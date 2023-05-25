Ставший в Москве бомжом англичанин отказывается возвращаться домой

Его отец и мать недавно прилетели в Москву и пытались забрать блудного сына домой. Но Джордж говорит, что сам будет решать, что делать с собственной жизнью, тем более, что в России ему нравится больше, чем в Британии. Даже в качестве бомжа.





Родители обратились к другу семьи по имени Владимир, но и он не смог повлиять на Джорджа. Тогда житель Москвы решил идти на крайние меры. Сейчас Владимир планирует обратиться в полицию, чтобы британца вышвырнули из России за незаконное пребывание. И чего к мужику пристали?