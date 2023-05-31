Среди обломков «Титаника» нашли золотое ожерелье с зубом мегалодона

Редкий артефакт недавно рассмотрели на кадрах, снятых еще прошлым летом британской фирмой Magellan Ltd для создания первой детальной цифровой модели затонувшего корабля.
Вокруг ожерелья находятся и другие предметы, которые пока не были идентифицированы, но, по-видимому, это тоже различные украшения. Однако компании Magellan Ltd, которая работает с Atlantic Productions над документальным фильмом о прошлогодней экспедиции, запрещено поднимать их с морского дна.
Компания Magellan Ltd отправила подводные аппараты для исследования всех частей затонувшего корабля, который находится на глубине 3790 метров в северной части Атлантического океана, примерно в 650 километрах от побережья Ньюфаундленда, Канада. Аппараты провели более 200 часов на глубине и сделали 700 000 снимков корабля со всех сторон для будущей 3D-реконструкции.
Теперь же во время просмотра отснятого материала специалисты заметили характерную форму акульего зуба и при ближайшем рассмотрении поняли, что это ожерелье.
Ричард Паркинсон, директор Magellan, назвал находку «удивительной, красивой и захватывающей дух». «Мы нашли зуб мегалодона, который превратили в подвеску для ожерелья — это невероятно, это просто невероятно», — сказал он ITV News.
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Известно, что зубы вымершего мегалодона — одной из крупнейших когда-либо существовавших рыб — достигают более восемнадцати сантиметров в длину. Каталина Пименто, палеонтолог из Университета Суонси, специализирующаяся на акулах, говорит, что по записи сложно определить, действительно ли это зуб мегалодона. «Кажется, что у зуба есть «шейка», которая представляет собой более темную область между коронкой зуба и корнем, — сказала она MailOnline. — Но из-за того, что изображение такого низкого качества, трудно понять, действительно ли это так.
Зубы мегалодона различаются по цвету — от розового до голубого и черного — из-за отложений в том месте, где они были найдены, а также по размеру.
«Обычно они, конечно, очень большие, но также можно найти зубы очень молодых особей или с задней части челюсти, где они довольно маленькие», — сказала доктор Пименто.
Как и в случае тысяч других личных вещей на месте крушения, оригинальный владелец ожерелья неизвестен, хотя это наверняка был пассажир первого класса. Теперь Magellan планирует использовать искусственный интеллект, чтобы идентифицировать владельцев ожерелья и других предметов, а также связаться с предками 2200 пассажиров и экипажа «Титаника». ИИ будет изучать кадры с пассажирами, обращая внимание на их лица и одежду, в которой они были замечены на борту корабля за несколько дней до того, как Титаник столкнулся с айсбергом вечером 14 апреля 1912 года.
С момента обнаружения затонувшего Титаника в 1985 году тысячи предметов, извлеченных из его обломков, были доставлены на сушу, но теперь соглашение между Великобританией и США запрещает частным фирмам заниматься этим. Американская компания RMS Titanic Inc является единственной организацией, которой по закону разрешено поднимать артефакты с места крушения Титаника.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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