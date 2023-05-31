Сотрудники музея получили посылку со странной "мумией"

Но куда больше огорчает тот факт, что музей пока не может включить Крысиного Мальчика в экспозицию. По закону им надо подписать с дарителем несколько официальных документов, что невозможно сделать, пока этот человек не объявится. Поэтому сотрудники музея просят незнакомца выйти на связь.

Им очень хочется, чтобы фальшивая мумия, представляющая немалый исторический интерес, была выставлена на обозрение посетителей.