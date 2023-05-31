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12 снимков от фотографа, который переехал в Исландию, чтобы изучать ледниковые пещеры

12 снимков от фотографа, который переехал в Исландию, чтобы изучать ледниковые пещеры

Автор:
31 мая 2023 08:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Райан Ньюберн   исландия   красота   ледники   пещера   природа   фото   
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Любовь к ледникам у него навечно.

Райан Ньюберн (Ryan Newburn) родом из США, однако когда он побывал в Исландии, он не смог устоять перед красотой этой страны. Главная любовь Райана — это ледяные пещеры. Большие и маленькие, сложенные изо льда, постоянно меняющиеся и завораживающие своим цветом и структурой — Ньюберн не переставал думать обо всей этой красоте.


В итоге Ньюберн перебрался в Исландию, чтобы исследовать и фотографировать ледяные пещеры. Он был так ими очарован, что даже открыл свою туристическую компанию, которая проводит экскурсии по пещерам в исландских ледниках.


Ледяные пещеры все время меняются: они постоянно тают, образуя новые полости в ледниках

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Какие-то гроты исчезают, причем довольно быстро

Например, впервые Райан побывал в исландской пещере изо льда в 2016 году

Прошло не так много лет, но от этой пещеры уже ничего не осталось

Невозможно найти две одинаковые ледяные пещеры, они бывают всех форм, размеров и цветов

Они всегда разного возраста: каким-то может быть всего лишь 200 лет, другим — за тысячу

Именно поэтому Райан считает ледяные пещеры самым сюрреалистическим местом на планете

Его фотографии — история о красоте льда и о том, как он формирует наш мир

Изменения в ледниках, вызванные глобальным потеплением, всегда были тревожным звоночком для человека

Эти постоянно меняющиеся пещеры напоминают о силе природы

А также о том, что мы можем потерять

Поэтому Ньюберн безумно влюблен в этот мир ледяных пещер и делится им с другими

Источник:

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Метки: Райан Ньюберн   исландия   красота   ледники   пещера   природа   фото   
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1  комментарий
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Максим Т. Час назад
И тут про свое "потепление" надо ввернуть. А то что Исландия находится на разломе, имеет действующие вулканы, а термальными водами отапливаются дома - не, зачем. У нас же "потепление"!
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