// Почему же все так слепо верили Чумаку? //

Аллан Чумак поступил на факультет журналистики МГУ и стал спортивным комментатором по телевидению. В конце 1970-х годов он начал заниматься материалами о магах-шарлатанах. Это было не случайно, поскольку именно в это время он явно ощутил свою "целительную" силу. В интервью он рассказывает, что некий голос обратился к нему с просьбой "начать учиться". Позднее он становится "студентом" этого голоса, который назначает ему лекции в определенное время: "Приходи в 11 часов со шариковой ручкой и тетрадью". Голос читает Чумаку лекции о мироздании, потоках энергии и устройстве Вселенной. После шести таких "лекций" Аллан начинает практиковать. Первая женщина с проблемами почек обратилась к нему. Он принимает ее у себя дома и "вылечивает" её тяжелое заболевание путем "выправления" ее энергетического поля руками.



