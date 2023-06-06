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«Я не знаю, чёрт возьми, что это было»: в Канаде женщина случайно сняла, как две ведьмы пожирают труп оленя

«Я не знаю, чёрт возьми, что это было»: в Канаде женщина случайно сняла, как две ведьмы пожирают труп оленя

Автор:
06 июня 2023 17:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   ведьмы   вендиго   женщина   камера   оборотни   олень   труп   
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Настоящий фильм ужасов, только в реальности.

Коринеа Стэнхоуп - 36-летняя мать троих детей, живёт в канадском городке Пауэлл-Ривер. Недавно возле её дома помер олень и она решила установить возле него камеру - чтобы насладиться видом диких животных, привлечённых тушей.

Сначала всё шло по плану - камера зафиксировала красивую лесную рысь.

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А вот потом…

Мы с моим дедушкой установили камеру у мёртвого оленя, чтобы посмотреть, сможем ли мы увидеть животных, и мы засняли рысь (это было круто). Я пришла на следующий день, и дедушка сказал, что снял голых людей на камеру. Я не поверила, тогда он показал мне это.

Я не знаю, что, чёрт возьми, это было. Мы не на шутку испугались. Такое не каждый день увидишь.

Они пришли через десять минут после захода солнца. В растрёпанных париках. У одной из них под париком вроде бы светлые волосы. Она поднесла ко рту оленье копыто.

Не знаю, целовала ли она его, нюхала или ела, но меня тошнит даже от мысли о прикосновении разлагающемуся трупу. Даже представить не могу, сколько там бактерий. Может быть, они так отдавали дань уважения мёртвому животному, но почему они голые? Очень страшно, ведь всё это происходило всего в двух минутах ходьбы от нашего дома. Теперь боюсь, как бы они чего не сделали с моими лошадьми.

Дама не на шутку струхнула и побежала рассказывать об этом местным. Хотела сообщить и в полицию, но дед её от этого отговорил. Кстати, местные жители отнеслись к происшествию очень серьёзно - посчитали, что женщина засняла оборотней или ведьм, выполняющих какой-то сатанинский обряд.

Многие упоминали оборотней и вендиго. По городу ходят слухи о культе, собирающем кости животных. Не знаю, правда это или нет. Друг сказал, что встретил в лесу двух человек, несущих мертвых белок. Лошади всегда очень напуганы и нервничают в этом месте. Сначала я не поверила в эти рассказы. Теперь верю.

Как написали ей в комментариях:

- Никто, кроме дикого животного, не стал бы есть мертвичину.

- По сути, это ходячий демон из ада. Если ты слышишь крик, оставайся внутри, возьми пистолет и не подходи к нему.

- Думаю, что это вендиго. Берегите себя, пожалуйста, и не ходите одна по ночам.

Теперь осталось выяснить: был ли это просто розыгрыш или «шабаш» местных наркоманок. А может и не было никакого розыгрыша и дама сняла то, что ей видеть не следовало.

Источник:

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Метки: Канада   ведьмы   вендиго   женщина   камера   оборотни   олень   труп   
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17  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
никакой частной жизни в этой канаде, уже и поесть спокойно нельзя, обязательно кто-то сфоткает
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58
Kostiantyn Yeryhin 18 минут назад
ох и бредятина))))
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109k
parallax Полчаса назад
Похоже над дедом прикололись шутники.
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15k
Smiley 57 минут назад
Вот же ипанутая извращенка!
Установила камеру чтобы посмотреть как будут жрать дохлого оленя...
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5k
B@r@bux 57 минут назад
Это сэлфи такое - сама камеру поставила, сама и снялась.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
23k
257
mosazer Час назад
Почему все паранормальные и таинственные фото и видео такого качества, как будто на шуруповерт сняты)).
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2k
Роман Час назад
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54k
noName 2 часа назад
у одной ведьмы парик сьехал, а вторая джинсы забыла снять..

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5k
Олег 2 часа назад
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
90k
Херанука Паибалу 2 часа назад
У нас такое два раза в неделю на мусорке у Ленты, когда просрочку выбрасывают
Тоже собираются упыри и вурдалаки
Иногда за ними приезжают оборотни в погонах
И отвозят упырей к вампирам в халатах, на медосвидетельствование
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