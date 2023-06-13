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Мужчина избил пожилую женщину в лифте

Мужчина избил пожилую женщину в лифте

Автор:
13 июня 2023 09:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Тюмень   видео   избил   лифт   люди   неадекваты   
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В Тюмени ребенок стал свидетелем выходящего из ряда вон события, которое произошло в лифте дома №3 по улице Муравленко. Там мужчина напал на пожилую женщину, которая опиралась на трость.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На видеоролике видно, как местный житель заходит в лифт и без отлагательств дает «смачную» пощечину женщине. Находящийся тут же паренек от испуга жмется в угол.


Тем времен, храбрец еще раз ударяет представительницу слабого пола по голове, а после того как дверь лифта открывается, выталкивает из него женщину. Она падает.


По сообщению одной из местных жительниц, многие жильцы дома, где произошел инцидент, жаловались на старушку, мол, она катается в лифте и приглашает в секту: «А так много раз с ней в Зареке пересекалась лично, безобидная бабулька, довольно-таки не глупая, если бы только не ее хобби».

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Метки: Тюмень   видео   избил   лифт   люди   неадекваты   
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11  комментариев
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1k
Карл Колбасов 37 минут назад
Чет как то не очень поступок.
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9k
Борис Карабанов 59 секунд назад
Выслать в свой аул!
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−16
маленькая гойда 2 минуты назад
и в чем он не прав?
наверняка была провокация
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9k
МихА 11 минут назад
Сладил КОЗЛИНА,,, чтоб к нему так в старости относились те кто помоложе и посильнее. Очень надеюсь сыновья или внуки этой бабки руки ему сломают, чтоб больше не распускал
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229
Звёздный князь 11 минут назад
Ну, чё? Герой! Бабульку победил.
Да только есть одно "но".
Слабоумные, чтобы доказать свою правоту, всегда идут одним путём - физическая агрессия.
То есть простая слабая бабулька способна убедить просто языком. А вот сильный накачанный дядька убеждает только кулаками.
Кто умнее? Решать вам.
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53k
smakido 18 минут назад
В любом случае отвратительный пример для подрастающего мужчины. Как говорил один бывший спортсмен:" Если ты мужчина -воюй со всем окружающим миром, не смей воевать с женщиной и детьми! "
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15k
Smiley Полчаса назад
Замените в заголовке "Мужчина" на "Подонок".
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1k
Лютый вам Бетховен 37 минут назад
Допекла, видимо. Не могу осудить или одобрить действия мужчины.
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9k
SSD 43 минуты назад
Мужчина избил... Слово "мужчина" - лишнее. Чмошник - больше подойдет.
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