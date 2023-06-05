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25 забавных и неожиданных встреч на дороге

25 забавных и неожиданных встреч на дороге

Автор:
05 июня 2023 15:04
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Юмор   автомобилисты   автомобильное   встречи на дороге   забавно   на дороге   неожиданно   смешное   
956
26

Бывалые автомобилисты всегда готовы к любым неожиданностям на дороге. Но сегодня речь пойдёт не об опасных ситуациях, связанных с вождением, а о ситуациях странных, смешных и курьёзных. Например, встрече с необычным транспортным средством — коровой, бананомобилем и даже пиратским кораблём.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Курьезы   Юмор   автомобилисты   автомобильное   встречи на дороге   забавно   на дороге   неожиданно   смешное   
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5k
BenderRodriguez 55 минут назад
Последнее фото - просто редкостный идиот!
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59
София Полчаса назад
На фото 6 происходит что то непонятное.
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6k
Станислав 36 минут назад
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