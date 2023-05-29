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16 дизайнеров и архитекторов, у которых фантазия бьёт через край

16 дизайнеров и архитекторов, у которых фантазия бьёт через край

Автор:
29 мая 2023 23:17
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Бьёт через край   архитектор   дизайнер   креатив   перестарались   фантазия   
1478
17

У талантливых людей креатив и фантазия всегда работают на полную катушку. Поэтому , когда им поручают даже теоретически простое задание, они всё равно не могут выключить свой нестандартный подход. В этом посте вы увидите плоды труда архитекторов и дизайнеров, которые в этот раз немного перестарались, ну самую малость!

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Метки: Бьёт через край   архитектор   дизайнер   креатив   перестарались   фантазия   
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5  комментариев
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8k
RIZ deadening Полчаса назад
Я думал , что только у нас так могут , а оказывается таких специалистов по всему миру разбросано немало !!!
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3k
Ежик 24 минуты назад
1 Пункт: Почти все фото: Когда проект один, но команд минимум 2.
2 пункт: 2-ое фото: ."Благодаря пандусу, люди с ограниченными возможностями теперь могут здесь проехать, а потом развернуться и отправиться искать другой путь". Да тут и для людей без ограничения проблема пройти присутствует)
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5k
BenderRodriguez 51 минуту назад
Не ну стул то шикарный!
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4k
S__D Час назад
Комментарий к фото
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