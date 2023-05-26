FISHKINET
Сообщество Криминал 1864 поста • 351 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Мамочка украла мощный игровой компьютер с помощью коляски и ребёнка

Мамочка украла мощный игровой компьютер с помощью коляски и ребёнка

Автор:
26 мая 2023 15:01
Сообщество : Криминал
Метки: Эльдорадо   видео   выборг   коляска   компьютер   кража   пк   ребенок   
1520
1
1

Бывает и такое - аферисты постоянно придумывают что-то новое.

Кража случилась в Выборге. Две дамочки и мужик зашли в «Эльдорадо» с ребёнком и засмотрелись на дорогой ПК. Чтобы не оставлять его на витрине, одна из девушек взяла ничего не понимающего ребятёнка на руки, а подельник запихнул компьютер за 100 тысяч рублей в освободившуюся коляску.

Хитро, конечно, провернули. Но ненадолго. Ворюги не учли, что их снимает бдительная камера и вскоре им предстоит повстречаться с товарищем майором. И он объяснит им, что заведено уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Эльдорадо   видео   выборг   коляска   компьютер   кража   пк   ребенок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Александр Маслов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша 39 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 минуты назад
Где конфигурация? Я сомневаюсь, что он "мощный".
Пока не будет конфиги - пост говно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 4 минуты назад
Какая конченная и уйобищная музыка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on Полчаса назад
Интересно, это уже организованная преступность? (когда с ребёнком)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
209
темная_мышь Puans-on 9 минут назад
Это вовлечение несовершеннолетнего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
устал я от вас Полчаса назад
Ну так себе идея...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 46 минут назад
Голодают, наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Majul Час назад
"мощный игровой компьютер" за 100 000 рублей? )) Кто эту придурь то написал? Хотя если для автора "мощь" это танчики в среднем пресете, то да, МОЩЬ!
Советую ознакомиться со стоимостью видеокарт начиная с rtx 3600 и их аналогами от AMD/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
13k
Shtoppi Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex Час назад
дебилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

221891



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошее воспоминание

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#Прикол#факты#животные#подборка#удивительно#дети#шоу бизнес
#Юмор#машина#интересное#история#Автовсячина#забавно#СССР#красота#картинки#полиция
#автомобили#интересно#ДТП#люди#аварии#авто аварии#США#кино#позитив#Приколы
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться