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Зачем казахи плевали детям в рот — древние традиции казахского народа

Зачем казахи плевали детям в рот — древние традиции казахского народа

Автор:
12 июня 2023 11:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   древние традиции   казахский народ   люди   плевали детям в рот   факты   фото   
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Казахи, как и другие древние народы с непростой и долгой историей, являются носителями удивительных культурных ценностей, которые проявляются в виде обрядов, ритуалов и традиций, передающихся из поколения в поколение.

Безусловно, современные казахи не так рьяно чтят заветы своих дедов и прадедов, и это нормально – все же жизнь в современном обществе диктует свои правила. Однако многие древние традиции по-прежнему живы: о них помнят, их берегут, пусть не всегда следуют, но уж точно не забывают!

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Испокон веков казахи, чья жизнь была неотъемлемо связана с природой, верили, что их благополучие напрямую зависит от высших сил и их расположения, поэтому и жертвенные ритуалы были, к слову, чем-то само собой разумеющимся. Чаще всего, казахам требовался дождь, ведь засуха, крайне распространенное явление в степи, не позволяла вырастить достойный урожай, а его отсутствие означало только одно – голод. В прежние времена жертвоприношение считалось самым действенным способом задобрить высшие силы, поэтому и деньги на жертвенное животное собирали всем селением.

Но не стоит думать, что древние казахи не ценили жизнь животного, которого приносили в жертву. Да, ритуал сам по себе был жесток, однако животное служило высшей цели, и поэтому жертвенное убийство не считалось чем-то жестоким и предосудительным. Более того, казахи никогда не позволяли себе плохо обращаться, а уж тем более бить своих домашних животных – лошадей, овец и верблюдов. Напротив, для них создавались лучшие условия содержания, а сами животные наделялись свойствами оберегов, приносящих удачу.

Важную роль в жизни казахов играли семейные традиции, которые брали свое начало с момента заключения брака. Согласно адату (своду традиционных обычаев), казахам было запрещено заключать браки между родственниками до седьмого колена. Таким образом семьи пытались избежать кровно-родственных смешений, а также уберечь будущее потомство от возможных наследственных заболеваний.

Также казахи старались жениться (или выходить замуж) как можно раньше, поскольку считалось, что ранние браки помогут уберечь молодежь от непристойных поступков, а еще способствуют рождению здоровых детей. В прежние времена девушек отдавали замуж в 13-14 лет. Современные же казахи столь ранние браки, конечно же, не практикуют.

После знакомства семей и принятия решения о вступлении в брак, родители жениха должны были заплатить родителям невесты внушительный калым, состоящий, как правило, из домашнего скота. В бедных семьях калым обычно не превышал пять-шесть голов, а вот среди богатых счет иногда шел на сотни и даже тысячи! Если у семьи будущего жениха не хватало средств на выкуп невесты, или родители выступали против заключения брака, то молодой человек решался на похищение своей возлюбленной. Сегодня этот обычай практически сошел на нет, если что...

По ходу свадебной церемонии казахи уделяли особое внимание двух основным стихиям – огню и воде. С помощью огня (конечно же, не в чистом виде) матери женихов благословляли своих будущих невесток. Женщины нагревали ладони над открытым огнем, а затем водили ими по лицу невесты, тем самым отгоняя от нее злых духов.

Вода же, с растворенными в ней сахаром и солью, подавалась молодым в символической емкости. Жених и невеста должны были выпить все до капли, поскольку считалось, что данный ритуал гарантирует счастливую семейную жизнь.

Появление в семье ребенка также связывалось с огромным количеством ритуалов и традиционных обрядов, однако перечислять их все – дело неблагодарное. Поэтому расскажу лишь о самых знаковых и распространенных. Казахи всегда старались давать своим детям громкие и звучные имена. Они считали, что выбор имени для ребенка – важный и ответственный процесс, требующий серьезного подхода. Ведь имя – это стартовая ступень в жизни маленького человека, и оно могло, как помочь ему, так и навредить.

Поэтому и старались казахи называть детей как-то символично: «Радость», «Сила», «Процветание»... Частенько детей называли в честь знаковых казахских фигур – отважных батыров или популярных акынов. Ну а почему, собственно, нет, если родители всерьез верили, что имя способно повлиять на дальнейшую судьбу их чада?!

Тех же самых уважаемых батыров и акынов зачастую просили провести весьма знаковый для всех казахов ритуал под названием Аузына тукирту (тукиру). Дословно название этого ритуала переводится как «поплевать в рот», и заключался он в том, чтобы капелька слюны известного и, желательного, успешного человека попала в рот новорожденному ребенку.

Древние казахи искренне верили, что вместе со слюной, переданной ребенку, скажем, отважным батыром, к малышу перейдет и частичка его выдающихся способностей, а значит в будущем он сможет добиться очень и очень многого.

Традиционно еще до рождения малыша, вместе с другими необходимыми детскими вещами, готовился и сылаумай – нечто похожее на крем, в основе которого лежал бараний и конский жир. В дальнейшем этим самодельным кремом смазывали малыша после купания, а также использовали во время массажей. Казахские женщины считали, что благодаря этому «крему» у ребенка будет крепкое и здоровое тело.

Также у древних казахов существовала довольно строгая возрастная иерархия, согласно которой распределялись роли в семье, а ребенок (чаще всего, мальчик) получал определенные обязанности. Так, например, когда мальчику исполнялось 10 лет, ему доверяли пасти ягнят. Отсюда, собственно, и пошла известная казахская фраза «возраст ягненка». В 13 лет ему доверяли более сложную и ответственную работу – пасти овец, и это уже «возраст овцы».

Вслед за ним следовал «возраст лошади» - это когда юноша 15-20 лет самостоятельно пасет лошадей, а затем наступал, так называемый «царский возраст», когда молодой человек становился настоящим мужчиной. У казахов «царский возраст» наступал в 40 лет, и в этот период мужчина мог претендовать на управление целым народом! Подобного рода строгая иерархия воспитывала в казахах терпение, выдержку и уважение к старшим.

Ну а помимо воспитания детей и ухода за домашними животными, казахи очень любили (да и любят по сей день) пить чай. Более того, чай для них – предмет особого культа, а сама чайная церемония носит название шәй ішу. Нет такого казаха, который не пьет чай, и нет такой болезни, которую не смог бы вылечить этот напиток. Поэтому и шәй ішу есть на все случаи жизни: чай невесты, чай настроения, чай благодарения и так далее.

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Метки: в мире   древние традиции   казахский народ   люди   плевали детям в рот   факты   фото   
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6  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Зачем казахи плевали детям в рот древние традиции казахского народа"
----------

Обязательная древняя вакцинация, однако.
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32k
Slonyash Час назад
Помню старый добрый КВН.

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ChePaev 2 часа назад
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