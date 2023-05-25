В Индии врачи удалили пациенту пластиковую бутылку из желудка

55-летний мужчина из центрального штата Индии Мадхья-Прадеш поступил в больницу с неизвестным предметом, застрявшим в желудке. Мужчина проглотил его целиком и ему требовалась срочная операция.
Доктор Манож Чоудхари извлек неповрежденный предмет во вторник 16 мая, и в настоящее время пациент остается в больнице под наблюдением. Судя по фотографиям после операции, предметом оказалась зеленая бутылка масла для волос Nihar Shanti Amla.
Врачи осознали необходимость срочного хирургического вмешательства, когда увидели бутылку внутри его живота на рентгеновском снимке. До сих пор неясно, намеренно ли мужчина проглотил бутылку, а дополнительная информация не разглашается из-за конфиденциальности пациента.
Преднамеренное проглатывание инородного тела — это редкое психопатологическое расстройство, которое включает проглатывание несъедобных предметов с целью нанесения себе вреда. Чаще всего оно связано с пограничным расстройством личности (ПРЛ) и может привести к опасным для жизни травмам, включая перфорацию или разрыв кишечника.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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