Зачем казахи плевали детям в рот — древние традиции казахского народа

После знакомства семей и принятия решения о вступлении в брак, родители жениха должны были заплатить родителям невесты внушительный калым, состоящий, как правило, из домашнего скота. В бедных семьях калым обычно не превышал пять-шесть голов, а вот среди богатых счет иногда шел на сотни и даже тысячи! Если у семьи будущего жениха не хватало средств на выкуп невесты, или родители выступали против заключения брака, то молодой человек решался на похищение своей возлюбленной. Сегодня этот обычай практически сошел на нет, если что...