Канадский город, в котором белых медведей сажают за решётку за провинности

Небольшой канадский город Черчилл расположен на берегу Гудзонова залива, в провинции Манитоба. Несмотря на удаленность, его часто посещают туристы. Дело в том, что возле города можно встретить большое количество белых медведей. Город даже называют "Мировой столицей белых медведей".
Бывает же такое, что сначала сделаешь, а потом подумаешь? И хотелось бы наоборот, только время уже ушло, и ничего теперь не исправить. В Канаде так целый город построили! Черчилл основали в 1600-х годах в провинции Манитоба. Его использовали как место, где торговали мехом. И всё бы ничего, только вот построили город на берегу Гудзонова залива, прямо на пути миграции белых медведей!
Всю зиму хищники проводят во льдах залива, охотятся на нерпу и нагуливают жир. Ближе к лету начинается массовая миграция — лёд тает, и мишки бредут к берегу. Около тысячи медведей проходит в это время по окраинам города вглубь материка! Осенью ситуация повторяется в обратном направлении — медведи торопятся выйти на вновь замёрзший залив и начать охоту.
Вот и получается, что в окрестностях Черчилла перманентно туда-сюда ходят сотни косолапых. А двуногих жителей в городе, по последним данным, всего 870! За такое необычное соотношение городок получил своё неофициальное название — Мировая столица белых медведей. За столетия жизни рядом с хищниками люди научились не провоцировать конфликты, уважать диких зверей и помогать друг другу. Некоторые жители даже не запирают свои машины, чтобы любой человек в опасности смог быстро уехать от медведя.
А вот мишки в плане добычи еды бескомпромиссны. Летом в поисках лёгкой наживы звери приходят ближе к городу — мусорным бакам, амбарам и домам. Чтобы обезопасить людей, местные власти организовали тюрьму... для белых медведей!
Тюрьма представляет собой модифицированный большой военный ангар с 28 клетками. Медведей туда помещают насильно, как и людей — за провинности. Животных ловят специальными ловушками или усыпляют напрямую дротиками из ружья, а затем помещают в камеру. Срок заключения может длиться от нескольких дней до месяца и больше. Все зависит от того, что натворил косолапый. Обычно преступления ограничиваются вторжением на чужую собственность, дебошем или воровством: случаи нападения на человека считаются огромной редкостью.
Но зачем же сразу в тюрьму? Дело в том, что медведь — зверь не глупый. Если его просто усыпить и увезти подальше, он, скорее всего, вернётся обратно. Ведь у него уже закрепилась ассоциация: «город = еда». И в последующих набегах косолапый может вести себя куда агрессивнее. Поэтому, чтобы мишек не отстреливать, люди и придумали сажать их за решётку.
В тюрьме зверям дают лишь воду, имитируя летнюю голодовку. Их лишают всяческих развлечений, чтобы зверю было максимально неуютно. Только голые стены и соломенная подстилка для сна. Так у мишек вырабатываются самые негативные ассоциации с городом, и вероятность их возвращения стремится к нулю. Спустя время заключения животных метят и увозят максимально далеко. И стратегия работает!
Быть может, если бы не медведи, город давно бы вымер — мехом сейчас никто не торгует. Так что косолапые — главная достопримечательность Черчилла. Тысячи туристов приезжают на край света, чтобы вживую увидеть легендарных зверей и прикоснуться к дикой природе. Это как сафари — даже машины-вездеходы специальные придумали, чтобы без опаски выезжать прямо на встречу к косолапым
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