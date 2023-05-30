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Фотошопер, который обожает редактировать фото совсем не так, как его попросили заказчики

Фотошопер, который обожает редактировать фото совсем не так, как его попросили заказчики

Автор:
30 мая 2023 08:39
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Джеймс Фридман   Прикол   Юмор   забавно   заказчик   умора   фотошопер   
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Фотошоп — инструмент, способный здорово повеселить, если он попадает в умелые руки, которым не чужд юмор. Согласитесь, ведь использовать программу только в полезных целях — просто настоящее преступление и скукотища! Об этом знает и герой, о котором пойдёт речь дальше.

Фотошоп-мастер Джеймс Фридман — графический дизайнер из Лондона, который знает про иронию и сарказм буквально всё (он даже этому специально не учился). Парень не первый год борется с плохим настроением своих подписчиков, обрабатывая присылаемые ему фото в нестандартном ключе. Профессиональная редактура и фантазия Джеймса превращают обычные снимки в смешные шедевры, которые несмотря на свою простоту могут отражать двусмысленность контекста. Обижаются ли на него подписчики? Конечно, нет! Ведь именно за нестандартным подходом и креативом они приходят к Фридману!


Я сделал неплохое фото, но можешь убрать телевизор позади девушек?

×
×


Привет, Джеймс! Можешь сделать осьминога на этом фото более натуральным? Он как-то выбивается из кадра


Натуральней некуда.


Можешь надеть на мою голову корону? Хочу выглядеть как принцесса


Мне нравится это фото из Парижа, но можешь убрать эту длинную металлическую штуку?


Я много работаю над собой, но всё равно недоволен результатом. Можешь трансформировать меня в парня, который точно понравится девчонкам?


Это фото меня и моих друзей. Они дразнят меня за мои длинные волосы. Можешь помочь с этим? Я парень слева


Отомстил, так отомстил! Теперь это полноценная музыкальная группа.


Мне нравится это фото, но можешь сделать город более чётким?


Привет Джеймс, сделали рождественское фото с друзьями. Но рука моей подруги на нём выглядит странно. Исправь это


Привет Джеймс, возможно исправить мою руку? Мне кажется, она выглядит странно


Это моё любимое фото меня с парнем, но здесь я держу его за палец и всё этим порчу. Можешь его убрать?


Эй Джеймс, можешь сделать голову моего мужа нормального размера? Он сидит позади всех в шапочке


Лицо моей невестки выглядит так, будто она напугана, а её рука вот-вот отвалится. Можешь сделать её более естественной?


Хэй, Джеймс, можешь сделать меня на этом фото более опасным?


Мой парень говорит, что он получился слишком старым на этом фото. Я думаю, ты сможешь сделать его лучше

К сожалению, в последнее время Джеймс посвящает своим смешным фотошопам не так много времени, как этого бы хотелось его поклонникам. Новые работы появляются на его официальных страничках в социальных сетях достаточно редко.

Вполне возможно, мастер работает над новыми проектами и большую часть времени посвящает им. В любом случае хорошо, что Джеймс по-прежнему находит хотя бы немного ресурса на то, чтобы поднимать настроение людям и делать мир чуточку лучше.

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Метки: Джеймс Фридман   Прикол   Юмор   забавно   заказчик   умора   фотошопер   
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hairov Час назад
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amemosov 7 минут назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо........
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