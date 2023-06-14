Художник показал, как изменилась его жизнь после появления в доме кота

Бразильский иллюстратор Адемар Виейра нарисовал забавный комикс о том, как он и его пёс завели кота. Новый питомец оказался тем ещё сорванцом
Бразильский иллюстратор Адемар Виейра делит свое жилище с псом и котом. Обе истории появления этих питомцев в его доме он изобразил в своих комиксах. В данном посте вы увидите, как, уже проживая с псом, в доме Адемара появился еще и кот, превратившись из несчастного бездомыша в веселого и забавного домашнего любимца.
«Иногда мы берём их к себе, чтобы сделать добро им, но именно они делают добро нам. Этот комикс называется „Кот“, и я посвящаю его всем любителям кошек»,— обозначил эту работу Адемар.
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