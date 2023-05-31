Навели суету: после пуска ракеты КНДР в Сеуле объявили воздушную тревогу и эвакуацию

Северная Корея запустила "космическую ракету-носитель" в южном направлении, и в Сеуле началась паника. Совет нацбезопасности страны созвал экстренное заседание, на котором обсуждалась текущая ситуация, а жители Сеула получили свою порцию тревоги в виде оповещений о необходимости эвакуироваться.

«Сегодня в 6:32 (0:32 по мск) в регионе Сеула объявлена воздушная тревога. Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых и слабых граждан», - такие сообщения стали приходить на смартфоны корейцев. Оптимизма не добавляли и оповещения по громкоговорителям на улицах города.