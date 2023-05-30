FISHKINET
Сообщество Юмор 16988 постов • 3571 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 раз, когда женский пол по-настоящему "сел в калошу"

15 раз, когда женский пол по-настоящему "сел в калошу"

Автор:
30 мая 2023 22:35
Сообщество : Юмор
Метки: В калошу   бедные   девушки   неприятности   сели   ситуации   
2117
16

Наверняка у каждого есть знакомая женского пола, которая постоянно попадает в неприятности.

Но на самом деле во многих ситуациях, виноват не обычный случай, а смесь невезения, рассеянности, а порой и глупости. В этом посте вы увидите фото неудачных обстоятельств, которые свалились на голову бедных девушек.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: В калошу   бедные   девушки   неприятности   сели   ситуации   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
211
twincam 9 минут назад
Без них скучно ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Номер Ноль 7 минут назад
Там, где потолок рухнул, возможно, не её вина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

260147



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё очень просто

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#ДТП#авто аварии#факты#позитив#подборка#дети#маразм
#интересно#Юмор#люди#аварии#интересное#забавно#Автовсячина#фильм#кот#2023
#машина#автомобили#Прикол#животные#кино#история#шоу бизнес#улыбнуло#отношения#Еда
McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) McDonald’s поместила «Тетрис» в куриный наггетс (видео) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться