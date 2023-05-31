Мы его теряем: в Москве могут отключить GPS

В Москве после утренней атаки беспилотников отключили сигналы спутниковой навигации, что уже второй раз за месяц спровоцировало хаос среди водителей, особенно среди таксистов из ближнего зарубежья.
Столичный регион прошлым утром, как известно, подвергся массовой атаке беспилотников, что повлекло отключение сигналов спутниковой навигации, ведь именно GPS враги используют для наведения БПЛА.
Таксисты (в основном, гости из азиатских стран) мгновенно начали жаловаться на неработающую навигацию, без которой они не знают, куда ехать.
В чатах московских таксистов из Узбекистана и Киргизии царит хаос и творится АД, - пишет ТГ-канал "Бюро икс. Городской транспорт":
"Куда поворачивать, где я?", "Как развязку проехать, какие дворы?", "Я лучше отменю заказ и постою!". Если посмотреть на улицах, некоторые такси и правда теперь стоят у обочины.
"Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать" - уже заявил Дмитрий Рогозин:
"Американскую навигационную систему GPS нужно блокировать повсеместно и отключить их станции, расположенные на территории России (у которой, кстати, есть своя полностью развёрнутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС, и каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает её сигнал)"
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Абзацу», как действовать в случае сбоя:
«Если искажаются координаты, но есть потребность в навигаторе, нужно совершить очень простое действие – подождать 5 минут. За это время смартфон или другое устройство автоматически разберутся, работать им с ГЛОНАСС или GPS. Как правило, навигация в телефоне работает плохо, если вы запустили её первый раз за день. Если вы в течение дня пользовались каким-либо сервисом Яндекса, а потом открыли Яндекс.Навигатор или Карты, то координаты также будут найдены быстрее».
После атаки дронов резко возросла и активность депутатов Госдумы. Слуги народа вытолкнули в инфопространство множество идей и проектов. Граждан призвали не снимать на видео работу систем ПВО, позже появилась идея запретить снимать беспилотники вовсе и как вишенка на торте - предложение после отключения GPS в столице насовсем изучать географию города и пользоваться по старинке атласами.
Источник:
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Интересно... Рогозин по рождению идиот или он притворяется? Какая разница, какую систему позиционирования использовать для наведения беспилотников, по ГЛОНАС или GPS?...
Всё таки, я подозреваю, что это массмедия собирают всякую хрень. Ну не могут же в правительстве держать идиотов!... Или я не прав?...
Бритва Хэнлона
Только вот автор не разобрался, когда GPS спуфится, то как таксисту подобрать клиента? Местоположение клиента искажается, такси приезжает на точку, а клиент в другом месте, и тут как ни разбирайся в городе - это тебе не поможет.
Можно, конечно, в комментах к заказу писать реальный адрес, но тогда уже проще вернутся к диспетчерам по телефону - никакой особой разницы нет и за что таксисту отстегивать до 30% яндексу непонятно.
Ну и плюсом, я когда по Москве ездил всегда навигацию включал, причина простая - пробки! Сейчас как предлагают о них узнавать? Телепатически? При сбое навигации они некорректно будут отражаться.
Ну и плюсом, на этих сервисах завязано огромное количество услуг в городе - и доставки и сигнализации авто, да мало ли. Им всем Рагозин предлагает бизнес закрыть? Или на его неработающий аналог с точностью +- 100 метров перейти?
И нефиг пользоваться всякими GPS, Intel, Apple, Cisco, YouTube, Google, Netflix, Microsoft.
Отключить, запретить, сжечь, уничтожить.
Даешь только ГЛОНАСС, Чебурнет, Эльбрус и РутубЭ.
«Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что!»
Что это вообще за бред, "отключать спутники"? Спутник, что ГЛОНАСС, что GPS, это всего лишь маяк, привязанный к определённой точке. Он никого никуда не направляет. Не будет GPS, будут летать по ГЛОНАССу. Не будет вообще спутников, будут летать по компасу, солнцу, звёздам (дрону не надо облетать препятствия, ему указал направление и дальность и всё). Тысячелетиями люди без спутников обходились и сейчас справятся. Все инструкции по ориентации лежат в открытом доступе в библиотеках. (Кстати, депутаты ещё не додумались образование запретить? А то мало ли что?). Вон, вокруг Кремля глушилки работают постоянно, и что, сильно помогло?
Очередная иммитация активной деятельности депутатов. Через неделю-другую успокоятся. Надеюсь, что за это время, не успеют принять какую-нибудь вредную куйню(закон).
Госдепартамент США отказал России в размещении на своей территории станций ГЛОНАСС. ... Но при этом на территории России уже давно действуют 19 станций американской системы GPS. Если Россия позволила разместить станции системы GPS у себя, то вправе рассчитывать на аналогичный жест со стороны Соединенных Штатов.
Как пишет The New York Times, ЦРУ и Пентагон пытаются убедить госдепартамент США не выдавать такое разрешение. Американские военные и представители спецслужб аргументируют свою позицию тем, что если госдеп согласится с размещением станций ГЛОНАСС, то Россия получит «плацдарм на американской территории, который значительно увеличит точность российских управляемых ракет». Так то вот! Теперь понятно зачем американцам нужны в первую очередь корректирующие станции GPS на территории РФ?
1)Отключить все 19 корректирующих наземных станций GPS на территории РФ.
2)Не пожалеть 12 ракет и разнести 12 корректирующих наземных станций GPS на территории хохляндии. Это существенно снизит точность позиционирования GPS.
3)Ну и за компанию на территории хохляндии разнести все шлюзы Starlink. Это снизит пропускную способность сети, а местами и сделает её недоступной.
А что? Хохлы используют GPS и Starlink в военных целях? Используют! Значит законная цель на их территории!
Дёшево было... пассажиру нужно было доехать куда-то, а водиле нужно было как-то ездить и не заблудиться и без пассажира он не мог ездить Все друг другу нужны были к взаимному удовольствую.
Дмитрий Рогозин- интересный персонаж... А хохлам религия не позволяет поставить в беспилотник чип с ГЛОНАСС?
Я, конечно, не такой специалист как Рогозин, но думаю, что ПОВСЕМЕСТНО блокировать GPS НЕВОЗМОЖНО! Нужно будет часто-часто навтыкать глушилки по всей территории РФ.
Отключить ПОВСЕМЕСТНО GPS можно только одним способом - посбивать спутники GPS...