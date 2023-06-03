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Гобийский медведь: эти бурые мишки выживают в мёртвой монгольской пустыне

Гобийский медведь: эти бурые мишки выживают в мёртвой монгольской пустыне

Автор:
03 июня 2023 11:31
Сообщество : Животные
Метки: Гобийский медведь   бурые мишки   животные   интересно   монгольская пустыня   природа   фото   
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Где живут медведи? Странный вопрос! И школьник знает: бурые мишки живут в лесу, белые морозят кости на льдине. Если вы тоже так думаете, значит пришла пора познакомиться с гобийским бурым медведем. Это единственный в мире косолапый, который научился жить в пустыне! Как им вообще удаётся там выжить? Спойлер — с горем пополам.

Подайте на пропитание!

Гобийский бурый медведь, или по-монгольски мазаалай — животное поистине уникальное в своей экосистеме. Точно неизвестно, когда, зачем и почему мишки променяли более-менее комфортную среду обитания на скитания по бескрайним диким барханам. Но факт остаётся фактом — сегодня встретить косолапых можно только на Юго-Западе Монголии, в пустыне Гоби. Нынешняя популяция зверей фрагментирована и сосредоточена на трёх небольших участках с несколькими оазисами на каждом.

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Мишка бежит за той самой маршруткой, которая только-только уехала у него прямо из-под носа. Давайте посочувствуем косолапому!

Это место имеет дурную славу из-за резко континентального климата и скалисто-песчаного ландшафта. Зимой температура окружающей среды в пустыне падает до −40⁰С, а летом воздух прогревается до +45⁰С. А ещё погода тут меняется как у больного биполяркой: разбег суточной амплитуды иногда достигает 35⁰С!

В таких экстремальных условиях большой песочницы даже мелким зверушкам трудно выжить, а тут — целый мишка! Вы наверняка ждёте интересных подробностей, как мазаалаи справляются со всеми тяготами пустынных отшельников? Невероятные сверхспособности, идеальный баланс обмена веществ, генетические фишки, нестандартные решения внешности — всего этого у медведей нет.

Это я пытаюсь успеть на работу к 8:00, выходя из дома в 8:20.

По сравнению с другими подвидами, уникальные гобийские мазаалаи больше похожи на худых и облезлых дворовых собак. Так, европейские бурые медведи обычно набирают под 350 килограмм живой массы, а средние показатели наших героев — всего каких-то 50-120 килограмм! И выживают они в пустыне буквально на грани своих возможностей.

С помощью когтей мишки очень неплохо карабкаются по скалам и уступам.

Согласно исследованиям китайских биологов, по состоянию на 2022 год в Гоби живёт всего 51 медведь. Неравномерное соотношение самцов и самок вкупе с низким генетическим разнообразием и высокой степенью инбридинга сильно замедляют процесс размножения популяции. Да и сами звери плодиться не торопятся. По всей видимости, сезон размножения у мазаалаев приходится на весну-лето. В это время самцы проходят значительные расстояния от одного источника воды к другому в поисках самки. Смысла искать любовь по всей пустыни нет — рано или поздно жажда сама познакомит новобрачных.

Так, озеро я нашел. А самка где?

После спаривания медведица начинает активно нагуливать жир. По крайней мере, старается, ведь более 90% меню мишек состоит из скудной пустынной растительности. Звери едят вершки, корешки и ягоды, изредка перекусывая грызунами и насекомыми.

Когда друзья на утро пытаются понять, жив ли ты после вчерашнего.

Суровую гобийскую зиму мазаалаи проводят в берлогах-пещерах. Мишки залегают в спячку в ноябре, а просыпаются к февралю-марту, в зависимости от погоды снаружи. Репродуктивный успех также в большей степени зависит от погоды — если самка успела набрать достаточную массу до спячки, детёнышам быть. В берлоге на свет появятся один-два слепых беспомощных малыша, и следующие два с лишним года мать будет полностью их обеспечивать.

Я уже всю жизнь по пустыне шатаюсь и выход найти не могу!

Для восстановления популяции гобийских мишек создали фонды и организации по защите и охране. На самих мазаалаев уже давно нельзя охотиться, а большая часть всего нынешнего ареала косолапых считается особо охраняемой территорией.

Не переживайте, с мишкой все хорошо. Его осматривают, вешают радиоошейник и отпускают. Так производится контроль популяции.

Существует даже программа подкормки — весной, ко времени выхода зверей из спячки, люди раскладывают специальные питательные гранулы для мишек. Учёные прилагают все усилия для восстановления популяции этих особенных зверей, но порой не всё получается решить законами и едой. Против глобального потепления биологам нечего противопоставить.

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Метки: Гобийский медведь   бурые мишки   животные   интересно   монгольская пустыня   природа   фото   
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LK 18 минут назад
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