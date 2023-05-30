Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 мая

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20
Предпоследний день лета. Остался всего день, чтобы реализовать всё то, что вы хотели сделать за весну. В России сегодня отмечается День картошки, а в Перу — Национальный день картофеля. Это мы празднуем? Это мы празднуем!
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