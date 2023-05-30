Фотошопер, который обожает редактировать фото совсем не так, как его попросили заказчики

К сожалению, в последнее время Джеймс посвящает своим смешным фотошопам не так много времени, как этого бы хотелось его поклонникам. Новые работы появляются на его официальных страничках в социальных сетях достаточно редко.

Вполне возможно, мастер работает над новыми проектами и большую часть времени посвящает им. В любом случае хорошо, что Джеймс по-прежнему находит хотя бы немного ресурса на то, чтобы поднимать настроение людям и делать мир чуточку лучше.