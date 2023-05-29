16 дизайнеров и архитекторов, у которых фантазия бьёт через край

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У талантливых людей креатив и фантазия всегда работают на полную катушку. Поэтому , когда им поручают даже теоретически простое задание, они всё равно не могут выключить свой нестандартный подход. В этом посте вы увидите плоды труда архитекторов и дизайнеров, которые в этот раз немного перестарались, ну самую малость!
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2. Благодаря пандусу, люди с ограниченными возможностями теперь могут здесь проехать, а потом развернуться и отправиться искать другой путь
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2 пункт: 2-ое фото: ."Благодаря пандусу, люди с ограниченными возможностями теперь могут здесь проехать, а потом развернуться и отправиться искать другой путь". Да тут и для людей без ограничения проблема пройти присутствует)