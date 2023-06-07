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Если вы комплексуете, то добро пожаловать в пост

Если вы комплексуете, то добро пожаловать в пост

Автор:
07 июня 2023 14:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   комплексы   подборка   стеснение   странное поведение   
960
16
После этой подборки у вас может появиться ещё какой-нибудь комплекс. Но, скорее всего, ничего не поменяется, а вы сможете посмеяться над самыми разными загонами людей... а, возможно, и над своим собственным.
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Метки: Прикол   Юмор   комплексы   подборка   стеснение   странное поведение   
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3  комментария
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salim777 4 минуты назад
А с кем ты играл в бильярд? Там двое нужны. Или тоже с вискарём?
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5k
Горожанин Полчаса назад
Вы тоже заметили, что издёвок про Путина по этому поводу больше нет.

Вся суть либеральной общественности - лизать жопу хозяевам и лаять на того, кто независим и по-настоящему свободен.

Лижите-лижите, либералы.
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0
chrv23 Горожанин 9 минут назад
Вся суть выживания в орде, это лизание жопы хозяину. И в классификациях процесса местные прокладки конечно спецы, весь мир по своей убогости меряют.
Сначала своей командой вертухаев выдушили с фишек всех кого заипал обнулённый, а потом: ух-ты! А мы тут одни!!!
P.S. макарон и горбан из вашей же компании, тех кто и родственника продаст за белую ладу, их вся Европа презирает
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