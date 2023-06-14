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Художник показал, как изменилась его жизнь после появления в доме кота

Художник показал, как изменилась его жизнь после появления в доме кота

Автор:
14 июня 2023 08:28
Сообщество : Комиксы
Метки: Пёс   добро   комикс   кот   позитив   собака   
1469
11

Бразильский иллюстратор Адемар Виейра нарисовал забавный комикс о том, как он и его пёс завели кота. Новый питомец оказался тем ещё сорванцом

Бразильский иллюстратор Адемар Виейра делит свое жилище с псом и котом. Обе истории появления этих питомцев в его доме он изобразил в своих комиксах. В данном посте вы увидите, как, уже проживая с псом, в доме Адемара появился еще и кот, превратившись из несчастного бездомыша в веселого и забавного домашнего любимца.

«Иногда мы берём их к себе, чтобы сделать добро им, но именно они делают добро нам. Этот комикс называется „Кот“, и я посвящаю его всем любителям кошек»,— обозначил эту работу Адемар.

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Метки: Пёс   добро   комикс   кот   позитив   собака   
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3  комментария
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10k
Владимир 43 минуты назад
Меня мой котенок задолбал, как спать ложишься так в него блин демон вселяется. Тыгыдык блин.
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10k
Игорь 6 минут назад
наконец то умение шутить совпало с умением рисовать
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4k
Олег Белов Час назад
Оказываются в Бразилии у кошек такой же характер и повадки как в России. Вот новость то какая)
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