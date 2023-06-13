Зачем вьетнамцы собирают водяные лилии

FISHKINET
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения... Почему в древности гонца могли запросто казнить - даже если он принёс не самые плохие вести? Почему в древности гонца могли запросто казнить - даже если он... Почему жители курортных городов Черноморского побережья редко купаются на своих пляжах? Почему жители курортных городов Черноморского побережья редко... Как изменилась строгая блондинка-коп из «Полицейской академии» Как изменилась строгая блондинка-коп из «Полицейской академии» Суть иностранных деликатесов Суть иностранных деликатесов Беляш по-итальянски Беляш по-итальянски "В бой идут одни старики..." Финальная сцена фильма "В бой идут одни старики..." Финальная сцена фильма Змея против вентилятора Змея против вентилятора В Италии скончался Сильвио Берлускони В Италии скончался Сильвио Берлускони В США выставочный бой между Флойдом Мейвезером-младшим и внуком мафиози закончился массовым побоищем В США выставочный бой между Флойдом Мейвезером-младшим и внуком... 15 занимательных сравнений, демонстрирующих большую разницу 15 занимательных сравнений, демонстрирующих большую разницу Китайский бренд одежды с неоднозначным названием собирается прийти в Россию Китайский бренд одежды с неоднозначным названием собирается прийти... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Интересные и&nbsp;малоизвестные факты о&nbsp;фильме "Чужой" Интересные и малоизвестные факты о фильме "Чужой" Нина Коста: нежная девушка с мудрой душой и волшебным вокалом Нина Коста: нежная девушка с мудрой душой и волшебным вокалом "Ныряй, бро!": в Томской области парень вошёл в озеро ради эффектного видео и - утонул "Ныряй, бро!": в Томской области парень вошёл в озеро ради... Восхитительные преображения одного пня Восхитительные преображения одного пня Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня России, и часть комментаторов захлебнулось от злости Самое высокое здание в Дубае осветили цветами флага РФ в честь Дня... Палка, палка и… палка = самый необычный представитель привиденьевых Палка, палка и… палка = самый необычный представитель привиденьевых
Зачем вьетнамцы собирают водяные лилии

Зачем вьетнамцы собирают водяные лилии

Автор:
13 июня 2023 08:00
Метки: Вьетнам   в мире   водяные лилии   лилии   сбор   традиция   
1482
4

В каждой стране есть свои необычные традиции. Во Вьетнаме, например, такой традицией можно считать сбор водяных лилий на реке Меконг.

В каждой стране есть свои национальные особенности, фестивали и традиции, которые запоминаются туристам и местным жителям. Если говорить о Вьетнаме, то такой традицией можно считать очень сбор водяных лилий в дельте реки Меконг, который проходит тут буквально каждый год.Как и зачем вьетнамцы собирают лилии на реке Меконг


И дело тут даже не в самих цветах, которые выглядят очень красиво и необычно, сколько в девушках, которые их собирают. Десятки красавиц надевают на себя традиционные вьетнамские костюмы, берут традиционные лодки и отправляются на реку - собирать лилии. 

В процессе они могут немного танцевать, громко смеяться и петь песни - так труд становится куда веселее.

Конечно, такое зрелище привлекает очень много туристов. Поэтому у реки может происходить настоящий "аншлаг". И правда, если посмотреть на красоту цветов и задор девушек, остаться равнодушным будет очень сложно. 

Но тут возникает вполне закономерный вопрос - зачем девушки вообще собирают эти водные лилии? Чем им помешали эти красивые цветы? Ответ прост - цветы никому не мешают, они просто... вкусные.

Да, все эти лилии собираются вьетнамцами исключительно из гастрономических соображений, ведь и сами цветы, и стебли этих растений издревле используются во вьетнамской кухне, как своеобразный деликатес.  С лилиями делают салаты, закуски и даже выпечку.

Так, стебли, имеющие кисловатый вкус, часто маринуют и жарят с морепродуктами. Из цветов делают десерты, а именитые рестораны могут даже украшать им свои блюда.

Конечно, некоторые туристы возмущаются тому, что эти люди губят красоту, но... это их жизнь. Веками вьетнамцы ели лилии, и для них они - пища, а не красота.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Вьетнам   в мире   водяные лилии   лилии   сбор   традиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Капитошка 17 минут назад
А лягушек,тараканов они тоже едят?А то про это не написано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

770559



Другие посты автора
Популярное
Королевская клизма и кошачий бег: как спустить в унитаз отпуск и 143 тысячи рублей в санатории под Самарой
Королевская клизма и кошачий бег: как спустить в унитаз отпуск и 143 тысячи рублей в...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 июня
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 июня
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Китай научился легально клонировать процессоры Intel
Китай научился легально клонировать процессоры Intel
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#машина#аварии#Россия#факты#позитив#подборка#Германия
#в мире#история#СССР#интересно#ДТП#животные#Ynews#Приколы#интересное#ученые
#люди#автомобили#автомир#кино#авто аварии#картинки#дети#Прикол#фильм
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться