"Можно бросить пить, курить, но сцепление бросать нельзя!": в комментариях под фото Вин Дизеля россияне устроили флешмоб

Если вы думаете, что только аккаунту Джейсона Стейтема достаётся от российских подписчиков, то ошибаетесь.
В этот раз под удар российской народной любви к флешмобам в комментариях попал Вин Дизель. Он опрометчиво совершил ту же ошибку, что и Джейсон, опубликовал черно-белое брутальное фото.
Наши соотечественники против такого вызова не устояли и устроили лавину из "пацанской мудрости", естественно, приписав авторство Вин Дизелю. Да и тема про семью для многих весьма актуальна.
Судя по количеству отсылок на Стейтема, это он натравил своих российских фанатов на аккаунт Вин Дизеля, чтобы хоть как то отдохнуть от бесконечных комментариев у себя на странице.
Ну а кому сейчас легко? - ехидно вздохнул Джейсон Стэтхем и отложил в сторону телефон.
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