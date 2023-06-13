Мужчина избил пожилую женщину в лифте

В Тюмени ребенок стал свидетелем выходящего из ряда вон события, которое произошло в лифте дома №3 по улице Муравленко. Там мужчина напал на пожилую женщину, которая опиралась на трость.
Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На видеоролике видно, как местный житель заходит в лифт и без отлагательств дает «смачную» пощечину женщине. Находящийся тут же паренек от испуга жмется в угол.
Тем времен, храбрец еще раз ударяет представительницу слабого пола по голове, а после того как дверь лифта открывается, выталкивает из него женщину. Она падает.
По сообщению одной из местных жительниц, многие жильцы дома, где произошел инцидент, жаловались на старушку, мол, она катается в лифте и приглашает в секту: «А так много раз с ней в Зареке пересекалась лично, безобидная бабулька, довольно-таки не глупая, если бы только не ее хобби».
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наверняка была провокация
Да только есть одно "но".
Слабоумные, чтобы доказать свою правоту, всегда идут одним путём - физическая агрессия.
То есть простая слабая бабулька способна убедить просто языком. А вот сильный накачанный дядька убеждает только кулаками.
Кто умнее? Решать вам.