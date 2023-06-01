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Домашняя многоножка

Домашняя многоножка

Автор:
01 июня 2023 11:50
Метки: Scutigera coleoptrata   домашняя многоножка   
1007
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1
Scutigera coleoptrata, также известная как домашняя многоножка - весьма распространенный вид в Средиземноморье. Вопреки первому впечатлению, в доме от них скорее польза чем вред - они питаются тараканами и чешуйницами. Одна такая многоножка выведет тараканов надежней чем любая химия.
Так выглядит процесс линьки данного насекомого.

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Метки: Scutigera coleoptrata   домашняя многоножка   
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20k
Corvus Corax 2 часа назад
И все??? О мухоловке (так она называется, а не "домашняя многоножка") можно много интересного написать... Коротко добавлю...

"Обыкновенная мухоловка  хищник, охотится на мух, тараканов, термитов, пауков, чешуйниц, блох, моль и других мелких членистоногих. Мухоловки убивают свою добычу путём впрыскивания яда, а затем съедают.

Обыкновенная мухоловка активна и днём, и ночью. По сравнению с другими многоножками перемещается очень быстро, развивая скорость до 40 см в секунду. Во время движения мухоловка приподнимает туловище на длинных ногах. У неё отличное зрение, что при её скорости делает её великолепным охотником. Она часто сидит на стенах домов и сараев, где преследует мух, сверчков и других насекомых.

Обыкновенная мухоловка, живущая в квартире или доме, не приносит никакого вреда пище или мебели. Мухоловки не агрессивны, но могут укусить в порядке самозащиты. Чаще всего их ногочелюсти недостаточно сильны, чтобы проколоть кожу человека. Если многоножке удаётся это сделать, то по ощущениям укус похож на ужаливание пчелы. Яд вызывает покраснение, также может возникнуть от небольшой припухлости до сильного опухания. Тем не менее он слишком слаб для того, чтобы представлять серьёзную опасность для домашних собак, кошек или других крупных животных (тем более для человека). Ночью мухоловка может залезть на спящего человека, но ее цель - комары и мошки, которых привлекает человеческое тело.

Мухоловки полезны, как хищники, охотящиеся на вредных насекомых (комаров, мух, тараканов). Многие уничтожают мухоловок, считая отталкивающим их внешний вид, в некоторых южных странах их, наоборот, оберегают."

Вот такой забавный зверек...
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5k
Евгений Д 47 минут назад
Если дома кошки есть- то хана этим многоножкам, кошка не знает что она полезная- ползет значит надо поймать
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9k
Борис Карабанов Час назад
Полезная скотинка. Как только ареал дополз, так сразу тараканам пришёл кирдык, приуныли. Это произошло в середине двухтысячных и многие связали сие таинственное явление с развитием сотовой связи.
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587k
АРОН Час назад
В моём доме это тотемное существо. Всячески оберегаю, ни одной не навредил. Наоборот: вытаскиваю из разных передряг. Иногда они попадают в скользкую ванну, раковину.
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166
Человек Разумный 2 часа назад
Где мой огнемет ?
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