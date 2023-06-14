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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 июня

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 июня

Автор:
14 июня 2023 20:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4762
20
До конца года осталось всего 200 дней. Всего чуть-чуть... и запах оливье, ёлки, звон шампанского. Ещё немного... и вам 70 лет!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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15  комментариев
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4k
Григорий 2 часа назад
блевота, а не пост
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1k
zu4ara 6 минут назад
Блин , я уже речь приготовил, а тут люди сказали всё уже.... Это мрак кромешный... ....здец
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10k
Copycat 45 минут назад
До конца года осталось всего 200 дней. Всего чуть-чуть...
и windows 7 перестанет поддерживать steam(
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7k
sedoisever 57 минут назад
Шестая картинка очень хорошо характеризует авторов таких постов.
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Зачем пить виагру в 45 с женой? Всё равно ведь у неё голова болит. Найдите сначала бл.дей
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
В моём детстве лето по ощущениям длилось где-то год, иногда - полтора
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15k
Smiley 2 часа назад
Даже не очень тупо....
На нику не похоже, у него тупее.
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