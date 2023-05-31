Навели суету: после пуска ракеты КНДР в Сеуле объявили воздушную тревогу и эвакуацию

Жителям Сеула предложили позаботиться об эвакуации. Оповещения пришли на смартфоны и звучали по громкоговорителю. Через время власти страны заявили, что вся эта суета ошибочна и предложили не волноваться, но осадочек остался.
Северная Корея запустила "космическую ракету-носитель" в южном направлении, и в Сеуле началась паника. Совет нацбезопасности страны созвал экстренное заседание, на котором обсуждалась текущая ситуация, а жители Сеула получили свою порцию тревоги в виде оповещений о необходимости эвакуироваться.
«Сегодня в 6:32 (0:32 по мск) в регионе Сеула объявлена воздушная тревога. Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых и слабых граждан», - такие сообщения стали приходить на смартфоны корейцев. Оптимизма не добавляли и оповещения по громкоговорителям на улицах города.
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Воздушная тревога также сработала в японской префектуре Окинава.
"Пока неизвестно является ли ракета средством доставки анонсировавшегося КНДР запуска военного спутника, либо является ответом на военные учения "вражеских к КНДР стран", - нагнетали панику в СМИ.
А через некоторое время жители Сеула получили еще одно сообщение министерства внутренних дел, в котором говорилось о том, что воздушная тревога была ошибочной. "Сообщаем, что воздушная тревога объявлена в Сеуле в 6.41 (0.41 мск) по ошибке".
Военные Южной Кореи сообщили, что ракета-носитель КНДР упала в море примерно в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхондо. Через время в сети появилось фото выловленной части ракеты. Предположительно, этот фрагмент находился между первой и второй ступенями ракеты.
В Северной Корее признали, что запуск первого военного разведывательного спутника «Маннигён-1» был неудачным из-за проблемы, которая возникла на этапе запуска двигателя второй ступени. В результате ракета упала в Желтое море. Однако Агентство космического развития Северной Кореи учтёт ошибки, устранит дефекты, выявленных при запуске спутника, и в максимально короткие сроки обещает провести повторный запуск спутника - сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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그리고 왜 우리
Моей маме 90 лет, она войну пережила, так до сих пор ей по ночам снится, что об'являют воздушную тревогу и они бегут в укрытие.