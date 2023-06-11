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"Можно бросить пить, курить, но сцепление бросать нельзя!": в комментариях под фото Вин Дизеля россияне устроили флешмоб

"Можно бросить пить, курить, но сцепление бросать нельзя!": в комментариях под фото Вин Дизеля россияне устроили флешмоб

Автор:
11 июня 2023 10:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вин Дизель   Юмор   звезды   комментарии   пацанская мудрость   фанаты   шоу бизнес   
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Если вы думаете, что только аккаунту Джейсона Стейтема достаётся от российских подписчиков, то ошибаетесь.

В этот раз под удар российской народной любви к флешмобам в комментариях попал Вин Дизель. Он опрометчиво совершил ту же ошибку, что и Джейсон, опубликовал черно-белое брутальное фото.

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Наши соотечественники против такого вызова не устояли и устроили лавину из "пацанской мудрости", естественно, приписав авторство Вин Дизелю. Да и тема про семью для многих весьма актуальна.


Судя по количеству отсылок на Стейтема, это он натравил своих российских фанатов на аккаунт Вин Дизеля, чтобы хоть как то отдохнуть от бесконечных комментариев у себя на странице.



Ну а кому сейчас легко? - ехидно вздохнул Джейсон Стэтхем и отложил в сторону телефон.




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Метки: Вин Дизель   Юмор   звезды   комментарии   пацанская мудрость   фанаты   шоу бизнес   
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MilfFucker 2 часа назад
Во истину акбар!!!
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