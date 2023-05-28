Темнокожая красавица из комедии «Синьор Робинзон»

Забавная лента рассказывала о приключениях неуклюжего итальянского миллионера, ставшего волею судеб новым Робинзоном на необитаемом острове. И разумеется, у каждого Робинзона должен (или должна?) быть своя Пятница...

У Пауло эту роль исполнила обворожительная темнокожая барышня по имени Зеуди Арая. О ней и пойдет мой сегодняшний рассказ. Далее рассказываю подробно о Зеуди.

Наша героиня родилась в африканской Эритрее в 1951-м году, незадолго после того, как страна перестала быть итальянской колонией. Имя ее в переводе с местного языка тигринья означает "царская корона".

Благодаря дяде-дипломату, служившему послом в Италии, Зеуди получила престижное образование. И в 1969-м году даже стала "Мисс Эритреей".