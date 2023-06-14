Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 июня

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До конца года осталось всего 200 дней. Всего чуть-чуть... и запах оливье, ёлки, звон шампанского. Ещё немного... и вам 70 лет!
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и windows 7 перестанет поддерживать steam(
В некоторых местах, так сказать. ;)
Кстати, производство компании Pfizer. Если прививались её антиковидником BioNTech, попробуйте подключиться к вышке 5G. Есть шанс, что удастся
На нику не похоже, у него тупее.