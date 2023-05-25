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Петербуржец организовал на съёмной квартире целую "ферму" по выращиванию марихуаны

Петербуржец организовал на съёмной квартире целую "ферму" по выращиванию марихуаны

Автор:
25 мая 2023 19:03
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   видео   выращивание   квартира   марихуана   плантация   полиция   сбыт   
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Так старался, но даже не успел продать первую партию.

В Санкт-Петербурге 48-летний мужчина решил пуститься во все тяжкие и устроил на съёмной квартире плантацию марихуаны внушительных размеров. К делу он подошёл обстоятельно, организовав всё по последнему слову "ботаники" — с парниками, системой вентиляции, термолампами с датчиками температуры и теплоизоляцией. Здесь же проращивал семена в специальном грунте с удобрениями. По данным полиции, всего у мужчины в парниках произрастало 150 кустов "травки".


Деятельность пресечена сотрудниками полиции, изъято 150 кустов конопли, части этих растений массой свыше 220 граммов, а также наркотическое средство – более 200 грамм марихуаны

По версии следствия, мужчина выращивал марихуану для последующей продажи её соцветий. Таким образом, он пойдёт под суд сразу по двум обвинениям — ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Незадачливому садоводу грозит до 20 лет лишения свободы.

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Метки: Санкт-Петербург   видео   выращивание   квартира   марихуана   плантация   полиция   сбыт   
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4  комментария
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43k
Валерий 22 минуты назад
бизнес не попёр, вот ведь барыга жадная
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946
ruslan d 4 минуты назад
огонь
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1k
Николай 17 минут назад
150 кустов???? Вот же жадный барыга. Это очень много кустов.
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