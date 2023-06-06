7 in 1: легендарный картридж для приставки "Dendy", который был у многих геймеров 90-х

Конкретно, вы можете наблюдать изображения к играм "Черный плащ", "Чудеса на виражах", "Робокоп 3", "Микки Маус" и "Snake Rattle 'n' Roll". Менее известные "Magic block" и "Seicross" на картинке решили не изображать.

Неправильные названия

Ну и конечно же не забудем про самое интересное. Так как этот и другие подобные картриджи производились пиратами из известной азиатской страны, то они не заморачивались над правильностью написания названий на самом картридже.

Таким образом, вместо "Tale Spin" мы получили "Tale Spir", вместо "Seicross" ,было написано "Setcross", а игра "Snake Rattle 'n' Roll" вдруг стала "Snake 2", хотя второй части данной игры в принципе не было.

Но несмотря на все эти названия с ошибками, картридж был действительно классным. Нечасто увидишь набор таких игр.

Кстати, иногда встречались и похожие экземпляры, но некоторые игры там были заменены. Например, можно было встретить точно такой же картридж, но вместо игр "Robocop 3" и "Snake" там были игры "Chip and Dale" и "Spy vs Spy". Причем, названия игр писались всё также с ошибками.