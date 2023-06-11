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«Настоящий Ленфильм». Фотографии из архива Самоэля Кацева

«Настоящий Ленфильм». Фотографии из архива Самоэля Кацева

Автор:
11 июня 2023 21:33
Метки: СССР   история   кино   фото   
353
35

Фотографы советских кинофабрик не становились знаменитыми: профессия считалась сугубо прикладной, имя автора под рекламными «кадрами из фильмов» не упоминалось. Поэтому и фотограф-художник Самоэль (Элик) Кацев – яркий и талантливый мастер, легенда «Ленфильма» – почти не известен за пределами студии.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   кино   фото   
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3  комментария
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3k
San_Fajanse 3 часа назад
Приемыхов, один из самых недооценных актеров, фильм "Пацаны", просто огонь, я даже пойду еще раз пересмотрю, прямо сейчас
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Михаил 16 минут назад
Привычным движением в «Избранное->Кино». Шикарный фотоархив.
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799
Кондратий Собакин 2 часа назад
Великолепные снимки. Как точно все схвачено.
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