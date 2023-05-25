FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5807 постов • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Ставший в Москве бомжом англичанин отказывается возвращаться домой

Ставший в Москве бомжом англичанин отказывается возвращаться домой

Автор:
25 мая 2023 20:35
Сообщество : Истории
Метки: Британец   Москва   Остров Мэн   бомж   документы   семья   шизофрения   
1274
3

Его и тут неплохо, видимо, кормят.

Весёлая история 35-летнего Джорджа Боултби начинается с сумасшествия. В 2015 году ему поставили диагноз параноидная шизофрения. И он, видимо, решив, что терять уже нечего, оставляет на острове Мэн жену и трёх детей и отправляется в кругосветное путешествие. Во время пандемии коронавируса он застревает в Москве — у него крадут деньги и документы. Таким образом он и пополнил ряды городских сумасшедших бездомных. Но самое смешное, что ему понравилась жизнь столичного бомжа и возвращаться к семье он наотрез отказывается.

Джордж, как сообщают СМИ, каждое утро посещает церковь на Поклонной горе, где получает еду, а затем отправляется на столичные улицы попрошайничать.

Его отец и мать недавно прилетели в Москву и пытались забрать блудного сына домой. Но Джордж говорит, что сам будет решать, что делать с собственной жизнью, тем более, что в России ему нравится больше, чем в Британии. Даже в качестве бомжа.


Родители обратились к другу семьи по имени Владимир, но и он не смог повлиять на Джорджа. Тогда житель Москвы решил идти на крайние меры. Сейчас Владимир планирует обратиться в полицию, чтобы британца вышвырнули из России за незаконное пребывание. И чего к мужику пристали?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Британец   Москва   Остров Мэн   бомж   документы   семья   шизофрения   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
125k
БрОдЯгА Час назад
Удачи Джордж!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий 12 минут назад
фото жены в студию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов Полчаса назад
"...посещает церковь на Поклонной горе, где получает еду"
Стоп! Как такое может быть? Опечатка? Наверное, поКУПает, а не поЛУЧает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир Полчаса назад
Держись там... А чего подать заявку на получение гражданства?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр Маслов Час назад
Здоровья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex Час назад
дОжили......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

153771



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#животные#ДТП#кино#позитив#СССР#забавно#шоу бизнес
#Юмор#автомобили#интересное#люди#история#авто аварии#США#факты#картинки#удивительно
#интересно#автомир#Прикол#подборка#аварии#Автовсячина#красота#фильм#Приколы#Жизнь
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения Мужчине был послан знак свыше Мужчине был послан знак свыше Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире Мальчик зажёг на школьной линейке Мальчик зажёг на школьной линейке Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна

На что жалуетесь?

Вернуться