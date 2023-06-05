Почему русских туристов недолюбливают на Бали

Простые правила въезда и стали тем самым спусковым крючком, открывшим "ящик Пандоры" для россиян, которые, впрочем, очень быстро смекнули, что на Бали можно не только неплохо отдыхать, но и неплохо зарабатывать. Причём самыми разнообразными способами. И я сейчас говорю не о тех трудягах, которые, не отлипая от мониторов своих ноутбуков, работают на удаленке. Они-то как раз молодцы! Потому что лично я вообще плохо понимаю, как, находясь на Бали, можно заставить себя работать?!