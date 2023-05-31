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Навели суету: после пуска ракеты КНДР в Сеуле объявили воздушную тревогу и эвакуацию

Навели суету: после пуска ракеты КНДР в Сеуле объявили воздушную тревогу и эвакуацию

Автор:
31 мая 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Желтое море   Юзная Корея   видео   воздушная тревога   запуск ракеты   кндр   сеул   спутник-разведчик   
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Жителям Сеула предложили позаботиться об эвакуации. Оповещения пришли на смартфоны и звучали по громкоговорителю. Через время власти страны заявили, что вся эта суета ошибочна и предложили не волноваться, но осадочек остался.

Северная Корея запустила "космическую ракету-носитель" в южном направлении, и в Сеуле началась паника. Совет нацбезопасности страны созвал экстренное заседание, на котором обсуждалась текущая ситуация, а жители Сеула получили свою порцию тревоги в виде оповещений о необходимости эвакуироваться.


«Сегодня в 6:32 (0:32 по мск) в регионе Сеула объявлена воздушная тревога. Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых и слабых граждан», - такие сообщения стали приходить на смартфоны корейцев. Оптимизма не добавляли и оповещения по громкоговорителям на улицах города.



Воздушная тревога также сработала в японской префектуре Окинава.


"Пока неизвестно является ли ракета средством доставки анонсировавшегося КНДР запуска военного спутника, либо является ответом на военные учения "вражеских к КНДР стран", - нагнетали панику в СМИ.


А через некоторое время жители Сеула получили еще одно сообщение министерства внутренних дел, в котором говорилось о том, что воздушная тревога была ошибочной. "Сообщаем, что воздушная тревога объявлена в Сеуле в 6.41 (0.41 мск) по ошибке".


Военные Южной Кореи сообщили, что ракета-носитель КНДР упала в море примерно в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхондо. Через время в сети появилось фото выловленной части ракеты. Предположительно, этот фрагмент находился между первой и второй ступенями ракеты.



В Северной Корее признали, что запуск первого военного разведывательного спутника «Маннигён-1» был неудачным из-за проблемы, которая возникла на этапе запуска двигателя второй ступени. В результате ракета упала в Желтое море. Однако Агентство космического развития Северной Кореи учтёт ошибки, устранит дефекты, выявленных при запуске спутника, и в максимально короткие сроки обещает провести повторный запуск спутника - сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Метки: Ynews   Желтое море   Юзная Корея   видео   воздушная тревога   запуск ракеты   кндр   сеул   спутник-разведчик   
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Том Сойер Час назад
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18k
Bill 5 минут назад
Вряд ли жители ЮК сильно удивились или испугались. Несколько лет назад там каждую неделю проводили учебные воздушные тревоги. А сейчас сообщения всех экстренных служб перенесли в телефоны. Пищит как резанный пару раз каждый день.
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3k
Капитошка 7 минут назад
Молодцы корейцы северные.Один пуск ракеты заставил пол мира обосраться.
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938
max20 24 минуты назад
Как будет по-корейски "А нас то за що?"

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69
no. Час назад
дай им просраться, товарищ ким.
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