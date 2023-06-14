FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 194 поста • 154 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда?
Непростой историко-географический тест по странам Европы

Непростой историко-географический тест по странам Европы

Автор:
14 июня 2023 19:46
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   страноведение   тест   тесты по странам Европы   
3144
1
Тест придётся по душе тем, кто увлекается страноведением, знает границы стран, а также отличает запад от востока. Всего в тесте будет 13 вопросов. Справитесь?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: Тесты   географические тесты   география   страноведение   тест   тесты по странам Европы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
841
Alexandr 2 часа назад
На 6 вопрос-Словения омывается Средиземным морем?А куда тогда Адриатическое море делось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
zu4ara 4 минуты назад
(немного о политике) Евросоюз, он как надутый гандон... А "рука кремля" это игла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 4 минуты назад
7/13
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Цыц тут у меня 10 минут назад
11 из 13
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
perekrestok 24 минуты назад
9 из 13. Яндекс картами и навигатором точно надо пользоваться. Тем более за границу РФ не выезжаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Полчаса назад
Я из 13ти ответил на 7, но ради справедливости надо сказаь что в 4х случаях после экспресс-ответа я понимал что ошибся)))) И чего еще за Вадуц?:))) Никогда не слышал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Зотов 48 минут назад
кое-что слышали о Европе? Если под европой карликовые государства-полисы, вроде Андорры, понимать, то кое-что.
Ну и к слову, Турция тоже частично не в европе, если что. Словения у берегов Адриатики, а не Средиземного.
Тест гамно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
arthes69 Час назад
словения-словакия, лихтенштейн-люксенбург... на этих вопросах посыпался, всегда их путал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
867
Шурман Час назад
11 из 13
странно почему я ошибся , по населению по моему что в Андорре что Лихтенштейне одинаково , в Андорре половина толком не живут а работают так же как в Люксембурге . В Андорре днем с огнем даже нормально кого не найти , зато бухло самое дешевое в Европе и сигареты а вот с вывозом этого как повезет . Мясо дешевое , топливо , вот цены на горнолыжные так себе но терпимо . Нам с соседями в апартаментах повезло , молодые были из Марселя , одну ночь терпели на вторую поднялись говорю успокойся или полицию вызову те пьяные и обдолбанные говорят вызывай ну ок , вызвал так полиции от участка до горы ехать минуты 3 а они звонок получили в 12 ночи а приехали в 4 утра . Эти молодые после этого сразу успокоились а на след день жарю шашлык и приветливые что за маринад так вкусно пахнет ну угостил слегка .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99384



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Бойкот и точка
Бойкот и точка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#Юмор#история#аварии#Автовсячина#Россия#Китай#дети#собака
#фото#машина#люди#животные#ДТП#новости#интересное#СССР#факты#добро
#автомобили#интересно#Прикол#позитив#авто аварии#подборка#кино#фильм#улыбнуло#Еда
Бойкот и точка Бойкот и точка У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться