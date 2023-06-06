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7 in 1: легендарный картридж для приставки "Dendy", который был у многих геймеров 90-х

7 in 1: легендарный картридж для приставки "Dendy", который был у многих геймеров 90-х

Автор:
06 июня 2023 09:08
Сообщество : Игромир
Метки: Dendy   детство   игра   картридж   картридж для приставки   фото   
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В прошлой статье затронули один очень популярный и по своему легендарный картридж "9999 в 1", для приставки Dendy, который был в арсенале у многих геймеров 90-х. Сегодня я хотел бы вспомнить еще один легендарный картридж для приставки Dendy, который включал в себя 7 игр.

Игры

Начнем мы конечно же с самого главного, то есть с игр. Картридж включал в себя 7 игр. Давайте вспомним, что это были за игры.

Darkwing Duck - классический "Черный плащ". В эту культовую игру играл наверное каждый Денди-геймер.

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Tale Spin - "Чудеса на виражах". Еще одна игра от компании "Capcom", созданная по мотивам диснеевского мультсериала. Лично мне она никогда не нравилась.

Robocop 3 - от пиратского картриджа стоило ожидать, что вместо игры "Робокоп 3" нам подсунут пиратскую версию игры "Tokkyuu Shirei Solbrain", но в данном случае всё чисто. Здесь действительно записана третья часть оригинального "Робокопа".

Snake 2 - Классические изометрические змейки, то есть "Snake Rattle 'n' Roll", в которые мы обожали играть в детстве.

Mickey Mouse - детская игра про Микки Мауса и его подругу Минни. Данная игра входила наверное в топ моих нелюбимых игр на "Dendy".

Seicross - малоизвестная старенькая игра, где нам предстоит примерить роль мотоциклиста, стрелять по другим мотоциклам, собирать различные бонусы и усилители (паверапы) и т.д.

Magic block - тетросоподобная игра. Сверху падают блоки, состоящие из трех элементов. Наша задача собирать блоки таим образом, чтобы три одинаковых элемента были в одном ряду по вертикали или по горизонтали. В этом случае они пропадут. Во время того, как блоки падают вниз, можно менять порядок их цветов, чтобы подобрать необходимый.


Внешний вид

В отличие от многих многоигровых картриджей, внешний вид картриджа соответствовал его наполнению. Да, там было изображено всего 5 игр, но все они соответствовали содержанию.

Конкретно, вы можете наблюдать изображения к играм "Черный плащ", "Чудеса на виражах", "Робокоп 3", "Микки Маус" и "Snake Rattle 'n' Roll". Менее известные "Magic block" и "Seicross" на картинке решили не изображать.


Неправильные названия

Ну и конечно же не забудем про самое интересное. Так как этот и другие подобные картриджи производились пиратами из известной азиатской страны, то они не заморачивались над правильностью написания названий на самом картридже.

Таким образом, вместо "Tale Spin" мы получили "Tale Spir", вместо "Seicross" ,было написано "Setcross", а игра "Snake Rattle 'n' Roll" вдруг стала "Snake 2", хотя второй части данной игры в принципе не было.

Но несмотря на все эти названия с ошибками, картридж был действительно классным. Нечасто увидишь набор таких игр.

Кстати, иногда встречались и похожие экземпляры, но некоторые игры там были заменены. Например, можно было встретить точно такой же картридж, но вместо игр "Robocop 3" и "Snake" там были игры "Chip and Dale" и "Spy vs Spy". Причем, названия игр писались всё также с ошибками.

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Метки: Dendy   детство   игра   картридж   картридж для приставки   фото   
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8  комментариев
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2k
wwwoffka 1 47 минут назад
О да, Magic Block, да без декодера пал/секам, как 50 оттенков серого, тоже для мазохистов крч.
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25k
Михаил Сметанкин 2 минуты назад
Да что вы знаете о легендарных картриджах?
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17k
RDen 13 минут назад
а у меня не было денди...Был Спектрум...Собирал сам..поиск элементов (да да, в то время их надо было буквально добывать), распайка и т.д. Настраивать помогали старшие.
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2k
xannar 21 минуту назад
Snake оказалась, пожалуй, самой сложной игрушкой - в детстве так и не смогла пройти. Долго пыталась и сама, и с друзьями, но никак.
Пару лет назад установила на ПК и наконец-то осилила ))) но всё равно было сложно. да и управление с клавиатуры такое себе, джойстик был гораздо удобнее для таких игр.
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30k
Владимир Полчаса назад
Захотелось найти оригинальную ленди и поиграть ещё раз во многие игры.
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1M
NAZARETH (модер) 44 минуты назад
АВТОР!!! Почему забыл?!!!
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