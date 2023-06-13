Невероятные магазины Российской Империи. Как они выглядели 100 лет назад

Да, друзья, это магазин по продаже велосипедов в Санкт-Петербурге. На календаре 1912 год, а роскошь интерьера торгового дома "Победа" просто зашкаливает. Одни люстры только чего стоят! К слову, "Победа" - это самый первый российский велосипедный бренд с собственным производством полного цикла.

А это уже книжный магазин по соседству. Точнее, один отдел художественной литературы: