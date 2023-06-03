Гобийский медведь: эти бурые мишки выживают в мёртвой монгольской пустыне

Мишка бежит за той самой маршруткой, которая только-только уехала у него прямо из-под носа. Давайте посочувствуем косолапому!

Это место имеет дурную славу из-за резко континентального климата и скалисто-песчаного ландшафта. Зимой температура окружающей среды в пустыне падает до −40⁰С, а летом воздух прогревается до +45⁰С. А ещё погода тут меняется как у больного биполяркой: разбег суточной амплитуды иногда достигает 35⁰С!

В таких экстремальных условиях большой песочницы даже мелким зверушкам трудно выжить, а тут — целый мишка! Вы наверняка ждёте интересных подробностей, как мазаалаи справляются со всеми тяготами пустынных отшельников? Невероятные сверхспособности, идеальный баланс обмена веществ, генетические фишки, нестандартные решения внешности — всего этого у медведей нет.