// Почему же все так слепо верили Чумаку? //

Поклонение телевизионному целителю Аллану Чумаку привлекало тысячи зрителей перед экранами их телевизоров. Они аккуратно расставляли перед собой флаконы с водой, наносили крем, проводили самостоятельные ритуалы "зарядки" и "оздоровления". Но почему народ слепо верил в эти глупости? Секрет успеха Чумака заключался не в его магических способностях, как многие предполагали.
Существует немного информации о детстве этого самозванца, и это неудивительно, ведь создание вокруг себя ауры таинственности это уже половина успеха любого "колдуна". Аллан Владимирович Чумак родился 26 мая 1935 года в Москве. Его отец был переводчиком, и поэтому мальчик получил необычное для Советского Союза имя. Семья Чумака жила в Большом Кисловском переулке в Москве. В школе он учился слабо. Сам Чумак объясняет это тем, что "старался не перегружать голову ненужными, по его мнению, знаниями". Результаты, конечно же, говорят сами за себя.
Вместо общих предметов мальчик увлекался астрономией, читал книги о космосе, планетах Солнечной системы и других галактиках. Он часто посещал планетарий. В его детстве есть особый момент, который запомнился Чумаку. Младший брат попросил его рассказать об Индии. Аллан начал описывать далекую и экзотическую страну, рассказывая о быте, культуре и религии Индии. По его словам, он никогда не читал об Индии, и эта информация пришла к нему "извне". Чумак считает этот эпизод ранним проявлением его дара.
Аллан Чумак поступил на факультет журналистики МГУ и стал спортивным комментатором по телевидению. В конце 1970-х годов он начал заниматься материалами о магах-шарлатанах. Это было не случайно, поскольку именно в это время он явно ощутил свою "целительную" силу. В интервью он рассказывает, что некий голос обратился к нему с просьбой "начать учиться". Позднее он становится "студентом" этого голоса, который назначает ему лекции в определенное время: "Приходи в 11 часов со шариковой ручкой и тетрадью". Голос читает Чумаку лекции о мироздании, потоках энергии и устройстве Вселенной. После шести таких "лекций" Аллан начинает практиковать. Первая женщина с проблемами почек обратилась к нему. Он принимает ее у себя дома и "вылечивает" её тяжелое заболевание путем "выправления" ее энергетического поля руками.
В 1983 году Аллан Чумак начинает сотрудничество с НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. Несколько лет он принимает у себя дома, в однокомнатной квартире, всех нуждающихся в чудодейственном исцелении. Слухи о великом целителе моментально распространяются, и всю Москву начинают посещать Чумака в надежде на исцеление. За это время он развивает свои экстрасенсорные способности. С 1989 года Аллан Чумак начинает свои знаменитые телевизионные "сеансы оздоровления". Его методы просты: он просит зрителей удобно расположиться, расслабиться, подставить флаконы с жидкостью для "зарядки", хаотично машет руками для большего эффекта, что-то шепчет и "заряжает энергией" через телевизор. Люди поверили (или просто хотели поверить) в чудодейственные способности Чумака. Он быстро стал популярным.
Современные маркетологи были бы восхищены его эффективностью. Целевой аудиторией Аллана Чумака стала вся страна, особенно наивные люди. Чумак был не только хорошим продавцом своих "способностей", но и умелым психологом. Во время прямых сеансов он давал публике два крема: "заряженный" и обычный. Он объяснял, что крем с особой энергией Чумака и просил нанести его. Затем просил "почувствовать разницу". Благодаря воздействию на психосоматику человека, "заряженный" крем создавал чудодейственный эффект, тогда как обычный крем, естественно, ничего не делал.
В 90-х годах на феномене Чумака неплохо заработали. Как-то раз распространилась информация, что номер газеты "Вечерняя Москва" будет заряжен целителем. И это сработало! Люди массово покупали "целебный номер" без всяких сомнений. В интервью Чумак рассказывает о чудесных историях выздоровления: как девочка вышла из комы, как люди снова начали ходить, видеть, слышать одним словом, исцелялись. Он также утверждает, что к нему обращались за помощью люди из влиятельных структур, из Политбюро, но он отказался работать с ними, ссылаясь на их надменность и отказ от прохождения по общей очереди. На сколько правдивы его слова, трудно сказать.
Пока феномен Чумака набирал популярность, его личность заинтересовала критиков, скептиков, противников псевдонауки и Министерство Здравоохранения. К счастью, был выдан приказ о запрете пропаганды не подтвержденных методов лечения, и программу Аллана Чумака перестали транслировать по телевидению.
Отношение экспертов к Чумаку было неоднозначным. Академик Эдуард Павлович Кругляков одним из первых назвал Чумака шарлатаном, утверждая, что нет никаких доказательств эффективности его телевизионных сеансов. Другие специалисты говорили о плацебо-эффекте, то есть о том, что люди жаждали чуда, и оно приняло облик Аллана Чумака. Зрители сами убеждали себя в том, что вода, крема и мази обладают магической силой и помогут изменить жизнь к лучшему. Однако часто путь к лучшей жизни заключается в наших собственных мыслях и вере в себя.
Источник:
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Да я думаю, что по той же причине, что и сейчас всяким коучам. Чуда-то хочется, а напрягаться не особо...
Тоже самое и про Чумака рассказывали.)))
"Аллан Чумак поступил на факультет журналистики МГУ"
И как это обьяснить?
После сеанса Кашпировского встречаются три мужика:
- У меня опухоль была, Кашпировский провёл сеанс, опухоль рассосалась.
- У меня шрам был, Кашпировский провёл сеанс, шрам рассосался.
- А у меня жена рассосалась.
- ???
- Раньше у меня одного сосала, а теперь у всего подъезда сосёт.
Если сейчас на Рен-ТВ рассказывают "удивительные вещи", но как бы это ни кого не напугает, так как люди научились относится к ТВ скептически, но тогда ТВ было принято безоговорочно доверять.
Я кстати больше Кашпировского помню, Чумака как-то смутно.
Или это было начало конца телевидения, как агитационного рупора?
Наверно потому что всяких шарлатанов в СССР до ЦТ не допускали, не считая перестройки.
// В 1983 году Аллан Чумак начинает сотрудничество с НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. //
Интересно в качестве кого, он начинает сотрудничество, если образования в психологии у него не было? Может пациента?