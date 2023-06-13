Зачем вьетнамцы собирают водяные лилии

В каждой стране есть свои необычные традиции. Во Вьетнаме, например, такой традицией можно считать сбор водяных лилий на реке Меконг.
В каждой стране есть свои национальные особенности, фестивали и традиции, которые запоминаются туристам и местным жителям. Если говорить о Вьетнаме, то такой традицией можно считать очень сбор водяных лилий в дельте реки Меконг, который проходит тут буквально каждый год.Как и зачем вьетнамцы собирают лилии на реке Меконг
И дело тут даже не в самих цветах, которые выглядят очень красиво и необычно, сколько в девушках, которые их собирают. Десятки красавиц надевают на себя традиционные вьетнамские костюмы, берут традиционные лодки и отправляются на реку - собирать лилии.
В процессе они могут немного танцевать, громко смеяться и петь песни - так труд становится куда веселее.
Конечно, такое зрелище привлекает очень много туристов. Поэтому у реки может происходить настоящий "аншлаг". И правда, если посмотреть на красоту цветов и задор девушек, остаться равнодушным будет очень сложно.
Но тут возникает вполне закономерный вопрос - зачем девушки вообще собирают эти водные лилии? Чем им помешали эти красивые цветы? Ответ прост - цветы никому не мешают, они просто... вкусные.
Да, все эти лилии собираются вьетнамцами исключительно из гастрономических соображений, ведь и сами цветы, и стебли этих растений издревле используются во вьетнамской кухне, как своеобразный деликатес. С лилиями делают салаты, закуски и даже выпечку.
Так, стебли, имеющие кисловатый вкус, часто маринуют и жарят с морепродуктами. Из цветов делают десерты, а именитые рестораны могут даже украшать им свои блюда.
Конечно, некоторые туристы возмущаются тому, что эти люди губят красоту, но... это их жизнь. Веками вьетнамцы ели лилии, и для них они - пища, а не красота.
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