Как выглядят 16 звёзд без макияжа на самом деле

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Не все звёзды скрывают свою истинную внешность за фильтрами и макияжем. Они в обычной жизни простые и естественные, как и мы. Перед вами женщины, которые не стесняются своей природы.
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