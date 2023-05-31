12 снимков от фотографа, который переехал в Исландию, чтобы изучать ледниковые пещеры

Райан Ньюберн (Ryan Newburn) родом из США, однако когда он побывал в Исландии, он не смог устоять перед красотой этой страны. Главная любовь Райана — это ледяные пещеры. Большие и маленькие, сложенные изо льда, постоянно меняющиеся и завораживающие своим цветом и структурой — Ньюберн не переставал думать обо всей этой красоте.

В итоге Ньюберн перебрался в Исландию, чтобы исследовать и фотографировать ледяные пещеры. Он был так ими очарован, что даже открыл свою туристическую компанию, которая проводит экскурсии по пещерам в исландских ледниках.

Ледяные пещеры все время меняются: они постоянно тают, образуя новые полости в ледниках