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Темнокожая красавица из комедии «Синьор Робинзон»

Темнокожая красавица из комедии «Синьор Робинзон»

Автор:
28 мая 2023 10:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Зеуди Арая   Синьор Робинзон   актриса   кино   пятницв   фильм   
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Как сложилась судьба «Пятницы», как она выглядит спустя годы, рассказываю.

В конце 1970-х годов на наши экраны вышла очередная знаменитая комедия с самим Пауло Вилладжио в главной роли. «Синьор Робинзон», которую тогда посмотрели полсотни миллионов зрителей советских кинотеатров.

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Забавная лента рассказывала о приключениях неуклюжего итальянского миллионера, ставшего волею судеб новым Робинзоном на необитаемом острове. И разумеется, у каждого Робинзона должен (или должна?) быть своя Пятница...

У Пауло эту роль исполнила обворожительная темнокожая барышня по имени Зеуди Арая. О ней и пойдет мой сегодняшний рассказ. Далее рассказываю подробно о Зеуди.

Наша героиня родилась в африканской Эритрее в 1951-м году, незадолго после того, как страна перестала быть итальянской колонией. Имя ее в переводе с местного языка тигринья означает "царская корона".

Благодаря дяде-дипломату, служившему послом в Италии, Зеуди получила престижное образование. И в 1969-м году даже стала "Мисс Эритреей".


И да, Зеуди вовсе не мулатка, как ошибочно думают. Она принадлежит к эфиопской расе, отличающейся от тех же негров, к примеру, более тонкими чертами лиц.

Однако свое будущее Зеуди связала именно с бывшей метрополией. В 1970-е годы Зеуди отправилась в Италию, где благодаря экзотической внешности быстро стала звездой экранов.

  • В маленькой и бедной Эфиопии той поры не было возможности стать кинозвездой, как я мечтала, - вспоминала Зеуди. - Потому отправилась я в Италию. Тем более, что итальянский язык знала отлично. А в Риме у меня жили родственники.

На Апеннинах прекрасная Зеуди начала сниматься в рекламе и кино. Например, появилась в ленте «Девушка на внедорожнике», где было немало пикантных моментов.

А затем наша героиня была приглашена и на роль Пятницы в «Синьоре Робинзоне».

  • В фильмах, где я снималась тогда, было много довольно по тому времени откровенных сцен, - признавалась сама Зеуди в интервью. - Меня на родине за них родня осуждала.

Все без исключения Робинзоны мира мечтали о такой Пятнице

Интересно, что при прокате в СССР все скабрезные сцены из «Синьора Робинзона» вырезала не дремавшая цензура. Из-за чего в сюжете возникли заметные дыры. Наш народ потом долго на все лады сочинял, чего ж такого развратного убрали цензоры. Но когда фильм у полном варианте показали по российскому ТВ уже в 1990-е многие первые зрители были изрядно разочарованы.

После "Синьора" Зеуди продолжила свою кинокарьеру. Например, нималась в лентах «Неаполитанский детектив» с самим Марчелло Мастроянни и неотразимой Орнеллой Мути.

Сложилась и личная жизнь Зеуди - актриса стала супругой итальянского продюсера Франко Кристальди, правда старшего ее на добрых тридцать лет. Франко, увы, навсегда покинул наш мир, в начале 1990-х годов. Оставив супругу вдовой всего в сорок лет.

Сегодня Зеуди больше в кино не снимается. Вышла счастливо второй раз замуж за режиссера Массимо Спано. В возрасте сорока четырех лет родила сына, названного Микеланджело.

Ныне Зеуди уже за семьдесят. Но "Пятница" все также полна сил и энергии, все также прекрасна! Живет в Италии. :)

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Метки: Зеуди Арая   Синьор Робинзон   актриса   кино   пятницв   фильм   
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33k
Dobry vojak Svejk 18 минут назад
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4k
Артур 19 секунд назад
Вот она - Чёрная Пятница, а не драка негров за шмотки!
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6k
sumrаknn 15 минут назад
Красавица? серьезно? немолодая женщина, обычной наружности. До красавицы там как до китая ползком.
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311
устал я от вас sumrаknn 10 минут назад
Это для вас молодых дрочил зажравшихся она обычной наружности... тем кому под полтинник это яркое воспоминание из молодости.
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1k
Никита Сергеевич 24 минуты назад
Тема не раскрыта.
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