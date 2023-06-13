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Невероятные магазины Российской Империи. Как они выглядели 100 лет назад

Невероятные магазины Российской Империи. Как они выглядели 100 лет назад

Автор:
13 июня 2023 10:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   магазины   познавательно   торговля   фото   
3201
12

Иногда у меня складывается впечатление, что некоторые считают, что до Октябрьской революции вся розничная торговля происходила исключительно на рынке или базаре, и у них в голове примерно такая картинка:

В крайнем случае, думают они, горожане закупались в мелких купеческих лавках, представляя себе некое полуподвальное тёмное помещение. Однако как и сегодня, разнообразие вариантов было очень велико. Вот вам, к примеру, фото лавки подарков купца Базилева, Москва, 1912 год:

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Согласитесь, ассортимент впечатлит даже современного искушённого изобилием всего и вся шопоголика. Ещё один пример. Торговая лавка купца Полуденцева в Мариинске:

Конечно, на кадре выше невозможно не обратить внимание на полки с бутылками. Да, друзья, если вы думаете, что "КБ" на соседней улице - это предел мечтаний любого ценителя "Зелёного Змия", то вот вам фото винного магазина купца Сухова в Барнауле:

А вот так данный магазин выглядел снаружи:

Согласитесь, по сравнению с тем же "КБ", отделанным пластиком, да и с любой современной "Пятерочкой" и "Магнитом", это просто шедевр архитектуры! Про знаменитый коньяк Шустова как-нибудь расскажу отдельно, а пока резко меняем курс с алкоголя на ЗОЖ:

Да, друзья, это магазин по продаже велосипедов в Санкт-Петербурге. На календаре 1912 год, а роскошь интерьера торгового дома "Победа" просто зашкаливает. Одни люстры только чего стоят! К слову, "Победа" - это самый первый российский велосипедный бренд с собственным производством полного цикла.

А это уже книжный магазин по соседству. Точнее, один отдел художественной литературы:

Говоря о роскошных интерьерах той эпохи, будет неправильно не вспомнить о знаменитейшем «Магазине Елисеева» в Москве на Тверской улице, который после национализации стал "Гастроном №1". Ему и его истории можно посвятить отдельную статью, а пока полистайте несколько впечатляющих фото:

Чтобы не было кривотолков, хочется отметить, что автор не принадлежит к известному в интернете движению "хрустобулочников" и вполне отдаёт себе отчет, что отовариваться в таких магазинах в царской России могли далеко не все. Да что там говорить, у некоторых не было денег, чтобы купить еду на рынке.

Тем не менее, это целый пласт нашей культуры, о которой мне захотелось рассказать вам. Ведь только одни архитектурные решения некоторых магазинов чего стоят! А витрины?! Смотрите сами! Это магазин товарищества «Жорж Борман»:

А вывески?! Шрифты, названия и так далее! Вы только взгляните дом №54 на Невском проспекте в 1906 году:

Я думал, что избыток рекламных вывесок на фасаде зданий - это проблема современности, а оказалось, что нет. В общем, если хотите продолжение этой виртуальной экскурсии по магазинам и лавкам Российской Империи, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если ещё нет, и оставляйте заявку в комментариях. А про непростую жизнь русских крестьян читайте по ссылке:

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: интересно   история   магазины   познавательно   торговля   фото   
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4  комментария
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28k
Lehoia 3 часа назад
Что касается Шустова, то это был весьма продвинутый предприниматель для своего времени .Наладив производство коньяка, он нанял целую группу студентов, которая ходила по питейным заведениям и требовала именно Шустовский коньяк. тем самым был искуственно создан интерес. перерастающий в ажиотажный спрос.
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14k
котегRUS 56 минут назад
Интересны пост!
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43k
Игорь 2 часа назад
Чему удивляться? Более 100лет прошло, и ничего не поменялось. Есть магазины для народа, а есть для господ...
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333
guess Игорь 8 минут назад
Собственно говоря как и в советское время, в "Мастере и Маргарите" это было хорошо показано (это когда Фагот с Бегемотом в магазин зашли).
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