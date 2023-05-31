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Мы его теряем: в Москве могут отключить GPS

Мы его теряем: в Москве могут отключить GPS

Автор:
31 мая 2023 00:00
Сообщество : Жить в России
Метки: GPS   Москва   РЭБ   беспилотники   глушить   навигатор   такси   хаос   
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В Москве после утренней атаки беспилотников отключили сигналы спутниковой навигации, что уже второй раз за месяц спровоцировало хаос среди водителей, особенно среди таксистов из ближнего зарубежья.

Столичный регион прошлым утром, как известно, подвергся массовой атаке беспилотников, что повлекло отключение сигналов спутниковой навигации, ведь именно GPS враги используют для наведения БПЛА.

Таксисты (в основном, гости из азиатских стран) мгновенно начали жаловаться на неработающую навигацию, без которой они не знают, куда ехать.
В чатах московских таксистов из Узбекистана и Киргизии царит хаос и творится АД, - пишет ТГ-канал "Бюро икс. Городской транспорт":

"Куда поворачивать, где я?", "Как развязку проехать, какие дворы?", "Я лучше отменю заказ и постою!". Если посмотреть на улицах, некоторые такси и правда теперь стоят у обочины.


"Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать" - уже заявил Дмитрий Рогозин:

"Американскую навигационную систему GPS нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развёрнутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает её сигнал)"

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Абзацу», как действовать в случае сбоя:
«Если искажаются координаты, но есть потребность в навигаторе, нужно совершить очень простое действие – подождать 5 минут. За это время смартфон или другое устройство автоматически разберутся, работать им с ГЛОНАСС или GPS. Как правило, навигация в телефоне работает плохо, если вы запустили её первый раз за день. Если вы в течение дня пользовались каким-либо сервисом Яндекса, а потом открыли Яндекс.Навигатор или Карты, то координаты также будут найдены быстрее».

После атаки дронов резко возросла и активность депутатов Госдумы. Слуги народа вытолкнули в инфопространство множество идей и проектов. Граждан призвали не снимать на видео работу систем ПВО, позже появилась идея запретить снимать беспилотники вовсе и как вишенка на торте - предложение после отключения GPS в столице насовсем изучать географию города и пользоваться по старинке атласами.

Источник:

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Метки: GPS   Москва   РЭБ   беспилотники   глушить   навигатор   такси   хаос   
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52  комментария
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15k
ss 8 часов назад
"Американскую навигационную систему GPS нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развёрнутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает её сигнал)"
-
Интересно... Рогозин по рождению идиот или он притворяется? Какая разница, какую систему позиционирования использовать для наведения беспилотников, по ГЛОНАС или GPS?...
Всё таки, я подозреваю, что это массмедия собирают всякую хрень. Ну не могут же в правительстве держать идиотов!... Или я не прав?...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−1
7k
Дмитрий 49 минут назад
Просто в быт вернулась эта знаменитая фраза: Дорогу покажешь брат?
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75k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Григорий 2 часа назад
а мне за комментарий про этих уеб"нов "возросла и активность депутатов Госдумы." 16 минусов влепили в предыдущем посте
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18k
sonic24a 2 часа назад
да ерунда. Щас все на гланас как сядем и пусть домой идут с джипиэсом.
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Ссылка vk.com
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3k
portroy 2 часа назад
Интересная подача проблемы, тут вам и гости из Азии и Рогозин и американская система позиционирования)))
Только вот автор не разобрался, когда GPS спуфится, то как таксисту подобрать клиента? Местоположение клиента искажается, такси приезжает на точку, а клиент в другом месте, и тут как ни разбирайся в городе - это тебе не поможет.
Можно, конечно, в комментах к заказу писать реальный адрес, но тогда уже проще вернутся к диспетчерам по телефону - никакой особой разницы нет и за что таксисту отстегивать до 30% яндексу непонятно.
Ну и плюсом, я когда по Москве ездил всегда навигацию включал, причина простая - пробки! Сейчас как предлагают о них узнавать? Телепатически? При сбое навигации они некорректно будут отражаться.
Ну и плюсом, на этих сервисах завязано огромное количество услуг в городе - и доставки и сигнализации авто, да мало ли. Им всем Рагозин предлагает бизнес закрыть? Или на его неработающий аналог с точностью +- 100 метров перейти?
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7k
newegg 3 часа назад
Россия - самая прекрасная и могучая страна.
И нефиг пользоваться всякими GPS, Intel, Apple, Cisco, YouTube, Google, Netflix, Microsoft.
Отключить, запретить, сжечь, уничтожить.
Даешь только ГЛОНАСС, Чебурнет, Эльбрус и РутубЭ.
«Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что!»
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−38
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1k
Просто чувак в интернете 3 часа назад
Ну вот и подумайте, если они с парой дронов не могут справится и уже в истерике, то что бы было если бы не неумелые коклы, а американцы начали тамагавками работать.
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−38
12k
Евгений 3 часа назад
Я предлагаю более радикальное решение: Отключить полюса. А то ведь беспилотник и по компасу лететь может.

