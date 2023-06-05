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Почему русских туристов недолюбливают на Бали

Почему русских туристов недолюбливают на Бали

Автор:
05 июня 2023 07:31
Метки: бали   интересно   наглость   поведение   туризм   туристы   
3322
22

Остров Бали пользуется огромной популярностью у туристов со всего света, а у русскоязычных граждан особенно. Однако с недавних пор россиян всё больше недолюбливают в этом месте. Это же касается и украинцев. На это есть причины.

А ведь ещё совсем недавно казалось, что русские - одни из самых желанных гостей на острове. Весёлые, щедрые, раскрепощенные, готовые на любые авантюры - не о таких ли гостях мечтает каждый уважающий себя курорт?!

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Некоторые граждане нашей необъятной Родины частенько выбирали Бали в качестве места для зимовки: чтобы, так сказать, пересидеть под солнышком суровые русские морозы. А для многих экзотический остров стал настоящим домом, подарившим жадным до приключений россиянам совершенно новую, отличную от прежней жизнь.

Но в последнее время ситуация и, правда, изменилась, и не в лучшую сторону. Местные жители больше не хотят видеть россиян на своём острове ни в качестве туристов, ни в качестве постояльцев.

Но обо всём по порядку. Еще в конце 2022 года Индонезия была крайне заинтересована в российских туристах. А как же иначе, если основа экономики Бали - это туризм, сфера, которая тяжелее других переживала последствия пандемии. Поэтому, как только это стало возможным, власти Индонезии в спешке открыли "двери" перед путешественниками, предупредив их о том, что для въезда в страну им понадобиться сертификат о вакцинации. Но это же такая мелочь!

К тому же, между Россией и Индонезией действовала упрощённая визовая политика, а это, как вы понимаете, неплохое подспорье для туристов, не желающих заморачиваться с документами и штампами.

Более того, оформить туристическую визу можно было по прилету в аэропорту - стоила она всего 35 долларов (около 2800 рублей). Или поступить еще проще - сделать электронную визу удаленно, а по прибытии на место просто поставить необходимый штамп. Электронную визу выдавали на 30 дней с правом продления.

Простые правила въезда и стали тем самым спусковым крючком, открывшим "ящик Пандоры" для россиян, которые, впрочем, очень быстро смекнули, что на Бали можно не только неплохо отдыхать, но и неплохо зарабатывать. Причём самыми разнообразными способами. И я сейчас говорю не о тех трудягах, которые, не отлипая от мониторов своих ноутбуков, работают на удаленке. Они-то как раз молодцы! Потому что лично я вообще плохо понимаю, как, находясь на Бали, можно заставить себя работать?!

Речь о тех предприимчивых гражданах России, которые умудряются отбирать хлеб у местного населения - лишают их единственного заработка. Причем действуют "понаехавшие" довольно дерзко, нарушая любые принципы и законы. И в этом, собственно, и заключается одна из основных претензий балийцев.

Приезжие занимаются всем чем угодно: они пересдают дома и транспортные средства, работают фотографами, моделями, серфинг-инструкторами, бизнес-коучами, гадают на картах Таро и так далее. Социальные сети переполнены объявлениями от фрилансеров, которые не получают для этого рабочей визы, а значит, и не платят налоги.


В Индонезии, к слову, запрещено заниматься какой-либо деятельностью без официального разрешения на работу. Но, вероятно, это мало кого волнует, ведь одним из самых популярных видов заработка русских на Бали - оказание риэлторских услуг своим соотечественникам.

Русские риэлторы арендуют дома у коренных балийцев по очень невысокой цене и пересдают таким же россиянам, как и они сами, но уже в три или в четыре раза дороже. Естественно, все сделки совершаются нелегально, и не существует какого-то регламента, контролирующего их.

Но давайте говорить откровенно: русские на Бали, предлагающие риэлторские услуги, вполне могли бы работать и легально, поскольку открытие компании, специализирующейся на аренде жилья, на Бали обошлось бы им в 2000 долларов. И только! Но многие просто не видят в этом смысла. Зачем лишний раз тратится, если схема и так рабочая?!

Ещё одна сфера деятельности, в которой русские в буквальном смысле подсидели балийцев - это туристические поездки и экскурсии. Доходило до смешного, когда местные жители, хорошо знающие и географию острова, и его историю, сидели без работы, а русские "эксурсоводы" водили туристические группы своих соотечественников по ключевым достопримечательностям Бали.

Как им это удалось? Да просто добродушные балийцы однажды провели русских тогда ещё туристов по интересным маршрутам, а теперь те организовывают туры по этим же маршрутам, но уже под своим началом. Отличный план, я считаю...

