25 забавных и неожиданных встреч на дороге

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Бывалые автомобилисты всегда готовы к любым неожиданностям на дороге. Но сегодня речь пойдёт не об опасных ситуациях, связанных с вождением, а о ситуациях странных, смешных и курьёзных. Например, встрече с необычным транспортным средством — коровой, бананомобилем и даже пиратским кораблём.
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11. «Этот парень ездит по нашему городу на какой-то древней гоночной машине . У него винтажная одежда и всё такое»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Курьезы Юмор автомобилисты автомобильное встречи на дороге забавно на дороге неожиданно смешное
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