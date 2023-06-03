Пацан решил стать Росомахой из "Люди Икс" с помощью градусников

Пока все его одноклассники грызли гранит науки, школьник решил пойти по стопам супергероев из кинематографической вселенной Marvel.
Необычный случай был описан в отчете Национального центра биотехнологической информации, в котором подробно описывались травмы, полученные подростком в Индии, после того как он намеренно ввел ртуть в свой организм.
А началось все с того, что в местную больницу поступил пацан с многочисленными незаживающими ранами на левой руке. Врачи сначала подумали, что школьник подсел на наркотики, но потом пацан признался.
Оказывается, он ярый фанат супергероев и очень мечтал стать одним из них, но вместо того чтобы накачивать мышечную массу или развивать супер-мозг он решил поставить на себе эксперимент.
Купил в аптеке три ртутных градусника и начал постепенно вводить под кожу ртуть, в надежде, что она даст ему суперспособности Росомахи из "Людей Икс".
Также пацан ловил пауков и заставлял их себя кусать, для того чтобы стать Человеком-Пауком. Естественно, сверхспособности у него не появились, а вот серьезное отравление чудила себе заработал.
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Или Муромец. Но тут особые волхвы нужны. Сейчас с этим напряг.)