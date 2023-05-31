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Среди обломков «Титаника» нашли золотое ожерелье с зубом мегалодона

Среди обломков «Титаника» нашли золотое ожерелье с зубом мегалодона

Автор:
31 мая 2023 21:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   крушение Титаника   находка   новости   океан   титаник   
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Редкий артефакт недавно рассмотрели на кадрах, снятых еще прошлым летом британской фирмой Magellan Ltd для создания первой детальной цифровой модели затонувшего корабля.

Вокруг ожерелья находятся и другие предметы, которые пока не были идентифицированы, но, по-видимому, это тоже различные украшения. Однако компании Magellan Ltd, которая работает с Atlantic Productions над документальным фильмом о прошлогодней экспедиции, запрещено поднимать их с морского дна.

Компания Magellan Ltd отправила подводные аппараты для исследования всех частей затонувшего корабля, который находится на глубине 3790 метров в северной части Атлантического океана, примерно в 650 километрах от побережья Ньюфаундленда, Канада. Аппараты провели более 200 часов на глубине и сделали 700 000 снимков корабля со всех сторон для будущей 3D-реконструкции.

Теперь же во время просмотра отснятого материала специалисты заметили характерную форму акульего зуба и при ближайшем рассмотрении поняли, что это ожерелье.

Ричард Паркинсон, директор Magellan, назвал находку «удивительной, красивой и захватывающей дух». «Мы нашли зуб мегалодона, который превратили в подвеску для ожерелья — это невероятно, это просто невероятно», — сказал он ITV News.

Известно, что зубы вымершего мегалодона — одной из крупнейших когда-либо существовавших рыб — достигают более восемнадцати сантиметров в длину. Каталина Пименто, палеонтолог из Университета Суонси, специализирующаяся на акулах, говорит, что по записи сложно определить, действительно ли это зуб мегалодона. «Кажется, что у зуба есть «шейка», которая представляет собой более темную область между коронкой зуба и корнем, — сказала она MailOnline. — Но из-за того, что изображение такого низкого качества, трудно понять, действительно ли это так.

Зубы мегалодона различаются по цвету — от розового до голубого и черного — из-за отложений в том месте, где они были найдены, а также по размеру.

«Обычно они, конечно, очень большие, но также можно найти зубы очень молодых особей или с задней части челюсти, где они довольно маленькие», — сказала доктор Пименто.

Как и в случае тысяч других личных вещей на месте крушения, оригинальный владелец ожерелья неизвестен, хотя это наверняка был пассажир первого класса. Теперь Magellan планирует использовать искусственный интеллект, чтобы идентифицировать владельцев ожерелья и других предметов, а также связаться с предками 2200 пассажиров и экипажа «Титаника». ИИ будет изучать кадры с пассажирами, обращая внимание на их лица и одежду, в которой они были замечены на борту корабля за несколько дней до того, как Титаник столкнулся с айсбергом вечером 14 апреля 1912 года.

С момента обнаружения затонувшего Титаника в 1985 году тысячи предметов, извлеченных из его обломков, были доставлены на сушу, но теперь соглашение между Великобританией и США запрещает частным фирмам заниматься этим. Американская компания RMS Titanic Inc является единственной организацией, которой по закону разрешено поднимать артефакты с места крушения Титаника.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   крушение Титаника   находка   новости   океан   титаник   
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2  комментария
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Tuskub Час назад
А что там за кругляшки валяются? Если это реально ценная находка, то и вещи вокруг нее тоже должны иметь какую-то ценность?
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