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Замок знаменитого «барона разбойников»

Замок знаменитого «барона разбойников»

Автор:
15 июня 2023 07:43
Метки: в мире   достопримечательность   замок   интересно   история   словения   
2155
5

Предъямский замок — один из старейших и известнейших замков Словении. Именно здесь снимали культовый боевик с Джеки Чаном «Доспехи бога». Есть у замка и своя легенда — вернее самая что ни на есть быль.

Построен замок в зияющем устье пещеры в скале высотой 123 метра. Расположен под естественной скалистой аркой. Скала – базовый несущий элемент конструкции.


Замок построили в XIII веке, он выполнен в готическом стиле. Пожалуй, это самое яркое и интересное архитектурное сооружение 13-го века.

Построен был епископом, потом его выкупил рыцарский род Ямских.

Самым знаменитым его обитателем был Эразм Ямской, по прозвищу «барон разбойников».

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Жил в XVI веке, вел лихой образ жизни, отличался неукротимым нравом. Умудрился поссориться с императором Священной Римской империи, от которого успешно и оборонялся в этом замке.

Эразм восстал против императора Священной Римской империи Фридриха III и стал символом сопротивления правлению Габсбургов. По западной традиции, естественно, был сразу причислен за это к разбойникам.

Началось все с дуэли с имперским маршалом Генрихом фон Паппенгеймом. Тот оскорбил память друга Эразма, за что и был вызван на дуэль и был убит бароном. Маршал же состоял в родстве с Габсбургами. И Фридрих решил сурово покарать барона и отправил на него армию. В ответ Эразм начал грабить поместья Габсбургов и весьма в этом преуспел.

Когда имперские войска взяли замок в осаду, он ничуть не испугался, а лихо отбивался от вялых атак превосходящего противника. Имперцы мерзли внизу, а он кидал им печеное мясо и дразнил алкогольными напитками. В замок свежую пищу поставляли по тайным коридорам естественного происхождения. В скале оказалась целая сеть туннелей.

Два года осады ничего не дали. Эразм с небольшим гарнизоном успешно отбивал все атаки врага.

Но, увы, одной храбрости и силы недостаточно, чтобы противостоять мощной имперской машине. В стане Эразма нашелся предатель - им оказался один из ближайших доверенных слуг. Он и сдал Эразма имперцам за хорошее вознаграждение. Ночью слуга подсветил факелами здание, где находился мятежный барон, и имперцы направили в него всю мощь пушек.

Фридрих по этому поводу устроил мощные гуляния. А захваченный замок передал лояльному роду Обербургов. После этого замок был модернизирован и сохранился до наших дней.


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Метки: в мире   достопримечательность   замок   интересно   история   словения   
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3  комментария
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Замок временем срыт и укутан, укрыт.
В нежный плед из зеленых побегов,
Но развяжет язык молчаливый гранит -
И холодное прошлое заговорит.
О походах, боях и победах.
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6k
Станислав 41 минуту назад
когда-то был в мукачевском замке "Паланок" XI века, так по рассказу экскурсовода, за весь период существования, замок больше пострадал в период когда в нём размещалось ПТУ.
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17k
RDen 44 минуты назад
а мне интересно было прочитать. Не растянуто и по делу. Да и ново для меня. Спасибо.
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