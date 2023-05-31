Среди обломков «Титаника» нашли золотое ожерелье с зубом мегалодона

Известно, что зубы вымершего мегалодона — одной из крупнейших когда-либо существовавших рыб — достигают более восемнадцати сантиметров в длину. Каталина Пименто, палеонтолог из Университета Суонси, специализирующаяся на акулах, говорит, что по записи сложно определить, действительно ли это зуб мегалодона. «Кажется, что у зуба есть «шейка», которая представляет собой более темную область между коронкой зуба и корнем, — сказала она MailOnline. — Но из-за того, что изображение такого низкого качества, трудно понять, действительно ли это так.

Зубы мегалодона различаются по цвету — от розового до голубого и черного — из-за отложений в том месте, где они были найдены, а также по размеру.

«Обычно они, конечно, очень большие, но также можно найти зубы очень молодых особей или с задней части челюсти, где они довольно маленькие», — сказала доктор Пименто.