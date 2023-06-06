«Я не знаю, чёрт возьми, что это было»: в Канаде женщина случайно сняла, как две ведьмы пожирают труп оленя

Настоящий фильм ужасов, только в реальности.
Коринеа Стэнхоуп - 36-летняя мать троих детей, живёт в канадском городке Пауэлл-Ривер. Недавно возле её дома помер олень и она решила установить возле него камеру - чтобы насладиться видом диких животных, привлечённых тушей.
Сначала всё шло по плану - камера зафиксировала красивую лесную рысь.
А вот потом…
Мы с моим дедушкой установили камеру у мёртвого оленя, чтобы посмотреть, сможем ли мы увидеть животных, и мы засняли рысь (это было круто). Я пришла на следующий день, и дедушка сказал, что снял голых людей на камеру. Я не поверила, тогда он показал мне это.
Я не знаю, что, чёрт возьми, это было. Мы не на шутку испугались. Такое не каждый день увидишь.
Они пришли через десять минут после захода солнца. В растрёпанных париках. У одной из них под париком вроде бы светлые волосы. Она поднесла ко рту оленье копыто.
Не знаю, целовала ли она его, нюхала или ела, но меня тошнит даже от мысли о прикосновении разлагающемуся трупу. Даже представить не могу, сколько там бактерий. Может быть, они так отдавали дань уважения мёртвому животному, но почему они голые? Очень страшно, ведь всё это происходило всего в двух минутах ходьбы от нашего дома. Теперь боюсь, как бы они чего не сделали с моими лошадьми.
Дама не на шутку струхнула и побежала рассказывать об этом местным. Хотела сообщить и в полицию, но дед её от этого отговорил. Кстати, местные жители отнеслись к происшествию очень серьёзно - посчитали, что женщина засняла оборотней или ведьм, выполняющих какой-то сатанинский обряд.
Многие упоминали оборотней и вендиго. По городу ходят слухи о культе, собирающем кости животных. Не знаю, правда это или нет. Друг сказал, что встретил в лесу двух человек, несущих мертвых белок. Лошади всегда очень напуганы и нервничают в этом месте. Сначала я не поверила в эти рассказы. Теперь верю.
Как написали ей в комментариях:
- Никто, кроме дикого животного, не стал бы есть мертвичину.
- По сути, это ходячий демон из ада. Если ты слышишь крик, оставайся внутри, возьми пистолет и не подходи к нему.
- Думаю, что это вендиго. Берегите себя, пожалуйста, и не ходите одна по ночам.
Теперь осталось выяснить: был ли это просто розыгрыш или «шабаш» местных наркоманок. А может и не было никакого розыгрыша и дама сняла то, что ей видеть не следовало.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Установила камеру чтобы посмотреть как будут жрать дохлого оленя...
А так, в таком "качестве", как бы правдободобнее получается
Тоже собираются упыри и вурдалаки
Иногда за ними приезжают оборотни в погонах
И отвозят упырей к вампирам в халатах, на медосвидетельствование
Узбагойся