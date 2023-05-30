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Супруги из Бразилии хотели дожить вместе до старости, но у жены случился припадок, навсегда изменивший её жизнь

Супруги из Бразилии хотели дожить вместе до старости, но у жены случился припадок, навсегда изменивший её жизнь

Автор:
30 мая 2023 10:10
Сообщество : Истории из жизни
Метки: болезнь   грустно   истории из жизни   история   печально   пример любви   супруги   фото   
2515
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Супруги хотели прожить всю жизнь счастливо, завести детей и наслаждаться друг другом, однако не у всех сказок счастливый конец.


Давид и Бруне де Саризе влюбились друг в друга сразу. Они поженились, жили счастливо, пока в один день их жизнь резко не изменилась.



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В 2018 году пара просто сидела дома и смотрела телевизор, когда у супруги начался припадок.


У Бруны были судороги, остановилось сердце, она перестала дышать. Это был настоящий кошмар.


После поездки в больницу и обследования, врачам удалось сохранить жизнь женщине. Однако она изменилась полностью. В течение 2-х лет она находилась в больнице под постоянным наблюдением. Нервная система продолжает функционировать, но она не реагирует на происходящее. Сейчас она находится в вегетативном состоянии.



Муж не бросил жену: он постоянно ухаживает за ней, находится рядом 24/7 - из-за чего не может работать. Долги на лечение росли, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к интернету.


Неравнодушные люди собрали средства в поддержку здоровья супруги. Сейчас они живут в основном на пожертвования, Давид рассказывает о состоянии супруги в соцсетях.


Давид не оставляет надежду, связываясь с лучшими неврологами, надеясь, что хоть какое-то лечение поможет - и его жена вернётся к обычной жизни.


А вы бы остались рядом с партнёром, за которым нужно постоянно ухаживать?


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Метки: болезнь   грустно   истории из жизни   история   печально   пример любви   супруги   фото   
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27  комментариев
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3k
Роман Час назад
"А вы бы остались рядом с партнёром, за которым нужно постоянно ухаживать?"
Вряд ли...
С другой стороны, если похожее произойдет со мной без шансов на восстановление, то я тоже вряд ли буду осуждать (даже если смогу), если они предпочтут не тратить в безнадеге свою жизнь на меня в состоянии овоща...
Многое переоценил во время пандемии, когда сначала было немного весело от недопонимания ситуации, а потом, то тут, то там, начали уходить знакомые, внешне вполне здоровые люди.
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5k
Психологическая поддержка Полчаса назад
"А вы бы остались рядом с партнёром, за которым нужно постоянно ухаживать?" - многие пишут что мол не смолги бы, хотели бы что бы за ними тоже никто не ухаживал.

Проблема только в одном, люди ухаживают, не потому что надо, а потому что не могут себе и своей совести позволить вот так оставить близкого человека в таком состоянии.

И еще больше, я бы хотел посмотреть таким людям в глаза, когда человек нуждающийся в уходе очнется - что вы ему скажете? - "извини, вот, думал уже ты все равно овощ, но если сейчас все ок можем продолжить трахаться"
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5k
livaneth Полчаса назад
Собственно, тут уже было обсуждение темы "что должно считаться критерием для эвтаназии". Очевидно Бруна может прожить в таком виде ещё лет пятьдесят. Шансов на возвращение к нормальной жизни ноль. Все эти пятьдесят лет придется тратить ресурсы на поддержание её существования. И, как говорится, а надо ли.
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850
Шурман Полчаса назад
Хех . Ну ладно расскажу . В 2007 году с отцом пошли на рыбалку и шли через лес , в один момент он меня остановил и что то спросил я обернулся он просто улыбнулся и упал . Я пытался что то сделать но я не медик , сердце вроде как работает дыхание есть , у него пошла пена из рта и все что в человеке было все жидкости вышли сами по себе . Я его на на свою спину и до машины , скорая не успевает я догнал до ближайшей больницы там было примерно как в кино все с носилками капельницами прибежали и забрали . Долго сидел и ждал что случилось , первый диагностировать не могут , ближе к 2м часам ночи нашли проблему аневризма аорты , началась операция которая не помню сколько длилась но больше чем 17 часов . Отец в коме лежал примерно 7 месяцев , дальше вроде как очухался и уже это был другой человек который не понимал кто он , точней он понимал как его зовут но он думал что он только что пришел из армии и тд . Мать мою он вообще не помнил , дальше год реабилитации в клиники , после его выписали и мы забрали его домой . Самое хреновое было что он еле ходил но пакостил как маленький ребенок , да даже дети таких пакостей не делали . Вот так вот мать терпела до 2012 года а потом он сказал что хочет погулять и пропал , позвонили в полицию они его знают по его выходкам и итог такой просто умер сидя на лавочке . Конец истории . Я к чему это ? даже если она выкарабкается , она уже не будет прежней и с этим нужно смирится и ни какой доктор там уже не поможет .
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15k
banzai7 Час назад
Зашёл на развлекательный сайт...
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12k
GROMOZEKA Час назад
Так а каков диагноз?
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59k
pynh Час назад
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