«Настоящий Ленфильм». Фотографии из архива Самоэля Кацева

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Фотографы советских кинофабрик не становились знаменитыми: профессия считалась сугубо прикладной, имя автора под рекламными «кадрами из фильмов» не упоминалось. Поэтому и фотограф-художник Самоэль (Элик) Кацев – яркий и талантливый мастер, легенда «Ленфильма» – почти не известен за пределами студии.
Интересного вам просмотра!
2.
Самоэль Кацев. Автопортрет, 1976 год.
Самоэль Ильич Кацев (1945–2003) начал карьеру на студии в 1967 году такелажником и лишь через девять лет стал фотографом в киногруппах. «Ленфильм» 70-80-х годов немыслим без Кацева. Он помогал актёрам и режиссёрам создать, проявить и зафиксировать нужный художественный образ, снимал игровые сцены и рабочие моменты. Кацев побывал с фотоаппаратом на съёмочной площадке более полусотни фильмов. Некоторые стали классикой отечественного кино.
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18.
Актёры Олег Борисов, Валентина Талызина, Светлана Крючкова, майя Булгакова. Фотография к фильму «Женитьба», режиссёр Виталий Мельников, 1977 год.
20.
Ирина Купченко и Олег Даль. Фотография к фильму «Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова. 1979 год.
21.
Елена Сафонова, Лариса Удовиченко, Нина Русланова. Фотография к фильму «Зимняя вишня» Игоря Масленникова. 1984 год.
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