многочисленным мемам, рисовка и подписи на французском языке освежают знаменитые кинообразы, делая их крайне забавными.

А ещё у художника явно есть тяга к жёстким сценам. Ну а что делать, Средние века были суровым периодом.

Крик (1996)