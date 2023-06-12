Фантастическая ширма для личной трагедии. Как создавался «Инопланетянин» Стивена Спилберга

В калифорнийском лесу происходят странные события. Группа инопланетян высаживается на Землю, чтобы собрать образцы местной флоры. Не дремлют и правительственные агенты, пытающиеся во что бы то ни стало найти и исследовать представителей внеземной цивилизации. Обнаружив, что за их действиями наблюдают, инопланетяне спешно покидают Землю, случайно оставляя в незнакомой среде своего нерасторопного коллегу. Скрыться от преследователей ему удается в доме простого американского семейства. Мальчик Эллиот дает новому другу прозвище И-ти (оригинальное название фильма E.T., от английского extra-terrestrial, «инопланетный») и пытается помочь ему вернуться к сородичам. Для этого им придется пройти долгий и тернистый путь, который обязательно оставит след в жизни обоих.

Знакомых героев и сюжетных перипетий зрители могли бы и не увидеть, решись Стивен Спилберг воплотить на экране свою изначальную идею.

Каким должен был быть «Инопланетянин»

К 1978 году Спилберг уже снял хоррор-триллер «Челюсти» и научно-фантастическую ленту «Близкие контакты первой степени», став настоящей звездой голливудской режиссуры и родителем нового термина в индустрии — летний блокбастер. Коммерческий успех картины о первых контактах человечества с инопланетной цивилизацией подталкивал студию Columbia Pictures запустить в производство сиквел, этого же ждали и поклонники — но Спилберг пошел иным путем.

Не желая превращать «Близкие контакты первой степени» во франшизу и понимая, что не создаст продолжение ярче оригинала, Спилберг отказался от идеи и решил снять историю первого контакта по-новому. Сюжет и атмосфера фильма должны были быть выдержаны в стилистике творчества Стивена Кинга.

В истории под названием «Ночные небеса» рассказывается о семье фермеров, попавших в немилость к группе инопланетных исследователей. Космические захватчики буквально терроризируют землян, ставят над ними эксперименты, но один из исследователей проникается дружескими чувствами к мальчику и остается на Земле, в то время как его коллеги покидают планету.

В процессе разработки сценария Спилберг разочаровался в этой мрачной идее, сочтя некоторые детали сюжета ксенофобскими. Вот, к примеру, небольшой отрывок из сценария «Ночных небес»:

«Шрам (прим. имя одного из инопланетян) стоит рядом со скелетом лошади. Внутренности лошади вывернуты наизнанку. Когти Шрама вытянуты, как у тигра, покрыты кровью. Он спокойно смотрит на Эда».