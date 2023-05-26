17 человек, которые мечтали об ужине, но рестораны сказали "Нет"

Любое кафе или ресторан старается привлечь клиентов и оставить их сытыми и довольными. Они изощряются кто во что горазд, используя необычные украшения, экзотические меню и креативные блюда. Но бывает и так, что фантазия рестораторов зашкаливает. В этом посте вы увидите невероятные блюда, которые подали голодным посетителям.