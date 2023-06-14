Непростой историко-географический тест по странам Европы

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Тест придётся по душе тем, кто увлекается страноведением, знает границы стран, а также отличает запад от востока. Всего в тесте будет 13 вопросов. Справитесь?
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Ну и к слову, Турция тоже частично не в европе, если что. Словения у берегов Адриатики, а не Средиземного.
Тест гамно