Ну и, конечно же, сёрфинг! Многие русские, приезжая на Бали, даже умудряются открывать свои школы сёрфинга (нелегально, конечно) и оказывать сопутствующие услуги. Те же, кто лишён предпринимательской жилки, просто обучают всех желающих покорять волны.


А когда балийцы ловят их за руку, говорят, что просто учат друзей на безвозмездной основе. Балийцы очень негодуют по этому поводу, поскольку им приходится платить налоги за то, что они обучают сёрфингу. Русские же этого не делают.

Но недовольство балийцев россиянами связано не только с нелегальным предпринимательством, но и в целом с их поведением - наплевательским отношением к местным правилам и моральным нормам. Так, например, балийцам не нравится, что русские позволяют себе разгуливать по городским улицам, а также заходить в общественные места в купальных костюмах. В данном случае, конечно, можно понять и русских, которые привыкли, находясь на курорте, обходится минимальным количеством одежды.

Однако правы и балийцы. Особенно, если учесть тот факт, что на острове проживает достаточно много мусульман, и для них лицезреть обнажённое женское тело - сродни оскорблению. Да и в целом местные жители, которые даже в жару привыкли носить длинные одеяния, не хотят видеть практически обнажённых русских в магазинах и кафе. В конце концов, это просто неприлично!

Еще одна причина негативного отношения балийцев к русским – вождение в нетрезвом виде или без прав. Самонадеянные туристы частенько попадают в аварии и создают проблемы для дорожного движения. Причём чаще всего в аварийных ситуациях фигурируют мопеды, которые являются одним из самых популярных видов арендного транспорта для туристов.

Огромное количество россиян позволяют себе садится за руль в нетрезвом состоянии, а всё потому что на Бали этот момент никак не регулируется. На дорогах фактически нет полиции, а значит и нет страха быть остановленным и оштрафованным. А, как известно, вседозволенность, особенно на дороге, очень часто приводит к трагическим последствиям...

Но, к слову, вина местных в этом тоже есть. На Бали арендовать мопед может любой желающий - у него не потребуют ни прав, ни документов. А все потому, что для балийцев сдать в прокат мопед - это значит получить быстрые и легкие деньги, а после двух лет голода, по-другому период пандемии и не назовешь, местные готовы на все, лишь бы заработать.

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Метки: бали   интересно   наглость   поведение   туризм   туристы   
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18  комментариев
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5k
magic32 2 часа назад
это как таджики в москве, только на Бали
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7k
tamin 5 минут назад
Чуваки, как я вас понимаю. А прикиньте вся эта .... тусовка жила у нас и вела себя точно так же мерзко.
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10k
Сергей Попов 8 минут назад
Ну, скажем, во Вьетнаме мне тоже было значительно комфортнее быть с русскоязычным инструктором (русский, долгое время жил в США, в России последний раз был лет 20 назад, поэтому русский уже достаточно условно), чем с вьетнамцем. Просто по причине языкового барьера.
Я думаю, что подавляющее большинство туристов выбирает русских гидов и инструкторов именно из-за языка, а не из-за национальности. Но тогда вопрос, собственно, к индонезийцам - а что им мешает выучить русский язык?
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43k
Игорь Полчаса назад
Т.е. местные власти сами распустили туристов, а теперь пытаются гайки закручивать.
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20k
nobody® Полчаса назад
Зимовка в сезон дождей, не лучше ли в Таиланд под солнышко?
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
То что все местные платят налоги - это, мягко выражаясь, брехня. То, что русские могут оказать более качественный сервис, к тому же на родном языке - это факт.
Бали - индуистский остров, и мусульман там крайне мало, и это в основном иностранные рабочие, которых нанимают, так как все местные принципиально не работают в праздники, а праздников у них дофига.
Проблема - чисто организационная.
Продавайте рабочие визы, организуйте сбор налогов, активизируйте полицию и т.п.
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−2
15k
эмосурикат прямоползающий 47 минут назад
пусть местные учат русский, и проблем не будет, просто туристам проще общаться с русскоговорящими
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33k
Fat Lynx 55 минут назад
Двое моих знакомых с работы по работе уехали именно на Бали. Один из них армянин, а второй еврей... Но там, бля, они русские
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0
Alexander L 59 минут назад
Не понимаю, зачем всё время употреблять слово "русские", неужели одни лишь только русские так делают?
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Потому что русские не хотят им выслать денег, оставаясь в России, но, мало того, что сами приезжают, хотят, чтоб деньги местные отработали
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