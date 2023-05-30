15 раз, когда женский пол по-настоящему "сел в калошу"

2117
16
Наверняка у каждого есть знакомая женского пола, которая постоянно попадает в неприятности.
Но на самом деле во многих ситуациях, виноват не обычный случай, а смесь невезения, рассеянности, а порой и глупости. В этом посте вы увидите фото неудачных обстоятельств, которые свалились на голову бедных девушек.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров