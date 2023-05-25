Петербуржец организовал на съёмной квартире целую "ферму" по выращиванию марихуаны

Так старался, но даже не успел продать первую партию.
В Санкт-Петербурге 48-летний мужчина решил пуститься во все тяжкие и устроил на съёмной квартире плантацию марихуаны внушительных размеров. К делу он подошёл обстоятельно, организовав всё по последнему слову "ботаники" — с парниками, системой вентиляции, термолампами с датчиками температуры и теплоизоляцией. Здесь же проращивал семена в специальном грунте с удобрениями. По данным полиции, всего у мужчины в парниках произрастало 150 кустов "травки".
Деятельность пресечена сотрудниками полиции, изъято 150 кустов конопли, части этих растений массой свыше 220 граммов, а также наркотическое средство – более 200 грамм марихуаны
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По версии следствия, мужчина выращивал марихуану для последующей продажи её соцветий. Таким образом, он пойдёт под суд сразу по двум обвинениям — ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Незадачливому садоводу грозит до 20 лет лишения свободы.
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