Мамочка украла мощный игровой компьютер с помощью коляски и ребёнка

Кража случилась в Выборге. Две дамочки и мужик зашли в «Эльдорадо» с ребёнком и засмотрелись на дорогой ПК. Чтобы не оставлять его на витрине, одна из девушек взяла ничего не понимающего ребятёнка на руки, а подельник запихнул компьютер за 100 тысяч рублей в освободившуюся коляску.