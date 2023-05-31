12 снимков от фотографа, который переехал в Исландию, чтобы изучать ледниковые пещеры

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Любовь к ледникам у него навечно.
Райан Ньюберн (Ryan Newburn) родом из США, однако когда он побывал в Исландии, он не смог устоять перед красотой этой страны. Главная любовь Райана — это ледяные пещеры. Большие и маленькие, сложенные изо льда, постоянно меняющиеся и завораживающие своим цветом и структурой — Ньюберн не переставал думать обо всей этой красоте.
В итоге Ньюберн перебрался в Исландию, чтобы исследовать и фотографировать ледяные пещеры. Он был так ими очарован, что даже открыл свою туристическую компанию, которая проводит экскурсии по пещерам в исландских ледниках.
Ледяные пещеры все время меняются: они постоянно тают, образуя новые полости в ледниках
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Какие-то гроты исчезают, причем довольно быстро
Например, впервые Райан побывал в исландской пещере изо льда в 2016 году
Прошло не так много лет, но от этой пещеры уже ничего не осталось
Невозможно найти две одинаковые ледяные пещеры, они бывают всех форм, размеров и цветов
Они всегда разного возраста: каким-то может быть всего лишь 200 лет, другим — за тысячу
Именно поэтому Райан считает ледяные пещеры самым сюрреалистическим местом на планете
Его фотографии — история о красоте льда и о том, как он формирует наш мир
Изменения в ледниках, вызванные глобальным потеплением, всегда были тревожным звоночком для человека
Эти постоянно меняющиеся пещеры напоминают о силе природы
А также о том, что мы можем потерять
Поэтому Ньюберн безумно влюблен в этот мир ледяных пещер и делится им с другими
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