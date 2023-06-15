Канадский город, в котором белых медведей сажают за решётку за провинности

Бывает же такое, что сначала сделаешь, а потом подумаешь? И хотелось бы наоборот, только время уже ушло, и ничего теперь не исправить. В Канаде так целый город построили! Черчилл основали в 1600-х годах в провинции Манитоба. Его использовали как место, где торговали мехом. И всё бы ничего, только вот построили город на берегу Гудзонова залива, прямо на пути миграции белых медведей!

Всю зиму хищники проводят во льдах залива, охотятся на нерпу и нагуливают жир. Ближе к лету начинается массовая миграция — лёд тает, и мишки бредут к берегу. Около тысячи медведей проходит в это время по окраинам города вглубь материка! Осенью ситуация повторяется в обратном направлении — медведи торопятся выйти на вновь замёрзший залив и начать охоту.