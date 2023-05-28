Темнокожая красавица из комедии «Синьор Робинзон»

Как сложилась судьба «Пятницы», как она выглядит спустя годы, рассказываю.
В конце 1970-х годов на наши экраны вышла очередная знаменитая комедия с самим Пауло Вилладжио в главной роли. «Синьор Робинзон», которую тогда посмотрели полсотни миллионов зрителей советских кинотеатров.
Забавная лента рассказывала о приключениях неуклюжего итальянского миллионера, ставшего волею судеб новым Робинзоном на необитаемом острове. И разумеется, у каждого Робинзона должен (или должна?) быть своя Пятница...
У Пауло эту роль исполнила обворожительная темнокожая барышня по имени Зеуди Арая. О ней и пойдет мой сегодняшний рассказ. Далее рассказываю подробно о Зеуди.
Наша героиня родилась в африканской Эритрее в 1951-м году, незадолго после того, как страна перестала быть итальянской колонией. Имя ее в переводе с местного языка тигринья означает "царская корона".
Благодаря дяде-дипломату, служившему послом в Италии, Зеуди получила престижное образование. И в 1969-м году даже стала "Мисс Эритреей".
И да, Зеуди вовсе не мулатка, как ошибочно думают. Она принадлежит к эфиопской расе, отличающейся от тех же негров, к примеру, более тонкими чертами лиц.
Однако свое будущее Зеуди связала именно с бывшей метрополией. В 1970-е годы Зеуди отправилась в Италию, где благодаря экзотической внешности быстро стала звездой экранов.
- В маленькой и бедной Эфиопии той поры не было возможности стать кинозвездой, как я мечтала, - вспоминала Зеуди. - Потому отправилась я в Италию. Тем более, что итальянский язык знала отлично. А в Риме у меня жили родственники.
На Апеннинах прекрасная Зеуди начала сниматься в рекламе и кино. Например, появилась в ленте «Девушка на внедорожнике», где было немало пикантных моментов.
А затем наша героиня была приглашена и на роль Пятницы в «Синьоре Робинзоне».
- В фильмах, где я снималась тогда, было много довольно по тому времени откровенных сцен, - признавалась сама Зеуди в интервью. - Меня на родине за них родня осуждала.
Все без исключения Робинзоны мира мечтали о такой Пятнице
Интересно, что при прокате в СССР все скабрезные сцены из «Синьора Робинзона» вырезала не дремавшая цензура. Из-за чего в сюжете возникли заметные дыры. Наш народ потом долго на все лады сочинял, чего ж такого развратного убрали цензоры. Но когда фильм у полном варианте показали по российскому ТВ уже в 1990-е многие первые зрители были изрядно разочарованы.
После "Синьора" Зеуди продолжила свою кинокарьеру. Например, нималась в лентах «Неаполитанский детектив» с самим Марчелло Мастроянни и неотразимой Орнеллой Мути.
Сложилась и личная жизнь Зеуди - актриса стала супругой итальянского продюсера Франко Кристальди, правда старшего ее на добрых тридцать лет. Франко, увы, навсегда покинул наш мир, в начале 1990-х годов. Оставив супругу вдовой всего в сорок лет.
Сегодня Зеуди больше в кино не снимается. Вышла счастливо второй раз замуж за режиссера Массимо Спано. В возрасте сорока четырех лет родила сына, названного Микеланджело.
Ныне Зеуди уже за семьдесят. Но "Пятница" все также полна сил и энергии, все также прекрасна! Живет в Италии. :)
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