Замок знаменитого «барона разбойников»

Два года осады ничего не дали. Эразм с небольшим гарнизоном успешно отбивал все атаки врага.

Но, увы, одной храбрости и силы недостаточно, чтобы противостоять мощной имперской машине. В стане Эразма нашелся предатель - им оказался один из ближайших доверенных слуг. Он и сдал Эразма имперцам за хорошее вознаграждение. Ночью слуга подсветил факелами здание, где находился мятежный барон, и имперцы направили в него всю мощь пушек.

Фридрих по этому поводу устроил мощные гуляния. А захваченный замок передал лояльному роду Обербургов. После этого замок был модернизирован и сохранился до наших дней.