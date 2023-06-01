Малоизвестные факты про арапа Петра Великого, которых нет в учебниках

Этот портрет не Абрама Ганнибала – ученые полагают, что это генерал И. И. Мёллер-Закомельский

Был заложником, стал царским секретарем

Сподвижник Петра I родился в 1697 году на территории, принадлежащей современной Эфиопии. Правда, это спорно – может быть, он и не оттуда, но Александру Сергеевичу Пушнику не хотелось быть «арабом», потому он и писал, что «со стороны матери автор происхождения африканского» («Евгений Онегин»). При рождении, якобы, назван Ибрагимом – и это не факт. В возрасте семи лет он попал в плен к туркам и оказался в Константинополе во дворце султана Ахмеда III – тоже не точная информация.

И как этот мальчик попал в Россию, достоверно неизвестно. Согласно информации в учебниках, примерно тогда Пётр I решил завести себе «арапчонка», последовав европейской «моде». В то время многим европейским королям прислуживали африканцы, а Пётр, как известно, не хотел ни в чем им уступать.

Царскую прихоть исполнил российский посланник в Константинополе – Савва Рагузинский. Именно он заметил шустрого Ибрагима и привез его к царю в Росси. Мальчик так понравился Петру I, что он почти не расставался с ним. А в дальнейшем и вовсе назначил его своим личным секретарем и ординарцем.