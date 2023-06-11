«Настоящий Ленфильм». Фотографии из архива Самоэля Кацева

2.

Самоэль Ильич Кацев (1945–2003) начал карьеру на студии в 1967 году такелажником и лишь через девять лет стал фотографом в киногруппах. «Ленфильм» 70-80-х годов немыслим без Кацева. Он помогал актёрам и режиссёрам создать, проявить и зафиксировать нужный художественный образ, снимал игровые сцены и рабочие моменты. Кацев побывал с фотоаппаратом на съёмочной площадке более полусотни фильмов. Некоторые стали классикой отечественного кино.