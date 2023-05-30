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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 мая

Автор:
30 мая 2023 21:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1861
20
Предпоследний день лета. Остался всего день, чтобы реализовать всё то, что вы хотели сделать за весну. В России сегодня отмечается День картошки, а в Перу — Национальный день картофеля. Это мы празднуем? Это мы празднуем!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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2  комментария
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391
Olldd 5 минут назад
>>Предпоследний день лета. Остался всего день, чтобы реализовать всё то, что вы хотели сделать за весну.
-Господа ТСы, вы хоть читайте, что постите.
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wgw 10 минут назад
Какого на хрен лета? Сейчас весна. Админ, завязывай с алкоголем и мож ещё чем.
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Никифоридис

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