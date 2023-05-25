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В Индии врачи удалили пациенту пластиковую бутылку из желудка

В Индии врачи удалили пациенту пластиковую бутылку из желудка

Автор:
25 мая 2023 23:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   медицина   медицинский случай   операция   странные люди   странные новости   
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55-летний мужчина из центрального штата Индии Мадхья-Прадеш поступил в больницу с неизвестным предметом, застрявшим в желудке. Мужчина проглотил его целиком и ему требовалась срочная операция.

Доктор Манож Чоудхари извлек неповрежденный предмет во вторник 16 мая, и в настоящее время пациент остается в больнице под наблюдением. Судя по фотографиям после операции, предметом оказалась зеленая бутылка масла для волос Nihar Shanti Amla.

Врачи осознали необходимость срочного хирургического вмешательства, когда увидели бутылку внутри его живота на рентгеновском снимке. До сих пор неясно, намеренно ли мужчина проглотил бутылку, а дополнительная информация не разглашается из-за конфиденциальности пациента.

Преднамеренное проглатывание инородного тела — это редкое психопатологическое расстройство, которое включает проглатывание несъедобных предметов с целью нанесения себе вреда. Чаще всего оно связано с пограничным расстройством личности (ПРЛ) и может привести к опасным для жизни травмам, включая перфорацию или разрыв кишечника.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   медицина   медицинский случай   операция   странные люди   странные новости   
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6  комментариев
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13k
Djeff Час назад
Судя по рентгену, желудок находится несколько выше. Скорее бутылка вошла с "чёрного входа"...)
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Трям Час назад
В жопу он его себе засунул, а не проглотил! Извращуга.
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10k
Летучий Мыш 2 часа назад
Йа конечно сильно извиняюсь, но желудок значительно выше расположен. Ага. Не той стороной он бутылку глотал
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649
RDV 2 часа назад
вот все у этих индусов не как у людей... весь цивилизованный мир бутылки в жопы запихивает, а этот как то через рот умудрился))
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