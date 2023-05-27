Странный парень несколько часов провисел за окном 15 этажа, не желая спускаться вниз

В подмосковном посёлке Боброво девять часов пытались спасти "человека-паука", забравшегося на защитный кожух для кондиционера.
Весна - пора обновлений и крышесноса. В подмосковном Боброво почти девять часов шла операция по спасению новоявленного Спайдермена, который вылез за окно 15-го этажа, да там и остался. То он мирно сидел на защитном кожухе кондиционера, то совершал опасные кульбиты. Периодически "человека-паука" осеняла здравая мысль и он просил прохожих подбросить ему сигаретку, но на предложение спуститься вниз реагировал отказом.
Осторожно! Не повторять!
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К дому приехали спасатели и мать неадекватного гражданина. Все они пытались уговорить товарища не глупить и забраться назад в квартиру. Переговоры затянулись на несколько часов. Досмотреть финал истории остались лишь самые терпеливые зеваки.
Наконец, "героя дня" удалось вернуть на землю привычным, а не ускоренным способом.
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Виноватым за своё поведение он себя не чувствует и возможно даже гордится собой (но это не точно). В причинах поведения жителя Подмосковья предстоит разобраться медикам.
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