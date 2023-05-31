Сотрудники музея получили посылку со странной "мумией"

Сотрудники исторического музея в Ричмонде (Индиана, США) были сильно удивлены, когда обнаружили в одной из коробок "мумию" гибрида крысы и человека.
Открыв коробку, люди поняли, что таких странных экспонатов они ещё не выставляли. Содержимое представляло собой мумию некоего существа, более всего напоминавшего гибрид крысы и человека. Неизвестный отправитель также оставил записку, в которой пояснил, что это создание названо Крысиным Мальчиком и много лет назад было найдено в подвале заброшенной больницы. После этого мумия принадлежала владельцу цирка, а тот вручил её своему другу — дедушке анонимного дарителя.
Прежде всего, сотрудники музея убедились, что имеют дело вовсе не с мумией. Жутковатый сувенир изготовлен из гипса или глины с использованием когтей и меха животных. Такие подделки раньше часто использовались в цирках, чтобы обманывать доверчивый народ.
Но куда больше огорчает тот факт, что музей пока не может включить Крысиного Мальчика в экспозицию. По закону им надо подписать с дарителем несколько официальных документов, что невозможно сделать, пока этот человек не объявится. Поэтому сотрудники музея просят незнакомца выйти на связь.
Им очень хочется, чтобы фальшивая мумия, представляющая немалый исторический интерес, была выставлена на обозрение посетителей.
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