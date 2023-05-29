16 дизайнеров и архитекторов, у которых фантазия бьёт через край

У талантливых людей креатив и фантазия всегда работают на полную катушку. Поэтому , когда им поручают даже теоретически простое задание, они всё равно не могут выключить свой нестандартный подход. В этом посте вы увидите плоды труда архитекторов и дизайнеров, которые в этот раз немного перестарались, ну самую малость!