«Я не знаю, чёрт возьми, что это было»: в Канаде женщина случайно сняла, как две ведьмы пожирают труп оленя

Коринеа Стэнхоуп - 36-летняя мать троих детей, живёт в канадском городке Пауэлл-Ривер. Недавно возле её дома помер олень и она решила установить возле него камеру - чтобы насладиться видом диких животных, привлечённых тушей.

Сначала всё шло по плану - камера зафиксировала красивую лесную рысь.