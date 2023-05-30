Фотошопер, который обожает редактировать фото совсем не так, как его попросили заказчики

Фотошоп — инструмент, способный здорово повеселить, если он попадает в умелые руки, которым не чужд юмор. Согласитесь, ведь использовать программу только в полезных целях — просто настоящее преступление и скукотища! Об этом знает и герой, о котором пойдёт речь дальше.
Фотошоп-мастер Джеймс Фридман — графический дизайнер из Лондона, который знает про иронию и сарказм буквально всё (он даже этому специально не учился). Парень не первый год борется с плохим настроением своих подписчиков, обрабатывая присылаемые ему фото в нестандартном ключе. Профессиональная редактура и фантазия Джеймса превращают обычные снимки в смешные шедевры, которые несмотря на свою простоту могут отражать двусмысленность контекста. Обижаются ли на него подписчики? Конечно, нет! Ведь именно за нестандартным подходом и креативом они приходят к Фридману!
Я сделал неплохое фото, но можешь убрать телевизор позади девушек?
Привет, Джеймс! Можешь сделать осьминога на этом фото более натуральным? Он как-то выбивается из кадра
Натуральней некуда.
Можешь надеть на мою голову корону? Хочу выглядеть как принцесса
Мне нравится это фото из Парижа, но можешь убрать эту длинную металлическую штуку?
Я много работаю над собой, но всё равно недоволен результатом. Можешь трансформировать меня в парня, который точно понравится девчонкам?
Это фото меня и моих друзей. Они дразнят меня за мои длинные волосы. Можешь помочь с этим? Я парень слева
Отомстил, так отомстил! Теперь это полноценная музыкальная группа.
Мне нравится это фото, но можешь сделать город более чётким?
Привет Джеймс, сделали рождественское фото с друзьями. Но рука моей подруги на нём выглядит странно. Исправь это
Привет Джеймс, возможно исправить мою руку? Мне кажется, она выглядит странно
Это моё любимое фото меня с парнем, но здесь я держу его за палец и всё этим порчу. Можешь его убрать?
Эй Джеймс, можешь сделать голову моего мужа нормального размера? Он сидит позади всех в шапочке
Лицо моей невестки выглядит так, будто она напугана, а её рука вот-вот отвалится. Можешь сделать её более естественной?
Хэй, Джеймс, можешь сделать меня на этом фото более опасным?
Мой парень говорит, что он получился слишком старым на этом фото. Я думаю, ты сможешь сделать его лучше
К сожалению, в последнее время Джеймс посвящает своим смешным фотошопам не так много времени, как этого бы хотелось его поклонникам. Новые работы появляются на его официальных страничках в социальных сетях достаточно редко.
Вполне возможно, мастер работает над новыми проектами и большую часть времени посвящает им. В любом случае хорошо, что Джеймс по-прежнему находит хотя бы немного ресурса на то, чтобы поднимать настроение людям и делать мир чуточку лучше.
Источник:
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Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо........