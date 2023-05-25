Петербуржец организовал на съёмной квартире целую "ферму" по выращиванию марихуаны

В Санкт-Петербурге 48-летний мужчина решил пуститься во все тяжкие и устроил на съёмной квартире плантацию марихуаны внушительных размеров. К делу он подошёл обстоятельно, организовав всё по последнему слову "ботаники" — с парниками, системой вентиляции, термолампами с датчиками температуры и теплоизоляцией. Здесь же проращивал семена в специальном грунте с удобрениями. По данным полиции, всего у мужчины в парниках произрастало 150 кустов "травки".



