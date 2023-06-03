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Пацан решил стать Росомахой из "Люди Икс" с помощью градусников

Пацан решил стать Росомахой из "Люди Икс" с помощью градусников

Автор:
03 июня 2023 11:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Индия   градусник   марвел   росомаха   ртуть   супергерои   школьник   
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Пока все его одноклассники грызли гранит науки, школьник решил пойти по стопам супергероев из кинематографической вселенной Marvel.

Необычный случай был описан в отчете Национального центра биотехнологической информации, в котором подробно описывались травмы, полученные подростком в Индии, после того как он намеренно ввел ртуть в свой организм.


А началось все с того, что в местную больницу поступил пацан с многочисленными незаживающими ранами на левой руке. Врачи сначала подумали, что школьник подсел на наркотики, но потом пацан признался.


Оказывается, он ярый фанат супергероев и очень мечтал стать одним из них, но вместо того чтобы накачивать мышечную массу или развивать супер-мозг он решил поставить на себе эксперимент.

Купил в аптеке три ртутных градусника и начал постепенно вводить под кожу ртуть, в надежде, что она даст ему суперспособности Росомахи из "Людей Икс".


Также пацан ловил пауков и заставлял их себя кусать, для того чтобы стать Человеком-Пауком. Естественно, сверхспособности у него не появились, а вот серьезное отравление чудила себе заработал.


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Метки: Индия   градусник   марвел   росомаха   ртуть   супергерои   школьник   
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4  комментария
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Copycat 54 минуты назад
Даже не знаю что сказать) я в детстве тоже хотел стать то тем героем то другим, но видимо родители за мной хорошо смотрели и я такого не делал
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9k
Борис Карабанов 46 минут назад
Как тут не вспомнить "святые" 90-е. Николай Николаевич Жигачёв - ртутный человек. Покруче будет.
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57k
Опиум для народа 52 минуты назад
Передайте пацану чтобы не останавливался. Там еще много всяких суперхероев.
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