Мы его теряем: в Москве могут отключить GPS

Столичный регион прошлым утром, как известно, подвергся массовой атаке беспилотников, что повлекло отключение сигналов спутниковой навигации, ведь именно GPS враги используют для наведения БПЛА.

Таксисты (в основном, гости из азиатских стран) мгновенно начали жаловаться на неработающую навигацию, без которой они не знают, куда ехать.

В чатах московских таксистов из Узбекистана и Киргизии царит хаос и творится АД, - пишет ТГ-канал "Бюро икс. Городской транспорт":

"Куда поворачивать, где я?", "Как развязку проехать, какие дворы?", "Я лучше отменю заказ и постою!". Если посмотреть на улицах, некоторые такси и правда теперь стоят у обочины.