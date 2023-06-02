10+ вещей и животных, которых не так просто найти

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Подборка вещей и животных, мастерству маскировки которых позавидуют многие.
Чаще всего головоломки долго и кропотливо придумываются людьми, а иногда их создает сама жизнь совершенно непреднамеренно. В данной подборке вам предстоит найти определенные вещи или животных. Некоторые из них обнаружить не так уж и просто.
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1. Найдите пуму, преследующую лося
Подсказка: смотрите на основание дерева в правом углу снимка, а затем переведите свой взгляд чуть левее и вниз
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