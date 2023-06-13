Зачем вьетнамцы собирают водяные лилии

В каждой стране есть свои национальные особенности, фестивали и традиции, которые запоминаются туристам и местным жителям. Если говорить о Вьетнаме, то такой традицией можно считать очень сбор водяных лилий в дельте реки Меконг, который проходит тут буквально каждый год.Как и зачем вьетнамцы собирают лилии на реке Меконг





И дело тут даже не в самих цветах, которые выглядят очень красиво и необычно, сколько в девушках, которые их собирают. Десятки красавиц надевают на себя традиционные вьетнамские костюмы, берут традиционные лодки и отправляются на реку - собирать лилии.



В процессе они могут немного танцевать, громко смеяться и петь песни - так труд становится куда веселее.