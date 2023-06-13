Мужчина избил пожилую женщину в лифте

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На видеоролике видно, как местный житель заходит в лифт и без отлагательств дает «смачную» пощечину женщине. Находящийся тут же паренек от испуга жмется в угол.





Тем времен, храбрец еще раз ударяет представительницу слабого пола по голове, а после того как дверь лифта открывается, выталкивает из него женщину. Она падает.





По сообщению одной из местных жительниц, многие жильцы дома, где произошел инцидент, жаловались на старушку, мол, она катается в лифте и приглашает в секту: «А так много раз с ней в Зареке пересекалась лично, безобидная бабулька, довольно-таки не глупая, если бы только не ее хобби».