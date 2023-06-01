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Scutigera coleoptrata, также известная как домашняя многоножка - весьма распространенный вид в Средиземноморье. Вопреки первому впечатлению, в доме от них скорее польза чем вред - они питаются тараканами и чешуйницами. Одна такая многоножка выведет тараканов надежней чем любая химия.
Так выглядит процесс линьки данного насекомого.
Так выглядит процесс линьки данного насекомого.
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"Обыкновенная мухоловка хищник, охотится на мух, тараканов, термитов, пауков, чешуйниц, блох, моль и других мелких членистоногих. Мухоловки убивают свою добычу путём впрыскивания яда, а затем съедают.
Обыкновенная мухоловка активна и днём, и ночью. По сравнению с другими многоножками перемещается очень быстро, развивая скорость до 40 см в секунду. Во время движения мухоловка приподнимает туловище на длинных ногах. У неё отличное зрение, что при её скорости делает её великолепным охотником. Она часто сидит на стенах домов и сараев, где преследует мух, сверчков и других насекомых.
Обыкновенная мухоловка, живущая в квартире или доме, не приносит никакого вреда пище или мебели. Мухоловки не агрессивны, но могут укусить в порядке самозащиты. Чаще всего их ногочелюсти недостаточно сильны, чтобы проколоть кожу человека. Если многоножке удаётся это сделать, то по ощущениям укус похож на ужаливание пчелы. Яд вызывает покраснение, также может возникнуть от небольшой припухлости до сильного опухания. Тем не менее он слишком слаб для того, чтобы представлять серьёзную опасность для домашних собак, кошек или других крупных животных (тем более для человека). Ночью мухоловка может залезть на спящего человека, но ее цель - комары и мошки, которых привлекает человеческое тело.
Мухоловки полезны, как хищники, охотящиеся на вредных насекомых (комаров, мух, тараканов). Многие уничтожают мухоловок, считая отталкивающим их внешний вид, в некоторых южных странах их, наоборот, оберегают."
Вот такой забавный зверек...