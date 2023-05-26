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17 человек, которые мечтали об ужине, но рестораны сказали "Нет"

17 человек, которые мечтали об ужине, но рестораны сказали "Нет"

Автор:
26 мая 2023 22:45
Сообщество : Еда
Метки: Зашкаливает   Невероятные   блюда   ресторан   ужин   фантазия   
1090
18

Любое кафе или ресторан старается привлечь клиентов и оставить их сытыми и довольными. Они изощряются кто во что горазд, используя необычные украшения, экзотические меню и креативные блюда. Но бывает и так, что фантазия рестораторов зашкаливает. В этом посте вы увидите невероятные блюда, которые подали голодным посетителям.

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Метки: Зашкаливает   Невероятные   блюда   ресторан   ужин   фантазия   
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3  комментария
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4k
Григорий 48 минут назад
скажите спасибо что не с члена трансгендера вас кормят
а по факту сами черти бесхребетные, отказывайтесь от такой подачи и требуйте неустойку!
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18k
Bill 36 минут назад
Друзья недавно уговорили сходить в один такой "ресторан".
Я съел только пару блюд, и это меня спасло. Жена провела выходные на толчке и в постели.
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16k
Alex 37 минут назад
17 человек, которые мечтали об ужине, но рестораны сказали "Нет"Посмотреть
17 человек, которые мечтали об ужине, но рестораны сказали "Нет"
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