Ставший в Москве бомжом англичанин отказывается возвращаться домой

Его и тут неплохо, видимо, кормят.
Весёлая история 35-летнего Джорджа Боултби начинается с сумасшествия. В 2015 году ему поставили диагноз параноидная шизофрения. И он, видимо, решив, что терять уже нечего, оставляет на острове Мэн жену и трёх детей и отправляется в кругосветное путешествие. Во время пандемии коронавируса он застревает в Москве — у него крадут деньги и документы. Таким образом он и пополнил ряды городских
сумасшедших бездомных. Но самое смешное, что ему понравилась жизнь столичного бомжа и возвращаться к семье он наотрез отказывается.
Джордж, как сообщают СМИ, каждое утро посещает церковь на Поклонной горе, где получает еду, а затем отправляется на столичные улицы попрошайничать.
Его отец и мать недавно прилетели в Москву и пытались забрать блудного сына домой. Но Джордж говорит, что сам будет решать, что делать с собственной жизнью, тем более, что в России ему нравится больше, чем в Британии. Даже в качестве бомжа.
Родители обратились к другу семьи по имени Владимир, но и он не смог повлиять на Джорджа. Тогда житель Москвы решил идти на крайние меры. Сейчас Владимир планирует обратиться в полицию, чтобы британца вышвырнули из России за незаконное пребывание. И чего к мужику пристали?
Источник:
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Стоп! Как такое может быть? Опечатка? Наверное, поКУПает, а не поЛУЧает.