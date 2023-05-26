Мамочка украла мощный игровой компьютер с помощью коляски и ребёнка

Бывает и такое - аферисты постоянно придумывают что-то новое.
Кража случилась в Выборге. Две дамочки и мужик зашли в «Эльдорадо» с ребёнком и засмотрелись на дорогой ПК. Чтобы не оставлять его на витрине, одна из девушек взяла ничего не понимающего ребятёнка на руки, а подельник запихнул компьютер за 100 тысяч рублей в освободившуюся коляску.
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Хитро, конечно, провернули. Но ненадолго. Ворюги не учли, что их снимает бдительная камера и вскоре им предстоит повстречаться с товарищем майором. И он объяснит им, что заведено уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору.
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Пока не будет конфиги - пост говно!
Советую ознакомиться со стоимостью видеокарт начиная с rtx 3600 и их аналогами от AMD/
может быть игровым комп и за 50К и дешевле.
вот игровой устройстао №1 в мире это вообще айфон, а далее переносная нинтендо и стимдек.
а свои полуторакиловатные обогреватели за четверть мульта - ну для игр покупать такое.... мягко говоря смогут далекоооооо не только лишь все....