Что это вообще за бред, "отключать спутники"? Спутник, что ГЛОНАСС, что GPS, это всего лишь маяк, привязанный к определённой точке. Он никого никуда не направляет. Не будет GPS, будут летать по ГЛОНАССу. Не будет вообще спутников, будут летать по компасу, солнцу, звёздам (дрону не надо облетать препятствия, ему указал направление и дальность и всё). Тысячелетиями люди без спутников обходились и сейчас справятся. Все инструкции по ориентации лежат в открытом доступе в библиотеках. (Кстати, депутаты ещё не додумались образование запретить? А то мало ли что?). Вон, вокруг Кремля глушилки работают постоянно, и что, сильно помогло?

Очередная иммитация активной деятельности депутатов. Через неделю-другую успокоятся. Надеюсь, что за это время, не успеют принять какую-нибудь вредную куйню(закон).
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527
Руслан 5 часов назад
Таксисты улунбеки ща реально окуеют! Мне пох, я по Мск и так норм езжу =) Всех досканально улиц конечно не знаю, но не заблужусь.
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−38
1k
SmartCat101 5 часов назад
мля это как так - московские таксисты не знают Москву и бумажных карт в глаза не видели??????
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−38
1k
Игорь Меншиков 6 часов назад
Ну вот теперь карту москвы придется покупать - шутка, хотя у меня завалялась карта Москва80 поеду по ней))
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28k
Юрьевич 7 часов назад
Согласен с Рогозиным только в одном - нужно отключить корректирующие станции GPS на территории РФ!
Госдепартамент США отказал России в размещении на своей территории станций ГЛОНАСС. ... Но при этом на территории России уже давно действуют 19 станций американской системы GPS. Если Россия позволила разместить станции системы GPS у себя, то вправе рассчитывать на аналогичный жест со стороны Соединенных Штатов.
Как пишет The New York Times, ЦРУ и Пентагон пытаются убедить госдепартамент США не выдавать такое разрешение. Американские военные и представители спецслужб аргументируют свою позицию тем, что если госдеп согласится с размещением станций ГЛОНАСС, то Россия получит «плацдарм на американской территории, который значительно увеличит точность российских управляемых ракет». Так то вот! Теперь понятно зачем американцам нужны в первую очередь корректирующие станции GPS на территории РФ?
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−38
296
Юрий Алматы Юрьевич 2 часа назад
Вы что подразумеваете под шлюзом Starlink? Если клиентские переносные терминалы, то это надо вылавливать связистов ВСУ, а если спутниковый Хаб, то таких на украине нет, терминирующий хаб расположен на территории штатов и передает сигнал через низкоорбитальные спутники на оконечные терминалы.
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28k
Юрьевич 7 часов назад
Эх, вспоминается конец 90-х - начало 2000-х. Ловишь в Москве шахид мобиль (в хлам убитая легковушка), водила у тебя спрашивает адрес, называешь, следующий вопрос водилы - а это где? Рассказываешь... не понимает, называешь ближайшую станцию метро, водила наконец примерно понимает где это. Дальше он называет сумму и обязательно уточняет - Дорогу покажешь?

Дёшево было... пассажиру нужно было доехать куда-то, а водиле нужно было как-то ездить и не заблудиться и без пассажира он не мог ездить
Все друг другу нужны были к взаимному удовольствую.
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28k
Юрьевич 8 часов назад
""Американскую навигационную систему GPS нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развёрнутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает её сигнал)"

Дмитрий Рогозин- интересный персонаж... А хохлам религия не позволяет поставить в беспилотник чип с ГЛОНАСС?
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1
ibragimic Юрьевич Полчаса назад
Как минимум нужно выключить все наземные gps станции на территории РФ . Их тут 20 штук как минимум.
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KlyaksaZ
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