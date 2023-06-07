Если вы комплексуете, то добро пожаловать в пост

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После этой подборки у вас может появиться ещё какой-нибудь комплекс. Но, скорее всего, ничего не поменяется, а вы сможете посмеяться над самыми разными загонами людей... а, возможно, и над своим собственным.
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Вся суть либеральной общественности - лизать жопу хозяевам и лаять на того, кто независим и по-настоящему свободен.
Лижите-лижите, либералы.
Сначала своей командой вертухаев выдушили с фишек всех кого заипал обнулённый, а потом: ух-ты! А мы тут одни!!!
P.S. макарон и горбан из вашей же компании, тех кто и родственника продаст за белую ладу, их вся Европа презирает