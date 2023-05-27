Странный парень несколько часов провисел за окном 15 этажа, не желая спускаться вниз

К дому приехали спасатели и мать неадекватного гражданина. Все они пытались уговорить товарища не глупить и забраться назад в квартиру. Переговоры затянулись на несколько часов. Досмотреть финал истории остались лишь самые терпеливые зеваки.

Наконец, "героя дня" удалось вернуть на землю привычным, а не ускоренным способом.