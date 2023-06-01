Абрам Петрович Ганнибал больше известен, как «Арап Петра Великого», а также предок Александра Сергеевича Пушкина
Поэт сам писал о своем прадедушке в одном из романов. Однако, художественное описание Ганнибала сильно разнится с его реальной биографией. А, между тем, она была очень интересной…
Этот портрет не Абрама Ганнибала – ученые полагают, что это генерал И. И. Мёллер-Закомельский
Был заложником, стал царским секретарем
Сподвижник Петра I родился в 1697 году на территории, принадлежащей современной Эфиопии. Правда, это спорно – может быть, он и не оттуда, но Александру Сергеевичу Пушнику не хотелось быть «арабом», потому он и писал, что «со стороны матери автор происхождения африканского» («Евгений Онегин»). При рождении, якобы, назван Ибрагимом – и это не факт. В возрасте семи лет он попал в плен к туркам и оказался в Константинополе во дворце султана Ахмеда III – тоже не точная информация.
И как этот мальчик попал в Россию, достоверно неизвестно. Согласно информации в учебниках, примерно тогда Пётр I решил завести себе «арапчонка», последовав европейской «моде». В то время многим европейским королям прислуживали африканцы, а Пётр, как известно, не хотел ни в чем им уступать.
Царскую прихоть исполнил российский посланник в Константинополе – Савва Рагузинский. Именно он заметил шустрого Ибрагима и привез его к царю в Росси. Мальчик так понравился Петру I, что он почти не расставался с ним. А в дальнейшем и вовсе назначил его своим личным секретарем и ординарцем.
Но здесь уже точно изображен старший сын Ганнибала – Иван Абрамович Ганнибал
Превращение из Ибрагима в Абрама Петровича
Итак, по рассказу Пушкина, Ибрагима привезли в Россию в 1705 году с графом Рагузинским (но и тут неувязочка – Рагузинский в 1705-м еще находился в Турции). Пётр I сразу же распорядился, чтобы мальчик принял православную веру. Он лично крестил его в городе Вильно.
Так Ибрагим при крещении стал Абрамом Петровичем. По некоторым сведениям, фамилию мальчику тоже дал Петр I – но не Ганнибал, а Петров. Только после смерти царя Абрам соизволил сам себе взять другую фамилию — в честь легендарного карфагенского полководца, которого он считал своим предком, он стал Абрамом Ганнибалом.
Петр Великой со своим арапчонком
Прилежный ученик
В 1716 году Пётр I отправил Абрама в Европу. Мальчик всегда отличался тягой к знаниям, а России необходимы были хорошо образованные люди. Но интересно, почему с 17-5 по 1016 года Петр совсем не проявлял внимания к судьбе крестника, а потом словно спохватился?
Говорят, подтолкнул царя на обучение Арапа тот факт, что многие боярские отпрыски, учась за границей, не проявляли должного старания. Таким образом царь решил показать аристократичным лентяям, что при желании даже африканец может стать бравым офицером и уважаемым государственным мужем.
В результате Абрам Петрович вернулся с учебы капитаном французской гвардии. А вместе с полученными знаниями он привез в Россию большое книжное собрание, состоящее из 400 томов. Эта коллекция книг стала одной из самых крупных в стране.
Распространитель картофеля
Абрам Петрович без преувеличения принес много пользы России. Он участвовал в строительстве многих известных сооружений, включая Петропавловскую крепость и Кронштадт. Даже оказавшись ненадолго в Сибири, он не бросил это занятие.
Как итог, в 1759 году Ганнибал за свои старания был назначен генерал-аншефом и награжден Александровской лентой. Но судьбе было угодно, чтобы он прославился еще и как новатор-земледелец.
Во второй половине XVIII века Екатерина II приняла решение распространять по России выращивание картофеля. Прежде Пётр I выращивал его на Стрельне, как лекарственное растение. Екатерина же решила, что картофель может спасти страну от голода в случае неурожая зерновых. Она поручила Ганнибалу начать выращивать картофель на его приусадебном участке. Именно там и стали появляться первые картофельные поля. Владельцы соседних поместий стали брать с Абрама Петровича пример и садить у себя такие же поля. Так и начали в России картошку сажать…
Петр с уже взрослым арапчонком
Пётр I не женил арапа
Вопреки расхожему мнению, Петр не участвовал в женитьбе своего крестника просто потому, что умер в 1726 году. Первой женой Абрама Петровича стала гречанка Евдокия Диопер. Ганнибал женился на ней в 1731 году. И жизнь у этой пары не задалась с самого начала. Евдокия любила поручика Александра Кайсарова, и в брак с Ганнибалом вступила под давлением своего отца. История эта закончилась весьма печально.
Когда Евдокия родила белокожую и светловолосую девочку, Абрам Петрович, разумеется усомнился в их родстве, хотя потом он все же признал ребенка. Но народ не молчал. Все шептались о том, что Евдокия изменяет супругу со всеми подряд. В конце концов, Ганнибал не выдержал этого позора и начал бракоразводный процесс, который длился целых 22 года! Евдокия остаток жизни провела в монастыре, а Абрам Петрович нашел себе другую.
Его второй женой стала Христина Шебберг. Ганнибал заключил с ней брак, еще будучи официально женатым на Евдокии Диопер. И более 20 лет он, по сути, был двоеженцем. Скандал не разразился только благодаря наличию у Абрама Петровича хороших связей. Этот брак оказался куда более удачным. Христина родила Абраму одиннадцать детей, один из которых и стал дедом Александра Сергеевича Пушкина.
Так что не все, написанное в учебниках, соответствует действительности. А про судьбу Абрама Ганнибала можно говорит еще долго и много – его жизнь была очень интересной даже без приукрас.
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А ты не подумал, что времена были такие.
Есть версия, что Абрам был не негром, а евреем. Как я понимаю, из представленных портретов с натуры написан только портрет его сына, и на мулата он ничуть не похож.
Ничего криминального здесь нет.
Будь проще, и люди к тебе потянутся.