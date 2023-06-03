Пацан решил стать Росомахой из "Люди Икс" с помощью градусников

Оказывается, он ярый фанат супергероев и очень мечтал стать одним из них, но вместо того чтобы накачивать мышечную массу или развивать супер-мозг он решил поставить на себе эксперимент.

Купил в аптеке три ртутных градусника и начал постепенно вводить под кожу ртуть, в надежде, что она даст ему суперспособности Росомахи из "Людей Икс".